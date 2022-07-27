Son Dakika Kayseri Haberleri

18:38 Kayseri'de evden 2 milyon liralık ziynet eşyası çalan şüpheliler tutuklandı Kayseri'de bir evden 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

18:36 2 milyon değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın yakalandı Kayseri'de bir evden 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı.

18:29 Kayseri'de 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı KAYSERİ (İHA) – Kayseri'de polisin aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonlarda 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri ile birlikte 19 şahıs yakalandı.

18:26 Kayseri'de 6 firari hükümlü yakalandı Kayseri'de, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu aranan 19 kişi yakalandı.

18:25 Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte Talas'ta vatandaşlarla buluştu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte Talas ilçesinde vatandaşlar ile bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi.

18:21 Kayserispor formaları satışa çıktı Yukatel Kayserispor'un yeni sezon formaları satışa sunulan 3 çeşit formasının fiyatları belli oldu.

16:24 Kayseri'deki feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi Kayseri'deki feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kamyonun park halinde duran otomobile çarpması sonucu hem otomobil, hem de kamyon yandı.

15:16 Buğday hasadı yüz güldürdü Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, hasat döneminin verimli geçtiğini söyleyerek, "Sulu alanlarda yazlık buğdayda dönümde 620 kilogram kadar verim aldık" dedi.

14:59 Sıcaktan bunalan çocuklar çareyi süs havuzunda buldu Kayseri'de hava sıcaklıkların 35 dereceyi bulmasıyla sıcaklıktan bunalan çocuklar süs havuzunda ve su birikintisinde serinledi.

14:46 Kayseri'den kısa kısa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını ziyaret etti.

13:53 Kayseri'den kısa kısa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir "İletişim Küresi"ni ziyaret etti.

13:53 Yahyalı Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor Yahyalı Belediyesi araç filosunu gençleştirme çalışmaları çerçevesinde satın aldığı yeni kazıcı yükleyici iş makinasını filosuna kattı.

13:44 Kayseri #kategori haberleri# | Yahyalı Belediyesi işçisine yüzde 52 zam yaptı Gelen Kayseri haberlerine göre Yahyalı Belediyesi İmar AŞ ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi arasında yapılan toplu iş sözleşmesi ile işçi maaşlarına yüzde 52 oranında zam yapıldı.

12:43 Asayiş Devriye Ekipleri 24 kilo Hint Keneviri ele geçirdi Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği'nce yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde yapımında kullanılan 24 kilo 450 gram Hint Keneviri ele geçirildi.

12:39 Kiraladıkları araçlar için aldıkları senetlerle dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı Kayseri'de araç kiralayan kişilere imzalattıkları senetleri çeşitli bahaneler ve tehditle tahsil ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

12:00 Kuşçu Marina Misafirlerini Ağırlıyor Kocasinan Belediyesi, Erasmus çerçevesinde Kayseri'ye gelen Bosna Hersekli öğrencileri, General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi ile Kayserililere sahil kenti imkanı sunan Kuşçu Marina'da ağırladı.

11:42 Çocuk görüşme merkezleri 13 il ve 12 ilçede daha hizmete giriyor Adalet Bakanlığınca, 13 il ve 12 ilçede daha velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapılacağı çocuk görüşme merkezlerinin 1 Ağustos'ta hizmete alınmasıyla, Türkiye genelindeki merkez sayısı 50'ye yükselecek.

11:19 Gündüz balık ağı örüyor akşam maratona hazırlanıyor Sinop'ta balık ağı örerek yaz sezonunu geçiren 57 yaşındaki balıkçı Recai Kaplan, artakalan zamanında ise maratonlara hazırlanıyor.

11:19 Aynı evde kaldığı arkadaşını küfrettiği için öldürdü Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aynı evde kalan mevsimlik işçiler, küfür nedeniyle çıkan kavgada birbirlerini bıçakladı.

11:19 26 ilde yapılan anketin sonuçları belli oldu! İşte kabinedeki en başarılı bakan Halk tarafından en başarılı bulunan bakan belli oldu. ASAL Araştırma tarafından yapılan "Cumhurbaşkanlığı ve Kabinede en çok hangi ismi başarılı buluyorsunuz" anketinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu birinci sırada yer aldı. 2 yılı aşkın süredir devam eden koronavirüs salgınında en hassas görevde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise ikinci oldu.

