Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül! Zamda 31 bin lira sürprizi!

Milyonlarca emeklinin gözü ocak ayında yapılacak zamda. Hükümet tüm emeklileri kapsayacak bir düzenleme sinyali verirken, kulislerde konuşulan formüller ve maaş hesapları da netleşmeye başladı.

“ZAMLAR OCAĞIN İLK HAFTASINDA KESİNLEŞİR”

SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber’de yaptığı değerlendirmede, Ankara’da emekli zammıyla ilgili tüm senaryolar üzerinde çalışıldığını söyledi. Karakaş, düzenlemenin kasım ayında Meclis’e gelmesini beklemediğini belirtti. Yasanın aralık sonu ya da ocak başında gelebileceğini ifade eden Karakaş, “Zamlar ancak ocağın ilk haftasında kesinleşir” dedi.

EN GÜÇLÜ FORMÜL: PRİME GÖRE ZAM

Karakaş’ın aktardığına göre Ankara’da öne çıkan en güçlü senaryo, ek artışın emeklinin yaşına ya da çalışıp çalışmadığına göre değil, ödediği prim miktarına göre yapılması. Bu modelin uygulanması halinde emekliler arasında prim ödeme süresi ve miktarına göre farklı zam oranları gündeme gelebilecek.

ÇALIŞAN-ÇALIŞMAYAN EMEKLİ AYRIMINA İTİRAZ

Kulislerde konuşulan seçeneklerden biri de ek artışın yalnızca çalışmayan emeklilere yapılması. Karakaş, bu modelin sosyal güvenlik sisteminin yapısıyla uyuşmadığını savundu. SGK’nin bir sosyal yardım kurumu değil, sigorta sistemi olduğunu vurgulayan Karakaş, yaklaşık 2 milyon 200 bin emeklinin çalışmaya ve sisteme prim ödemeye devam ettiğini hatırlattı.

SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI DA MASADA

Karakaş, seyyanen zam seçeneğinin gündemden tamamen çıkmadığını, refah payının ne kadar olacağı üzerinde de çalışma yürütüldüğünü belirtti. Karakaş, nihai formülün yıl sonu enflasyon verileri ve hükümetin yapacağı düzenlemenin ardından netleşeceğini ifade etti.

HÜKÜMETTEN “TÜM EMEKLİLER” MESAJI

Hükümet cephesinden de düzenlemeye ilişkin açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tüm emeklileri kapsayan bir çalışma yapıldığını ve farklı alternatiflerin değerlendirildiğini söyledi. Yılmaz, düzenlemenin yılbaşından önce Meclis’e sunulacağını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da emekli aylıklarına yönelik düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını belirtti.

4 AYLIK ZAM ORANI YÜZDE 8,29

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı, temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. TÜİK’in 3 Kasım’da açıkladığı verilere göre ekimde enflasyon aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 oldu. Temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 olarak gerçekleşen aylık artışlarla 4 aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,29'a ulaştı.

Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde kasım ayı için yüzde 1,18, aralık ayı için yüzde 0,97 enflasyon beklentisi yer alıyor. Bu beklentilerin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammının yüzde 10,62 olacağı hesaplanıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli aylığı şu anda 23 bin 552 lira. Bu tutar otomatik olarak artmıyor, her dönem Meclis’e sunulan kanun değişikliğiyle belirleniyor. Yüzde 10,62'lik artışın yansıtılması halinde en düşük aylığın 26 bin 53 liraya çıkması bekleniyor.

Bu tutara 5 puan refah payı eklenirse en düşük aylık 27 bin 355 liraya yükselecek. 10 puan refah payında en düşük aylık 28 bin 658 lira, 15 puanda 29 bin 960 lira, 20 puanda ise 31 bin 263 lira olacak.

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN ENFLASYON FARKI YÜZDE 1,20

Ekim enflasyonuyla memur ve memur emeklilerinin 2026'nın ikinci yarısı için aldığı yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı aşıldı ve yüzde 1,20'lik enflasyon farkı oluştu. Kasım ve aralık enflasyonuyla bu farkın artması bekleniyor. Hesaplamalara göre en düşük memur emeklisi aylığının 31 bin 526 liradan yaklaşık 33 bin 500 liraya çıkabileceği belirtiliyor.

Emeklilerin ocak ayında alacağı kesin zam oranı, aralık ayı enflasyonunun ocak başında açıklanmasıyla netleşecek.