Korkulan oldu! ABD ile gerilim sürerken İran\'da art arda patlama sesleri

ABD ile İran arasındaki askeri gerilimin devam ettiği dönemde, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı yakınlarında peş peşe patlama sesleri duyuldu. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre ülkenin güneyinde bulunan Keşm Adası'nda 4 ayrı patlama sesi kaydedildi. Patlamaların kaynağı henüz belirlenemezken adadaki bazı noktaların hedef alınmış olabileceği ifade edildi.

IRNA: ADADAKİ BAZI NOKTALAR HEDEF ALINMIŞ OLABİLİR

IRNA, Keşm Adası'ndaki muhabirinden aldığı bilgilere dayanarak patlama seslerinin adanın farklı noktalarından geldiğini bildirdi. Haberde, "IRNA'nın Keşm adasındaki muhabirine göre, adadaki bazı noktaların hedef alındığı anlaşılıyor" ifadelerine yer verildi.

Patlamaların saldırıdan mı yoksa başka bir askeri faaliyetten mi kaynaklandığına ilişkin kesin bilgi verilmedi. Yerel yönetimlerin ve Hürmüzgan eyaleti yetkililerinin olayla ilgili henüz resmi açıklama yapmadığı belirtildi.

İKİ ŞEHİRDEN DAHA PATLAMA SESLERİ GELDİ

Keşm Adası'nın yanı sıra Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas ve Sirik şehirlerinde de patlama sesleri duyulduğu aktarıldı. Ancak bu iki kentteki seslerin İran güçlerinin Hürmüz Boğazı'nda yürüttüğü faaliyetlerle bağlantılı olduğu bildirildi.

Keşm Adası'ndaki patlamalarla Bender Abbas ve Sirik'te duyulan sesler arasında doğrudan bağlantı bulunup bulunmadığına ilişkin resmi bir bilgi verilmedi.

DIŞ BASINDA DA GENİŞ YANKI BULDU

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın 8 Kasım akşamı duyurduğu 4 patlama, uluslararası basında da yer aldı. Iran International ve The Jerusalem Post, Keşm Adası'nda bazı noktaların vurulmuş olabileceğini aktarırken patlamaların kaynağının doğrulanamadığını vurguladı. Amerikanın Sesi'nin Farsça servisi de patlamaların tam olarak nerede meydana geldiğinin ve herhangi bir can kaybı yaşanıp yaşanmadığının henüz bilinmediğini bildirdi.

ABD'NİN ADAYA YÖNELİK SALDIRILARI GÜNDEMDE

Reuters'ın haberine göre Keşm Adası'nda 7 Kasım'da da patlama sesleri duyuldu. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, o gün adaya iki füzenin isabet ettiğini öne sürerken İran devlet televizyonu, patlamaların İran güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndaki askeri faaliyetlerinden kaynaklanmış olabileceğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Amerikan güçlerinin Keşm Adası'nda sınırlı bir saldırı gerçekleştirdiğini doğruladı. Ancak ABD'nin daha önce düzenlediği saldırılarla 8 Kasım'da duyulan 4 patlama arasında bağlantı bulunduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM SÜRÜYOR

Dünya enerji ticareti açısından stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda ABD ile İran arasındaki askeri hareketlilik devam ediyor. Reuters, bölgede ticari gemileri hedef alan saldırı ve müdahale iddialarının da gündemde olduğunu bildirdi. İran tarafı bazı tankerlerin mayınlara çarparak alev aldığını açıklarken ABD ordusu, Umman Körfezi'nde bir ticari gemiyi durdurmak amacıyla ateş açtığını duyurdu.

Bölgede yaşanan gelişmelerin ardından gözler Keşm Adası'ndaki patlamaların nedenine çevrildi. Ancak patlamaların yeni bir ABD saldırısından kaynaklandığına dair resmi doğrulama yapılmadı.