11:19 Kayseri'de iş arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bıçaklı kavgada iş arkadaşını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

10:54 Niğde'de Özel Bir Diyaliz Merkezinde Tedavi Görürken Rahatsızlandığı İddia Edilen ve Hastaneye Kaldırılan Üç Kişiden Biri Yaşamını Yitirdi Niğde’de, özel bir diyaliz merkezinde tedavi görürken rahatsızlandıkları iddia edilen üç kişiden biri yaşamını yitirdi. Niğde İl Sağlık Müdürü Koray Okur, ANKA Haber Ajansı’na; “firma hakkında soruşturma başlattıklarını” açıkladı. Okur, “Ekiplerimiz numune örnekleri aldı. İncelemelerimiz devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşımızın diyalizden kaynaklı hayatını kaybedip, kaybetmediğini araştırıyoruz” dedi.

10:37 Rektör Prof. Dr. Çalış, üniversite adaylarını ERÜ'ye davet etti Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2022) sonuçlarına göre üniversite tercihi yapacak adayları ERÜ'ye davet etti.

09:19 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

22:54 Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin içerisindeki 2 kişi ağır yaralandı.

22:37 Kayıp çocuğu Güven Timleri buldu Kayseri'nin Talas ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki kız, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

22:15 Devriye ekiplerin kovalamaca sonucu yakaladığı şahıstan uyuşturucu çıktı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği'nce yapılan çalışmalarda ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

22:03 Asayiş polisinden oto farelerine şok operasyon Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kentte meydana gelen oto hırsızlıklarıyla ilgili yapılan çalışmalarda 2'si motosiklet 5 çalıntı araç bulundu.

22:03 Kayseri'de hurda toplayanlara denetim Kayseri'de polis ekipleriyle belediye görevlileri tarafından hurda toplayanlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

19:21 Anadolu Üniversiteler Birliği Tanıtım ve Tercih Fuarı, Nevşehir'de yapılacak Anadolu Üniversiteler Birliği'nce (AÜB) düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin (NEVÜ) ev sahipliğinde 31 Temmuz'da Nevşehir'de yapılacak.

15:59 Kayserili Çiftçi: "Gübre Almak İçin Yedi İnek Sattım Yetmedi, Kredi Çektim" Kayserili çiftçi, ekonomik kriz nedeniyle yaşadığı sorunları İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş’a aktardı. Çiftçi, “Gübre almak için yedi ineğimi sattım yetmedi, kredi çektim. O zaman toplam 40 bin liraya sattığım ineklerin şimdi tanesi 30-40 bin lira. Devlet bizi tüccara teslim ediyor hakkımızı alamıyoruz” dedi.

15:28 Milletvekili Baki Ersoy ve oda başkanlarından Büyükkılıç'a ziyaret MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

15:25 Kayseri'de arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı Kayseri'de arkadaşını öldürdüğü iddia edilen kişi ile olay sırasında yanında bulunan sanığın yargılanmasına başlandı.

14:50 Kayseri'de silahlı kavgada bir kişinin ölümüne neden olan 3 sanık yargılanıyor Kayseri'de silahlı kavgada bir kişinin ölümüne neden oldukları öne sürülen 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

14:06 Akşener İstanbul'da: "100 Liraya Uyuşturucu Satılıyorsa Bu Ülkede, Bazıları Görevini Yerine Getirmiyor Demektir. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Uyuşturucu diye bir meselenin, benim gezdiğim yerlerde de İstanbul’da da ne kadar önemli olduğunu gördük. Annelerin söylediği, ‘aman öldük bittik çocuklarımız uyuşturucu.’ Bunu gördüğün, anladığın andan itibaren; görevini yapmak zorundasın, polemik yapamazsın. Bir ülkede uyuşturucu ucuzsa, bilin ki her şey tatildir. Bir ülkede uyuşturucu pahalıysa bilin ki görev yerine getirilmektedir. 100 liraya uyuşturucu satılıyorsa bu ülkede, o zaman bu uyuşturucu ucuz demektir ve bu ülkenin içine giriyor demektir ve bazıları da görevini yerine getirmiyor demektir. Her yerde annelerin şikâyeti uyuşturucu, demek ki bir yerlerde bir bozukluk var. Bunun düzeltilmesi gerekiyor” dedi.

13:57 Otomobil kiralayanları boş senetle 1 milyon TL dolandıran 8 kişiye gözaltı KAYSERİ'de, otomobil kiraladıkları müşterilere boş senet imzalatarak, 1 milyon 48 bin 385 TL dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 8 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

13:55 Başkan Büyükkılıç ERÜ Tıp Fakültesi Çevre Düzenlemesini yerinde inceledi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi çevre düzenlemesini yerinde inceledi.

