Son Dakika Kayseri Haberleri

- 18:38 Kayseri'de evden 2 milyon liralık ziynet eşyası çalan şüpheliler tutuklandı
Kayseri'de bir evden 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
- 18:36 2 milyon değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın yakalandı
Kayseri'de bir evden 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı.
- 18:29 Kayseri'de 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı
KAYSERİ (İHA) – Kayseri'de polisin aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonlarda 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri ile birlikte 19 şahıs yakalandı.
- 18:26 Kayseri'de 6 firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu aranan 19 kişi yakalandı.
- 18:25 Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte Talas'ta vatandaşlarla buluştu
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte Talas ilçesinde vatandaşlar ile bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi.
- 18:21 Kayserispor formaları satışa çıktı
Yukatel Kayserispor'un yeni sezon formaları satışa sunulan 3 çeşit formasının fiyatları belli oldu.
- 16:24 Kayseri'deki feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
Kayseri'deki feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kamyonun park halinde duran otomobile çarpması sonucu hem otomobil, hem de kamyon yandı.
- 16:19 Kayseri'de kamyonun çarptığı otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Kayseri'de kamyonun otomobile çarpması sonucu çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi.
- 15:48 Kayseri'de feci kaza: Otomobilin içerisinde yanarak can verdiler (1)
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kamyonla otomobil kaza yaptı.
- 15:16 Buğday hasadı yüz güldürdü
Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, hasat döneminin verimli geçtiğini söyleyerek, "Sulu alanlarda yazlık buğdayda dönümde 620 kilogram kadar verim aldık" dedi.
- 15:09 Kayseri İhracatını İlk 6 Ayda Yüzde 19 Artırdı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı.
- 14:59 Sıcaktan bunalan çocuklar çareyi süs havuzunda buldu
Kayseri'de hava sıcaklıkların 35 dereceyi bulmasıyla sıcaklıktan bunalan çocuklar süs havuzunda ve su birikintisinde serinledi.
- 14:46 Kayseri'den kısa kısa
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını ziyaret etti.
- 13:53 Kayseri'den kısa kısa
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir "İletişim Küresi"ni ziyaret etti.
- 13:53 Yahyalı Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
Yahyalı Belediyesi araç filosunu gençleştirme çalışmaları çerçevesinde satın aldığı yeni kazıcı yükleyici iş makinasını filosuna kattı.
- 13:44 Kayseri #kategori haberleri# | Yahyalı Belediyesi işçisine yüzde 52 zam yaptı
Gelen Kayseri haberlerine göre Yahyalı Belediyesi İmar AŞ ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi arasında yapılan toplu iş sözleşmesi ile işçi maaşlarına yüzde 52 oranında zam yapıldı.
- 12:43 Asayiş Devriye Ekipleri 24 kilo Hint Keneviri ele geçirdi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği'nce yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde yapımında kullanılan 24 kilo 450 gram Hint Keneviri ele geçirildi.
- 12:39 Kiraladıkları araçlar için aldıkları senetlerle dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı
Kayseri'de araç kiralayan kişilere imzalattıkları senetleri çeşitli bahaneler ve tehditle tahsil ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.
- 12:00 Kuşçu Marina Misafirlerini Ağırlıyor
Kocasinan Belediyesi, Erasmus çerçevesinde Kayseri'ye gelen Bosna Hersekli öğrencileri, General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi ile Kayserililere sahil kenti imkanı sunan Kuşçu Marina'da ağırladı.
- 11:59 Sivas'ta tırla çarpışan araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
- 11:42 Çocuk görüşme merkezleri 13 il ve 12 ilçede daha hizmete giriyor
Adalet Bakanlığınca, 13 il ve 12 ilçede daha velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapılacağı çocuk görüşme merkezlerinin 1 Ağustos'ta hizmete alınmasıyla, Türkiye genelindeki merkez sayısı 50'ye yükselecek.
