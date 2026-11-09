Dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü kovalamacayla yakalandı: 'Aracım trafikten men'di' - Son Dakika
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Dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü kovalamacayla yakalandı: 'Aracım trafikten men'di'

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Dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü kovalamacayla yakalandı: \'Aracım trafikten men\'di\'
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Dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü kovalamacayla yakalandı: \'Aracım trafikten men\'di\'
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Kayseri'de polisten kaçan K.A., Melikgazi'den Kocasinan'a uzanan ve cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kovalamacanın sonunda yakalandı. Kaçarken başını aracına çarparak hafif yaralanan sürücünün alkolsüz olduğu belirlendi. Gazetecilere kaçma nedenini aracının trafikten men edilmiş olmasıyla açıklayan sürücüye 635 bin TL idari para cezası yazıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Nefes kesen kovalamaca kameraya anbean yansırken, sürücü kendisini 'Aracım trafikten men'di' diyerek savundu. Trafiği tehlikeye sokan sürücüye 635 bin TL idari para cezası yazıldı.

KOVALAMACA SANİYE SANİYE KAMERADA

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi üzerinde seyreden K.A. yönetimindeki 38 APM 293 plakalı otomobil, şüphe üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından durdurulmak istendi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan K.A., kaçarken nefes kesen kovalamaca sonucu Kocasinan ilçesine bağlı Gevhernesibe Mahallesi, Kocasinan Bulvarı üzerinde kıskıvrak yakalandı.

K.A. ile ekipler arasında yaşanan ve film sahnelerini aratmayan kovalamaca anbean görüntülendi. K.A.'nın tehlikeli şekilde şerit değiştirerek trafiği tehlikeye soktuğu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAÇMA SEBEBİ: ARACIM TRAFİKTEN MEN'Dİ

Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen K.A.'nın, kaçarken ani hareketler sergilediği sırada otomobilin bir bölümüne kafasını vurması sonucu hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ambulansta gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından ciddi bir yaralanmasının olmadığı belirlenen K.A.'nın, yapılan kontrollerde alkolsüz olduğu anlaşıldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan K.A., gazetecinin 'Polisten neden kaçtın?' sorusuna 'Aracım trafikten men'di' diyerek cevap verdi. K.A.'ya trafiğin ilgili maddelerinden 635 bin TL idari para cezası yazıldı. Otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuKocasinanMelikgazi3. SayfaOtomobilKayseriGüncelSon Dakika

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