13:43 Hacı Duran Gültekin cinayetinin duruşması ertelendi Kayseri'de yolda yürürken otomobilden açılan ateş sonucu öldürülen Hacı Duran Gültekin'in görülen duruşmasın da 2 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

13:30 Asayiş ekipleri suça geçit vermiyor Kayseri'de, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, 1 hafta 32 bin 848 kişi sorgulandı, 26 bin 760 araç kontrol edildi.

13:17 Jandarmadan kaçak sigara operasyonu Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

13:11 PKK/KCK üyesi 2 şüpheli yakalandı Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda PKK'KCK/YPG/PYD Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

13:11 Hacılar'dan Kayseri OSB'ye ziyaret Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç ile AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın'ı ziyaret etti.

13:01 Çaykur Genel Müdürü: "Çaykur'un Satılması Üreticiye de Devlete de Fayda Sağlamaz. Kanun, Çaykur'u Güçlendirecek; Özel Sektörü de Güçlendirecek" Çay İşletmeleri Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Çay Kanunu teklifi ile ilgili olarak; “Hiç kimse göze alamaz, ‘çaya zarar verelim, çay özelleşsin.’ Ben 1992’de kuruma girerken 1992’den beri 'ÇAYKUR özelleşiyor' diyorlar. Ben geldim, girdim, Genel Müdür oldum, hala konuşuluyor. ÇAYKUR’un satılması üreticiye de fayda sağlamaz, devlete de fayda sağlamaz, sosyal anlamda da fayda getirmez. Ben kanundan şöyle bir şey bekliyorum: Çayın değerini daha da arttıracak, üreticiye fayda sağlayacak, ÇAYKUR’u güçlendirecek, özel sektörü de güçlendirecek” dedi.

12:54 Bu kanyona giren 3 saatte çıkıyor Bu kanyona giren 3 saatte çıkıyor Yukarıdan bakıldığında devasa yarık olarak görülen kanyon, içine girenleri mest ediyor Bölgede tek olan Avla Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor Soğanlı Mahallesi Muhtarı Ali Cebeci: "Gökyüzünü görüyoruz ama güneşi hissetmiyoruz"KAYSERİ Kayseri'nin...

12:52 Kayseri'de otomobil yan yattı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil yan yattı.

11:48 Kayseri'de PKK operasyonu: 2 gözaltı KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

11:43 Büyükşehir'den bir ilk daha: Kayseri Altın Eller Festivali Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 17 şehirden 33 sanat dalının yer alacağı ve 31 sanatçının katılacağı Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali düzenleyecek.

11:35 Hem pedal çeviriyorlar hem de Kayseri'yi dünyaya tanıtıyorlar Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş ve Spor A.Ş.'nin destekleri ile düzenlenen 20 ülkeden bin profesyonel sporcunun katıldığı Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisiklet Yarışları heyecanı sürüyor.

11:30 Jandarma 'güven timleri' kentin huzuru için çalışıyor Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel olarak kurulan 'güven timleri' Kayseri'nin huzurunu sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

11:24 Kayseri Barosu seçime gidiyor Kayseri Barosu Başkanı Av. Ali Köse, baronun ekim ayında seçimli genel kurul yapacağını söyleyerek, kendisinin de yeniden aday olacağını belirtti.

11:21 Anadolu Üniversiteler Birliği Tanıtım ve Tercih Fuarı, Kayseri'de yapılacak Anadolu Üniversiteler Birliği'nce (AÜB) düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı, Kayseri Üniversitesi'nin (KAYÜ) ev sahipliğinde 2 Ağustos'ta kentte gerçekleştirilecek.

11:17 AK Parti Kayseri Milletvekili Tamer, havalimanında incelemelerde bulundu AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası inşaatında incelemelerde bulundu.

11:08 Kayseri'de terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

10:29 Kayseri'de kumar oynatan 2 kişi gözaltına alındı Kayseri'de 2 farklı batakhaneye düzenlenen kumar operasyonunda kumar oynatan 2 kişi gözaltına alınırken, 8 kişiye de işlem yapıldı.

10:27 Araç kiralayanlara boş senet imzalattılar, 'arıza var' deyip 17 kişiyi mağdur ettiler Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, firmalarından araç kiralayan kişilere boş senet imzalattıktan sonra araçta arıza olduğunu söyleyerek senetleri dolduran, senetleri imzalayanlardan da tehdit yoluyla para tahsil eden 2'si kadın 8 kişi yakalandı.