- 11:19 Gündüz balık ağı örüyor akşam maratona hazırlanıyor
Sinop'ta balık ağı örerek yaz sezonunu geçiren 57 yaşındaki balıkçı Recai Kaplan, artakalan zamanında ise maratonlara hazırlanıyor.
- 11:19 Aynı evde kaldığı arkadaşını küfrettiği için öldürdü
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aynı evde kalan mevsimlik işçiler, küfür nedeniyle çıkan kavgada birbirlerini bıçakladı.
- 11:19 26 ilde yapılan anketin sonuçları belli oldu! İşte kabinedeki en başarılı bakan
Halk tarafından en başarılı bulunan bakan belli oldu. ASAL Araştırma tarafından yapılan "Cumhurbaşkanlığı ve Kabinede en çok hangi ismi başarılı buluyorsunuz" anketinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu birinci sırada yer aldı. 2 yılı aşkın süredir devam eden koronavirüs salgınında en hassas görevde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise ikinci oldu.
- 11:19 Kayseri'de iş arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bıçaklı kavgada iş arkadaşını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.
- 10:54 Niğde'de Özel Bir Diyaliz Merkezinde Tedavi Görürken Rahatsızlandığı İddia Edilen ve Hastaneye Kaldırılan Üç Kişiden Biri Yaşamını Yitirdi
Niğde’de, özel bir diyaliz merkezinde tedavi görürken rahatsızlandıkları iddia edilen üç kişiden biri yaşamını yitirdi. Niğde İl Sağlık Müdürü Koray Okur, ANKA Haber Ajansı’na; “firma hakkında soruşturma başlattıklarını” açıkladı. Okur, “Ekiplerimiz numune örnekleri aldı. İncelemelerimiz devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşımızın diyalizden kaynaklı hayatını kaybedip, kaybetmediğini araştırıyoruz” dedi.
- 10:37 Rektör Prof. Dr. Çalış, üniversite adaylarını ERÜ'ye davet etti
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2022) sonuçlarına göre üniversite tercihi yapacak adayları ERÜ'ye davet etti.
- 09:36 Otomobile çarpan tır makasladı: 2 yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobile çarpan tır makaslayarak durabildi.
- 09:19 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- 00:26 Sivas'ta tırla çarpışan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı
Şarkışla'da otomobilin tırla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
- Dün Dün 22:54 Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin içerisindeki 2 kişi ağır yaralandı.
- Dün Dün 22:37 Kayıp çocuğu Güven Timleri buldu
Kayseri'nin Talas ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki kız, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.
- Dün Dün 22:15 Devriye ekiplerin kovalamaca sonucu yakaladığı şahıstan uyuşturucu çıktı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği'nce yapılan çalışmalarda ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.
- Dün Dün 22:03 Asayiş polisinden oto farelerine şok operasyon
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kentte meydana gelen oto hırsızlıklarıyla ilgili yapılan çalışmalarda 2'si motosiklet 5 çalıntı araç bulundu.
- Dün Dün 22:03 Kayseri'de hurda toplayanlara denetim
Kayseri'de polis ekipleriyle belediye görevlileri tarafından hurda toplayanlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
- Dün Dün 21:32 Aynı evde kalan işçiler birbirini bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aynı evde kalan mevsimlik işçiler çıkan kavgada birbirlerini bıçakladı.
- Dün Dün 21:01 Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kocasinan ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
- Dün Dün 19:21 Anadolu Üniversiteler Birliği Tanıtım ve Tercih Fuarı, Nevşehir'de yapılacak
Anadolu Üniversiteler Birliği'nce (AÜB) düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin (NEVÜ) ev sahipliğinde 31 Temmuz'da Nevşehir'de yapılacak.
