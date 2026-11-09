Gerilim zirvede! İran lideri Hamaney'den ABD için kritik talimat - Son Dakika
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Gerilim zirvede! İran lideri Hamaney'den ABD için kritik talimat

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Gerilim zirvede! İran lideri Hamaney\'den ABD için kritik talimat
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yaşanan gerilime ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İran lideri Mücteba Hamaney'in "ne savaş ne barış" durumuna son verilmesi talimatını verdiğini duyuran Pezeşkiyan, sorunların diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduklarını ancak baskılara teslim olmayacaklarını söyledi.

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken Tahran yönetiminden ilişkilerin geleceğine ilişkin yeni bir mesaj geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin ABD ile içinde bulunduğu belirsizliğin sona erdirilmesi yönünde İran lideri Mücteba Hamaney'in talimat verdiğini açıkladı. İran basınında yer alan haberlere göre Pezeşkiyan, Tahran'ın müzakereye açık olduğunu ancak ulusal haklarından taviz vermeyeceğini vurguladı.

HAMANEY'DEN "NE SAVAŞ NE BARIŞ" TALİMATI

İran halkına hizmet etmekle yükümlü olduklarını belirten Pezeşkiyan, ülkesinin geleceğini belirsizlik içinde bırakmamaları gerektiğini ifade etti. Hamaney'in talimatını açıklayan İran Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Devrim lideri, ne savaş ne barış durumunun sonlandırılması talimatını verdi. Onurumuzu koruyarak diyalog kurabilir ve yine onurumuzu koruyarak bu meseleyi çözüme kavuşturabiliriz. Geleceğimizi görmezden gelmeye ve yok etmeye hakkımız yok."

"HAKLARIMIZI DİYALOGLA ALABİLİYORSAK SAVAŞA GİRMEMELİYİZ"

ABD ile yaşanan anlaşmazlıkların çözümünde müzakere seçeneğini öne çıkaran Pezeşkiyan, savaşın kaçınılmaz olmadığını belirtti. İran'ın haklarını diplomatik yollarla koruyabileceğine işaret eden Pezeşkiyan, "Mantık, haklarımızı diyalog yoluyla elde edebiliyorsak savaşa girmememizi gerektiriyor. Ancak zorbalık karşısında teslim olmayacağız." dedi.

Pezeşkiyan'ın açıklamaları, İran yönetiminin ABD ile ilişkilerde mevcut belirsizliğin sona erdirilmesini istediğini ortaya koyarken, bunun nasıl bir diplomatik süreçle gerçekleştirileceğine ilişkin somut bir takvim paylaşılmadı.

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Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriMesud PezeşkiyanPolitikaGüncelDünyaİranSon Dakika

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