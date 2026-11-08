Yalova\'da yaban domuzu küçükbaş ağılının altını üstüne getirdi

Yalova'da av köpeklerinden kaçan dev yaban domuzu, girdiği küçükbaş hayvan ağılında ortalığı birbirine kattı. Metal tel örgüleri parçalayarak ağıla giren domuz, koyunların arasında paniğe neden oldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

KOYUNLARIN ARASINA DALDI

Olay, öğle saatlerinde Kirazlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, izinli ve ruhsatlı avcıların av köpekleriyle takip ettiği yaban domuzu, kaçarken köy yerleşim alanına yöneldi. Bir süre sonra küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla giren domuz, metal tel örgüleri parçalayarak koyunların arasına daldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ağılda koşan yaban domuzu nedeniyle koyunlar panikle sağa sola kaçıştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, domuzun tel örgüleri aşarak ağıla girdiği ve koyunların arasında ilerlediği görüldü.

Kısa süre ağılda kalan yaban domuzu, daha sonra buradan çıkarak ormanlık alana kaçtı. Olayda ağılda bulunan hayvanların zarar görmediği öğrenildi.