- Dün Dün 15:59 Kayserili Çiftçi: "Gübre Almak İçin Yedi İnek Sattım Yetmedi, Kredi Çektim"
Kayserili çiftçi, ekonomik kriz nedeniyle yaşadığı sorunları İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş’a aktardı. Çiftçi, “Gübre almak için yedi ineğimi sattım yetmedi, kredi çektim. O zaman toplam 40 bin liraya sattığım ineklerin şimdi tanesi 30-40 bin lira. Devlet bizi tüccara teslim ediyor hakkımızı alamıyoruz” dedi.
- Dün Dün 15:28 Milletvekili Baki Ersoy ve oda başkanlarından Büyükkılıç'a ziyaret
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.
- Dün Dün 15:25 Kayseri'de arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı
Kayseri'de arkadaşını öldürdüğü iddia edilen kişi ile olay sırasında yanında bulunan sanığın yargılanmasına başlandı.
- Dün Dün 15:04 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı esnafıyla buluştu
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı'nı ziyaret ederek, esnafla sohbet etti.
- Dün Dün 14:50 Kayseri'de silahlı kavgada bir kişinin ölümüne neden olan 3 sanık yargılanıyor
Kayseri'de silahlı kavgada bir kişinin ölümüne neden oldukları öne sürülen 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.
- Dün Dün 14:06 Akşener İstanbul'da: "100 Liraya Uyuşturucu Satılıyorsa Bu Ülkede, Bazıları Görevini Yerine Getirmiyor Demektir.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Uyuşturucu diye bir meselenin, benim gezdiğim yerlerde de İstanbul’da da ne kadar önemli olduğunu gördük. Annelerin söylediği, ‘aman öldük bittik çocuklarımız uyuşturucu.’ Bunu gördüğün, anladığın andan itibaren; görevini yapmak zorundasın, polemik yapamazsın. Bir ülkede uyuşturucu ucuzsa, bilin ki her şey tatildir. Bir ülkede uyuşturucu pahalıysa bilin ki görev yerine getirilmektedir. 100 liraya uyuşturucu satılıyorsa bu ülkede, o zaman bu uyuşturucu ucuz demektir ve bu ülkenin içine giriyor demektir ve bazıları da görevini yerine getirmiyor demektir. Her yerde annelerin şikâyeti uyuşturucu, demek ki bir yerlerde bir bozukluk var. Bunun düzeltilmesi gerekiyor” dedi.
- Dün Dün 13:58 Kayseri'de jandarma "güven timleri" çalışmalarını sürdürüyor
Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı "güven timleri" sorumluluk bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor.
- Dün Dün 13:57 Otomobil kiralayanları boş senetle 1 milyon TL dolandıran 8 kişiye gözaltı
KAYSERİ'de, otomobil kiraladıkları müşterilere boş senet imzalatarak, 1 milyon 48 bin 385 TL dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 8 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
- Dün Dün 13:55 Başkan Büyükkılıç ERÜ Tıp Fakültesi Çevre Düzenlemesini yerinde inceledi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi çevre düzenlemesini yerinde inceledi.
- Dün Dün 13:43 Hacı Duran Gültekin cinayetinin duruşması ertelendi
Kayseri'de yolda yürürken otomobilden açılan ateş sonucu öldürülen Hacı Duran Gültekin'in görülen duruşmasın da 2 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
- Dün Dün 13:30 Asayiş ekipleri suça geçit vermiyor
Kayseri'de, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, 1 hafta 32 bin 848 kişi sorgulandı, 26 bin 760 araç kontrol edildi.
- Dün Dün 13:25 Kayseri'de asayiş uygulamasında 32 bin kişi sorgulandı, 167 şüpheli yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri, kent genelinde çeşitli bölgelerde asayiş uygulaması yaptı.
- Dün Dün 13:17 Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
- Dün Dün 13:11 PKK/KCK üyesi 2 şüpheli yakalandı
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda PKK'KCK/YPG/PYD Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
- Dün Dün 13:11 Hacılar'dan Kayseri OSB'ye ziyaret
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç ile AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın'ı ziyaret etti.
