Korkulan oldu! ABD ile gerilim sürerken İran'da art arda patlama sesleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Korkulan oldu! ABD ile gerilim sürerken İran'da art arda patlama sesleri

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Korkulan oldu! ABD ile gerilim sürerken İran\'da art arda patlama sesleri
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Korkulan oldu! ABD ile gerilim sürerken İran\'da art arda patlama sesleri
Haber Videosu

ABD ile İran arasındaki askeri gerilim sürerken İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'nda peş peşe 4 patlama sesi duyuldu. İran'ın resmi haber ajansı IRNA, adadaki bazı noktaların hedef alınmış olabileceğini bildirdi.

ABD ile İran arasındaki askeri gerilimin devam ettiği dönemde, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı yakınlarında peş peşe patlama sesleri duyuldu. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre ülkenin güneyinde bulunan Keşm Adası'nda 4 ayrı patlama sesi kaydedildi. Patlamaların kaynağı henüz belirlenemezken adadaki bazı noktaların hedef alınmış olabileceği ifade edildi.

IRNA: ADADAKİ BAZI NOKTALAR HEDEF ALINMIŞ OLABİLİR

IRNA, Keşm Adası'ndaki muhabirinden aldığı bilgilere dayanarak patlama seslerinin adanın farklı noktalarından geldiğini bildirdi. Haberde, "IRNA'nın Keşm adasındaki muhabirine göre, adadaki bazı noktaların hedef alındığı anlaşılıyor" ifadelerine yer verildi.

Patlamaların saldırıdan mı yoksa başka bir askeri faaliyetten mi kaynaklandığına ilişkin kesin bilgi verilmedi. Yerel yönetimlerin ve Hürmüzgan eyaleti yetkililerinin olayla ilgili henüz resmi açıklama yapmadığı belirtildi.

İKİ ŞEHİRDEN DAHA PATLAMA SESLERİ GELDİ

Keşm Adası'nın yanı sıra Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas ve Sirik şehirlerinde de patlama sesleri duyulduğu aktarıldı. Ancak bu iki kentteki seslerin İran güçlerinin Hürmüz Boğazı'nda yürüttüğü faaliyetlerle bağlantılı olduğu bildirildi.

Keşm Adası'ndaki patlamalarla Bender Abbas ve Sirik'te duyulan sesler arasında doğrudan bağlantı bulunup bulunmadığına ilişkin resmi bir bilgi verilmedi.

DIŞ BASINDA DA GENİŞ YANKI BULDU

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın 8 Kasım akşamı duyurduğu 4 patlama, uluslararası basında da yer aldı. Iran International ve The Jerusalem Post, Keşm Adası'nda bazı noktaların vurulmuş olabileceğini aktarırken patlamaların kaynağının doğrulanamadığını vurguladı. Amerikanın Sesi'nin Farsça servisi de patlamaların tam olarak nerede meydana geldiğinin ve herhangi bir can kaybı yaşanıp yaşanmadığının henüz bilinmediğini bildirdi.

ABD'NİN ADAYA YÖNELİK SALDIRILARI GÜNDEMDE

Reuters'ın haberine göre Keşm Adası'nda 7 Kasım'da da patlama sesleri duyuldu. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, o gün adaya iki füzenin isabet ettiğini öne sürerken İran devlet televizyonu, patlamaların İran güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndaki askeri faaliyetlerinden kaynaklanmış olabileceğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Amerikan güçlerinin Keşm Adası'nda sınırlı bir saldırı gerçekleştirdiğini doğruladı. Ancak ABD'nin daha önce düzenlediği saldırılarla 8 Kasım'da duyulan 4 patlama arasında bağlantı bulunduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM SÜRÜYOR

Dünya enerji ticareti açısından stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda ABD ile İran arasındaki askeri hareketlilik devam ediyor. Reuters, bölgede ticari gemileri hedef alan saldırı ve müdahale iddialarının da gündemde olduğunu bildirdi. İran tarafı bazı tankerlerin mayınlara çarparak alev aldığını açıklarken ABD ordusu, Umman Körfezi'nde bir ticari gemiyi durdurmak amacıyla ateş açtığını duyurdu.

Bölgede yaşanan gelişmelerin ardından gözler Keşm Adası'ndaki patlamaların nedenine çevrildi. Ancak patlamaların yeni bir ABD saldırısından kaynaklandığına dair resmi doğrulama yapılmadı.

