Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz.

Zafer Günü vesilesiyle Azerbaycan’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa’da Aliyev ile görüştükten sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Erdoğan, iki ülke arasındaki müttefiklik bağının altını çizerek, Güney Kafkasya’da kalıcı barış mesajı verdi.

“KARABAĞ ZAFERİ TÜM TÜRK COĞRAFYASININ ÖVÜNÇ KAYNAĞI”

Aliyev’in ardından söz alan Erdoğan, Karabağ Zaferi’nin altıncı yıl dönümünü Şuşa’da idrak etmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Karabağ’ın kurtuluşu uğruna hayatını kaybedenleri anan Erdoğan, şunları söyledi: “Bundan altı sene önce İlham kardeşimin dirayetli liderliğinde yekvücut olan Azerbaycan halkı, büyük bir kahramanlıkla Karabağ’ı yeniden hürriyetine kavuşturmuştur. Bu şanlı zafer, Azerbaycan’ın haklı davasının en güzel tezahürü, tüm Türk coğrafyasının övünç kaynağı olmayı sürdürüyor.”

“BİR MİLLET, İKİ DEVLET”

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin tarihin türlü imtihanlarından geçerek bugünkü seviyesine ulaştığını ifade eden Erdoğan, “‘Bir millet, iki devlet’ şiarıyla tarif ettiğimiz bu gönül birliği; müşterek mazimizden aldığı kuvvetle yarınlarımıza ışık tutan sönmez bir meşaledir. Kardeşliğimiz müşterek bir dilin, tarihin ve kültürün çok daha ötesindedir. Bakü’nün sevincini Ankara’nın sevinci, Şuşa’nın gururunu bütün milletimizin gururu bilmemiz bundandır” dedi.

“BERABERLİĞİMİZ HER ZAMAN KAİM OLACAKTIR”

Erdoğan, iki ülke arasında 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi’ne de değindi. Erdoğan, “15 Haziran 2021 günü Şuşa’da imzaladığımız beyannameyle müttefiklik bağıyla tahkim ettiğimiz bu kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler; dün olduğu gibi bugün de, yarın da emellerine asla ulaşamayacaktır. Cenab-ı Hakk’ın izniyle beraberliğimiz her zaman kaim olacaktır” ifadelerini kullandı.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI’NDA DÖNEM BAŞKANLIĞI

Bu vizyonu Türk dünyasında da hakim kılmak için çalıştıklarını belirten Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın ulaştığı seviyenin ortak irade ve gayretlerin en somut sonucu olduğunu vurguladı. Dönem başkanlığı süresince gösterdiği çabalar için Azerbaycan’a teşekkür eden Erdoğan, Türkiye’nin dönem başkanlığında teşkilatın daha etkin ve kurumsal bir yapıya kavuşması için çalışacaklarını söyledi.

“ZAFERİ KALICI BARIŞLA TAÇLANDIRMAK VAZİFEMİZ”

Azerbaycan’ın 44 günlük Vatan Muharebesi ile topraklarını işgalden kurtarmasının Güney Kafkasya’da yeni bir dönemin kapısını araladığını belirten Erdoğan, “Bugün önümüzde duran vazife, meydanlarda kazanılan zaferi kalıcı barış ve istikrarla taçlandırmaktır” dedi. Erdoğan, Azerbaycan’ın bölgede kalıcı barışın tesisine yönelik samimi gayretlerini desteklediklerini dile getirdi.

KARABAĞ’IN YENİDEN İMARI

Karabağ’ın yeniden imarı için Azerbaycan’ın ortaya koyduğu gayretleri takdirle takip ettiklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: “Karabağ’da yeniden tüten her ocak, yükselen her eser ve ihya edilen tarihi miras, Azerbaycan halkının geleceğe olan inancını gösteriyor.”

Recep Tayyip ErdoğanGüncelSon Dakika

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