- Dün Dün 13:01 Çaykur Genel Müdürü: "Çaykur'un Satılması Üreticiye de Devlete de Fayda Sağlamaz. Kanun, Çaykur'u Güçlendirecek; Özel Sektörü de Güçlendirecek"
Çay İşletmeleri Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Çay Kanunu teklifi ile ilgili olarak; “Hiç kimse göze alamaz, ‘çaya zarar verelim, çay özelleşsin.’ Ben 1992’de kuruma girerken 1992’den beri 'ÇAYKUR özelleşiyor' diyorlar. Ben geldim, girdim, Genel Müdür oldum, hala konuşuluyor. ÇAYKUR’un satılması üreticiye de fayda sağlamaz, devlete de fayda sağlamaz, sosyal anlamda da fayda getirmez. Ben kanundan şöyle bir şey bekliyorum: Çayın değerini daha da arttıracak, üreticiye fayda sağlayacak, ÇAYKUR’u güçlendirecek, özel sektörü de güçlendirecek” dedi.
- Dün Dün 12:54 Bu kanyona giren 3 saatte çıkıyor
Bu kanyona giren 3 saatte çıkıyor Yukarıdan bakıldığında devasa yarık olarak görülen kanyon, içine girenleri mest ediyor Bölgede tek olan Avla Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor Soğanlı Mahallesi Muhtarı Ali Cebeci: "Gökyüzünü görüyoruz ama güneşi hissetmiyoruz"KAYSERİ Kayseri'nin...
- Dün Dün 12:52 Kayseri'de otomobil yan yattı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil yan yattı.
- Dün Dün 11:48 Kayseri'de PKK operasyonu: 2 gözaltı
KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
- Dün Dün 11:43 Büyükşehir'den bir ilk daha: Kayseri Altın Eller Festivali
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 17 şehirden 33 sanat dalının yer alacağı ve 31 sanatçının katılacağı Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali düzenleyecek.
- Dün Dün 11:35 Hem pedal çeviriyorlar hem de Kayseri'yi dünyaya tanıtıyorlar
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş ve Spor A.Ş.'nin destekleri ile düzenlenen 20 ülkeden bin profesyonel sporcunun katıldığı Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisiklet Yarışları heyecanı sürüyor.
- Dün Dün 11:30 Jandarma 'güven timleri' kentin huzuru için çalışıyor
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel olarak kurulan 'güven timleri' Kayseri'nin huzurunu sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
- Dün Dün 11:24 Kayseri Barosu seçime gidiyor
Kayseri Barosu Başkanı Av. Ali Köse, baronun ekim ayında seçimli genel kurul yapacağını söyleyerek, kendisinin de yeniden aday olacağını belirtti.
- Dün Dün 11:21 Anadolu Üniversiteler Birliği Tanıtım ve Tercih Fuarı, Kayseri'de yapılacak
Anadolu Üniversiteler Birliği'nce (AÜB) düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı, Kayseri Üniversitesi'nin (KAYÜ) ev sahipliğinde 2 Ağustos'ta kentte gerçekleştirilecek.
- Dün Dün 11:17 AK Parti Kayseri Milletvekili Tamer, havalimanında incelemelerde bulundu
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası inşaatında incelemelerde bulundu.
- Dün Dün 11:08 Kayseri'de terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
- Dün Dün 10:29 Kayseri'de kumar oynatan 2 kişi gözaltına alındı
Kayseri'de 2 farklı batakhaneye düzenlenen kumar operasyonunda kumar oynatan 2 kişi gözaltına alınırken, 8 kişiye de işlem yapıldı.
- Dün Dün 10:27 Araç kiralayanlara boş senet imzalattılar, 'arıza var' deyip 17 kişiyi mağdur ettiler
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, firmalarından araç kiralayan kişilere boş senet imzalattıktan sonra araçta arıza olduğunu söyleyerek senetleri dolduran, senetleri imzalayanlardan da tehdit yoluyla para tahsil eden 2'si kadın 8 kişi yakalandı.