ABD Başkanı Trump: İran'da bir saatte yıkabileceğimiz 38 köprü belirledikABD Başkanı Trump: İran'da bir saatte yıkabileceğimiz 38 köprü belirledik
Amerika Birleşik DevletleriHürmüz BoğazıDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • Numan Tosun Numan Tosun:
    Allah yardımcınız olsun İran. İslam ümmeti ne zaman uyanacak,bu ne kadar derin uyku imiş arkadaş. Abd ve İsrail şerefsizleri sonunuzun gelmesi inşallah yakındır. Bi abd başkanı şerefsizi var ağzı işlemi konuşuyo kıçı ile mi konuşuyo belli değil. 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yalova’da yaban domuzu küçükbaş ağılının altını üstüne getirdi Yalova'da yaban domuzu küçükbaş ağılının altını üstüne getirdi
Maç sonunda istifa: Murat Karakoyun görevini bıraktı Maç sonunda istifa: Murat Karakoyun görevini bıraktı
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız’dan zehir zemberek açıklama Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız'dan zehir zemberek açıklama
O hareketi Sergen Yalçın’a mı yaptı İrfan Can Kahveci’den açıklama O hareketi Sergen Yalçın'a mı yaptı? İrfan Can Kahveci'den açıklama
Kamyonla çarpışan otomobildeki yaşlı çift hayatını kaybetti Kamyonla çarpışan otomobildeki yaşlı çift hayatını kaybetti
İspanya’da bedavaya satılık köy Sadece tek bir şart var İspanya'da bedavaya satılık köy! Sadece tek bir şart var
Taraftarlar şokta 901’de 4-2 geride olan Manchester United’dan muhteşem geri dönüş Taraftarlar şokta! 90+1'de 4-2 geride olan Manchester United'dan muhteşem geri dönüş
Amsterdam’da dördüncü “Kırmızı Çizgi” gösterisine 200 binden fazla kişi katıldı Amsterdam’da dördüncü “Kırmızı Çizgi” gösterisine 200 binden fazla kişi katıldı
Amedspor’dan orta sahaya Paul Pogba hamlesi Amedspor'dan orta sahaya Paul Pogba hamlesi
Fenerbahçe’de Kuyt’la ilgili karar sonunda verildi Fenerbahçe'de Kuyt'la ilgili karar sonunda verildi
Beşiktaş’a Orkun Kökçü’den kötü haber Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den kötü haber
Uçakta kadın yolcunun yaptıkları şoke etti: Pilot rotayı değiştirmek zorunda kaldı Uçakta kadın yolcunun yaptıkları şoke etti: Pilot rotayı değiştirmek zorunda kaldı
06:42
Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın Duvarın arkasında gizli kasa bulundu
Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Duvarın arkasında gizli kasa bulundu
06:22
Kar yağışı bastırdı 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi
Kar yağışı bastırdı! 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi
06:20
Mahsun Karaca’dan şaşırtan jigolo bar itirafı Garsonlar tanıyınca...
Mahsun Karaca'dan şaşırtan jigolo bar itirafı! Garsonlar tanıyınca...
06:07
Ticaret Bakanlığından “güvensiz okul forması“ için toplatma kararı
Ticaret Bakanlığından "güvensiz okul forması" için toplatma kararı
00:15
Beşiktaşlılar kızacak Vincenzo Italiano, Süper Lig’in en iyi takımını açıkladı
Beşiktaşlılar kızacak! Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı
00:04
Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano: ’Deplasmandaki Problemleri Milli Ara Sonrası Çözeceğiz’
Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano: 'Deplasmandaki Problemleri Milli Ara Sonrası Çözeceğiz'
22:24
Aydın’da mantar yiyen 3 kişiden 2’si yoğun bakıma kaldırıldı
Aydın'da mantar yiyen 3 kişiden 2'si yoğun bakıma kaldırıldı
21:48
Amsterdam’da dördüncü “Kırmızı Çizgi” gösterisine 200 binden fazla kişi katıldı
Amsterdam’da dördüncü “Kırmızı Çizgi” gösterisine 200 binden fazla kişi katıldı
21:43
İrfan Saraloğlu, Galatasaray’ın Amed’i yendiği maçın ardından soluğu orada aldı
İrfan Saraloğlu, Galatasaray'ın Amed'i yendiği maçın ardından soluğu orada aldı
21:19
“Seçimleri kaybeden Netanyahu yanlıları Meclis’i basabilir“ iddiası
"Seçimleri kaybeden Netanyahu yanlıları Meclis'i basabilir" iddiası
19:19
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız’dan zehir zemberek açıklama
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız'dan zehir zemberek açıklama
18:08
Türkiye ve Irak’tan “PKK“ hamlesi Ortak komite faaliyete geçiyor
Türkiye ve Irak'tan "PKK" hamlesi! Ortak komite faaliyete geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 07:04:50. #.0.3#
SON DAKİKA: Korkulan oldu! ABD ile gerilim sürerken İran'da art arda patlama sesleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android