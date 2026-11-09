Bakan Işıkhan'dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Işıkhan'dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Işıkhan\'dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
16 yorum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekli ve çalışan için yeni adımlar atılacağını belirterek, "Bütçeye emeklilerle ilgili rutinin dışında çok büyük bir oran koyduk" açıklamasını yaptı ve yakında müjdeler verileceğini ifade etti.

Milyonlarca emekli ve asgari ücretlinin merakla beklediği maaş düzenlemelerine ilişkin çalışmalar sürüyor. AK Parti TBMM Grubu’nda emeklilere yönelik yeni düzenleme için taslak hazırlıkları devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. 

"EMEKLİLERİMİZE DESTEK OLACAĞIZ"

Bakan Işıkhan, konuyu yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "Bütçe imkanlarını doğru değerlendirerek emeklilerimize destek olacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye olarak emeklilerimiz için önemli bir kaynak ayırdık." ifadelerini kullandı.

"BÜTÇEYE ÇOK BÜYÜK BİR ORAN KOYDUK"

Emeklilerin mevcut durumunun farkında olduklarını belirten Bakan Işıkhan, "Emeklimizin içinde bulunduğu durumun farkındayız. Bu konuda önemli adımlar atacağız. Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız. Güzel müjdelerimiz olacak. Bütçeye emeklilerle ilgili rutinin dışında çok büyük bir oran koyduk." açıklamasında bulundu.

YÜKSEK PRİM ÖDEYENLERE FARKLI ZAM İDDİASI

Bakan Vedat Işıkhan ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktaran gazeteci Sinan Burhan, Ankara kulislerinde konuşulan formüllere dair şu değerlendirmelerde bulundu: "Ankara kulislerini de bilen biri olarak şunu söyleyeyim: Emeklilerin yüzü gülecek, bu konu Cumhurbaşkanımız ve AK Parti tarafından çok ciddi şekilde dikkate alınıyor. Prim gün sayısı ve yatırdığı bedeller yüksek olanlarla ilgili yüksek bir rakam ortaya çıkacak. Onu özellikle belirteyim."

SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI İDDİASI 

Emeklilere yönelik çalışmaların kapsamına değinen Burhan, izlenimlerini şu sözlerle sürdürdü: "23 bin 500’ün çok üstünde bir zam bekliyorum. En düşük emekliye seyyanen zam olacak, refah payı çalışması devam ediyor. Bir de emeklilerle ilgili gün prim sayısına göre düzenleme yapılacak."

2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN GÖZLER ARALIK AYINDA

Asgari ücret düzenlemesine ilişkin takvimi de paylaşan Bakan Işıkhan, "Aralık ayı içerisinde asgari ücretle ilgili çalışmaları başlatacağız. Asgari ücretin de yeterli olmadığını biliyoruz. Asgari ücret kamuda uygulanan bir ücret değil. Daha çok özel sektörde alt limit olarak konuluyor. Çoğu özel sektör firmalarında da asgari ücret uygulanmıyor." dedi.

Gazeteci Sinan Burhan ise bakanlığın yaklaşımına dair, "Asgari ücretlinin beklentisinin de farkındalar. Asgari ücretle ilgili de önemli bir rakama ulaşılacağı izlenimini Sayın Bakan’dan edindim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detaylarıCumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandıEmekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
Okurların en beğendiği yorum

“3600 ile 9000 bin pirim yatiran ayni maaş bunun düzeltilmesi adaletli olur”

Tüm yorumlar (16)
Vedat IşıkhanEkonomiSözlerGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (16)

  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    3600 ile 9000 bin pirim yatiran ayni maaş bunun düzeltilmesi adaletli olur 15 0 Yanıtla
  • orhan katılmış orhan katılmış:
    adaletli olmak gerekirse fazla prim ödeyen hakkın alması lazım 3600 , 5000 gün, 8000 gün prim yatırmış tabii ki farklı olmalı 12 0 Yanıtla
  • murat uylaş murat uylaş:
    destek değil hakkımızı istiyoruz 2008 çıkarılan kanundaki yanlışlıkları düzeltseniz herkez ödediği prim karşılığını alsa yeterli olurdu zaten 11 0 Yanıtla
  • MUAMMER ÖZDEMİR MUAMMER ÖZDEMİR:
    1 Nisan tarihine de yakın değiliz Bu bir ŞAKAYDI denecek ama ne zaman ??? 3 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Antalya’da aile faciası Önce anne-babasını vurdu, ardından intihar etti Antalya'da aile faciası! Önce anne-babasını vurdu, ardından intihar etti
Dolmuş durağında silahlı saldırı 59 yaşındaki şoför hayatını kaybetti Dolmuş durağında silahlı saldırı! 59 yaşındaki şoför hayatını kaybetti
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek Emre Belözoğlu’ndan şok yasak Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak
Gerilim zirvede İran lideri Hamaney’den ABD için kritik talimat Gerilim zirvede! İran lideri Hamaney'den ABD için kritik talimat
16:07
Mustafa Sarıgül hakkındaki suç örgütü ve cinsel saldırı dosyası Ankara Başsavcılığı’na gönderildi
Mustafa Sarıgül hakkındaki suç örgütü ve cinsel saldırı dosyası Ankara Başsavcılığı'na gönderildi
15:48
Galatasaray’dan gönderilmişti 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı
Galatasaray'dan gönderilmişti! 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı
15:40
Adana’da 4.6 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem
15:14
Fatma Betül Sayan Kaya’nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor
Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor
15:07
Eleştirilerin ardından ortaya çıktı Yeni hali şaşırttı
Eleştirilerin ardından ortaya çıktı! Yeni hali şaşırttı
14:54
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı Fark tam 12 puan
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fark tam 12 puan
14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni kaymakamlara uyarı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kaymakamlara uyarı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir
14:01
İzmir’de fabrikada şiddetli patlama: 6 ölü var, 8 kişi enkaz altında
İzmir'de fabrikada şiddetli patlama: 6 ölü var, 8 kişi enkaz altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 16:15:29. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android