- Dün Dün 10:10 Kiraladıkları araçlar için aldıkları senetlerle dolandırıcılık yapan 8 şüpheli yakalandı
Kayseri'de araç kiralayan kişilere imzalattıkları senetleri çeşitli bahaneler ve tehditle tahsil ettikleri iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.
- Dün Dün 10:08 Kayseri'de kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Kayseri'deki 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
- 27.07.2022 27 Tem 23:23 Güven timleri metruk binada uyuşturucu yakaladı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince metruk binalarda yapılan kontrollerde uyuşturucu madde ele geçirilirken ayrıca aranan bir şahıs da yakalandı.
- 27.07.2022 27 Tem 23:18 Kablo yakan firari şahıs suçüstü yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği'nce yapılan çalışmalarda kablo yakarken yakalanan bir kişi yakalandı.
- 27.07.2022 27 Tem 23:10 'Dur' ihtarına uymayan araçtan ruhsatsız tabanca çıktı
Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil kovalamaca sonucu yakalandı.
- 27.07.2022 27 Tem 21:53 İşyerinden hırsızlık yapan şahıslar polisten kaçamadı
Kayseri'de işyerinden hırsızlık yapan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
- 27.07.2022 27 Tem 20:21 Kayseri'de iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iş yerinin deposundan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
- 27.07.2022 27 Tem 18:55 Kayseri'de kablo hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı
Kayseri genelinde farklı adreslerden kablo hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı.
- 27.07.2022 27 Tem 17:38 150 bin TL'lik kablo çalan şahıs polisten kaçamadı
Kayseri'de farklı tarihlerde 150 bin TL değerinde kablo hırsızlığı yapan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
- 27.07.2022 27 Tem 16:23 Bakan Varank, Çanakkale'de millet bahçesi açılışında konuştu Açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bizim milletimizle kurduğumuz bağ, bir aşk hikayesi. Biz milletin hizmetkarıyız, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için çalışıyoruz.
- 27.07.2022 27 Tem 15:43 Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Altıntop'tan aile hekimlerine teşekkür belgesi
Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, aile hekimlerine teşekkür belgesi verdi.
- 27.07.2022 27 Tem 15:38 Kayseri OSB Bölge Müdürlüğü'nde bayrak değişimi
Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne Yakup Gültekin getirildi.
- 27.07.2022 27 Tem 15:21 Nevşehir Valisi Becel, şehit Bozkurt'un eşine "Şehadet Belgesi"ni verdi
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un eşine "Şehadet Belgesi"ni takdim etti.
- 27.07.2022 27 Tem 14:42 Başkan Büyükkılıç'a Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan ve STK'lardan ziyaret
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Topuz ve dernek üyeleri ile Hacılar Genç İş Adamları Derneği (HAGİAD) Başkanı Fatih Erkan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
- 27.07.2022 27 Tem 14:40 Başkan Büyükkılıç, Şehir Polis Uluçay'ı mezarı başında andı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 27 Temmuz 2019'da Adıyaman'da şehit olan Polis Memuru Taha Uluçay'ı şehadetinin 3'üncü yılında düzenlenen mevlid-i şerife katılarak, kabri başında andı.
- 27.07.2022 27 Tem 13:37 Kayseri'den kısa kısa
Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri'nde ilk yardım seminerleri düzenliyor.
- 27.07.2022 27 Tem 13:23 Kamyon devrildi; ağabey öldü, kardeşi yaralı
KAYSERİ'de, kamyonun bariyerlere çarpıp devrildiği kazada sürücü İbrahim Oruç (19) hayatını kaybetti, kardeşi Volkan Oruç yaralandı.
- 27.07.2022 27 Tem 13:01 Büyükkılıç'tan Kayseri Şehir Kütüphanesine ziyaret
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehre kazandırdığı, şehrin kültür ve eğitimine armağan ettiği Kayseri Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret ederek, gençlerle sohbet etti.
- 27.07.2022 27 Tem 12:36 Kayseri'de devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kayseri'de kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
- 27.07.2022 27 Tem 12:22 Büyükkılıç'tan 5 üniversitesi, 80 bin öğrencisiyle 'genç dostu' şehir Kayseri'ye davet
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tercih yapacak üniversite öğrencilerini, medeniyetler, hayırseverler, turizm, ticaret, gastronomi ve öğrenci şehri Kayseri'ye davet etti.
- 27.07.2022 27 Tem 12:21 KAYMEK'ten ilçelerde ilk yardım semineri
Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.(KAYMEK), kursiyerlerin farkındalıklarını artırmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde İlçe Sosyal Yaşam Merkezlerinde 'İlk Yardım' seminerleri düzenliyor.
- 27.07.2022 27 Tem 12:01 Güven timlerini gördü, uyuşturucu maddeyi yere attı
Kayseri'de güven timleri tarafından yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan şahıs üzerinde bulunan uyuşturucu maddeyi yere attı.
- 27.07.2022 27 Tem 11:36 Evinde Hint keneviri yetiştirip satan şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirip ticaretini yapan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
- 27.07.2022 27 Tem 11:35 Kayseri'de sobaya gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri'de düzenlenen operasyonda sobaya gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
- 27.07.2022 27 Tem 11:33 Kayseri'de feci kaza: Kamyonetten fırlayan sürücü öldü
Kayseri'de kamyonetin bariyerlere çarparak su kanalına yatması sonucu araçtan fırlayan sürücü öldü, kardeşi de ağır yaralandı.
- 27.07.2022 27 Tem 11:23 Başkan Büyükkılıç'a Avrupa'daki Kayserililerden "teşekkür" ziyareti
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Kayserililer Derneği Genel Başkanı Muzaffer Polat ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
- 27.07.2022 27 Tem 11:12 Gurbetçiler Sivas ve Kayseri'de esnafı sevindirdi
Yaz tatili için yurt dışından ve çeşitli şehirlerden Sivas ve Kayseri'ye gelen vatandaşlar, ekonomiyi canlandırdı, esnafı sevindirdi.
- 27.07.2022 27 Tem 10:33 Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 181,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.
- 27.07.2022 27 Tem 09:14 Mutfak tüpü bomba gibi patladı: 2 yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu müstakil evin duvarları yıkılırken, 2 kadın yaralandı.
- 27.07.2022 27 Tem 01:15 Kayseri'de mutfak tüpünün patlaması sonucu hasta ve bakıcısı yaralandı
Kayseri'de bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu hasta ve bakıcısı yaralandı.
- 27.07.2022 27 Tem 01:15 Mutfak tüpü bomba gibi patladı: 2 yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu müstakil evin duvarları yıkılırken, 2 kadın yaralandı.
- 26.07.2022 26 Tem 23:31 Oyun oynarken pencereden düşen 9 yaşındaki kız ağır yaralandı
Oyun oynarken pencereden düşen 9 yaşındaki kız ağır yaralandı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde oyun oynadığı odanın penceresinden düşen genç kız, ağır yaralandı.
- 26.07.2022 26 Tem 23:17 Kayseri'de 5. kattan düşen çocuk yaralandı
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanın 5. katından düşen çocuk hastaneye kaldırıldı.
- 26.07.2022 26 Tem 22:58 Kırşehir'de cesetleri gömülü halde bulunan çiftle ilgili davanın görülmesine Uşak'ta başlandı
Kırşehir'in Kaman ilçesinde cesetleri dağlık arazide toprağa gömülü halde bulunan çiftle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 8'i tutuklu 9 sanığın yargılandığı ve güvenlik gerekçesiyle Uşak'ta görülen davanın ilk duruşması yapıldı.