10:10 Kiraladıkları araçlar için aldıkları senetlerle dolandırıcılık yapan 8 şüpheli yakalandı Kayseri'de araç kiralayan kişilere imzalattıkları senetleri çeşitli bahaneler ve tehditle tahsil ettikleri iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

10:08 Kayseri'de kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı Kayseri'deki 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

23:23 Güven timleri metruk binada uyuşturucu yakaladı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince metruk binalarda yapılan kontrollerde uyuşturucu madde ele geçirilirken ayrıca aranan bir şahıs da yakalandı.

23:18 Kablo yakan firari şahıs suçüstü yakalandı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği'nce yapılan çalışmalarda kablo yakarken yakalanan bir kişi yakalandı.

21:53 İşyerinden hırsızlık yapan şahıslar polisten kaçamadı Kayseri'de işyerinden hırsızlık yapan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

20:21 Kayseri'de iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iş yerinin deposundan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

18:55 Kayseri'de kablo hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı Kayseri genelinde farklı adreslerden kablo hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı.

17:38 150 bin TL'lik kablo çalan şahıs polisten kaçamadı Kayseri'de farklı tarihlerde 150 bin TL değerinde kablo hırsızlığı yapan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

16:23 Bakan Varank, Çanakkale'de millet bahçesi açılışında konuştu Açıklaması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bizim milletimizle kurduğumuz bağ, bir aşk hikayesi. Biz milletin hizmetkarıyız, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için çalışıyoruz.

14:42 Başkan Büyükkılıç'a Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan ve STK'lardan ziyaret Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Topuz ve dernek üyeleri ile Hacılar Genç İş Adamları Derneği (HAGİAD) Başkanı Fatih Erkan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

14:40 Başkan Büyükkılıç, Şehir Polis Uluçay'ı mezarı başında andı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 27 Temmuz 2019'da Adıyaman'da şehit olan Polis Memuru Taha Uluçay'ı şehadetinin 3'üncü yılında düzenlenen mevlid-i şerife katılarak, kabri başında andı.

13:37 Kayseri'den kısa kısa Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri'nde ilk yardım seminerleri düzenliyor.

13:23 Kamyon devrildi; ağabey öldü, kardeşi yaralı KAYSERİ'de, kamyonun bariyerlere çarpıp devrildiği kazada sürücü İbrahim Oruç (19) hayatını kaybetti, kardeşi Volkan Oruç yaralandı.

13:01 Büyükkılıç'tan Kayseri Şehir Kütüphanesine ziyaret Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehre kazandırdığı, şehrin kültür ve eğitimine armağan ettiği Kayseri Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret ederek, gençlerle sohbet etti.

12:21 KAYMEK'ten ilçelerde ilk yardım semineri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.(KAYMEK), kursiyerlerin farkındalıklarını artırmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde İlçe Sosyal Yaşam Merkezlerinde 'İlk Yardım' seminerleri düzenliyor.

12:01 Güven timlerini gördü, uyuşturucu maddeyi yere attı Kayseri'de güven timleri tarafından yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan şahıs üzerinde bulunan uyuşturucu maddeyi yere attı.

11:36 Evinde Hint keneviri yetiştirip satan şahıs yakalandı Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirip ticaretini yapan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

11:35 Kayseri'de sobaya gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi Kayseri'de düzenlenen operasyonda sobaya gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

11:33 Kayseri'de feci kaza: Kamyonetten fırlayan sürücü öldü Kayseri'de kamyonetin bariyerlere çarparak su kanalına yatması sonucu araçtan fırlayan sürücü öldü, kardeşi de ağır yaralandı.

11:23 Başkan Büyükkılıç'a Avrupa'daki Kayserililerden "teşekkür" ziyareti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Kayserililer Derneği Genel Başkanı Muzaffer Polat ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

11:12 Gurbetçiler Sivas ve Kayseri'de esnafı sevindirdi Yaz tatili için yurt dışından ve çeşitli şehirlerden Sivas ve Kayseri'ye gelen vatandaşlar, ekonomiyi canlandırdı, esnafı sevindirdi.

10:33 Kayseri Ticaret Borsası Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 181,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.

09:14 Mutfak tüpü bomba gibi patladı: 2 yaralı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu müstakil evin duvarları yıkılırken, 2 kadın yaralandı.

01:15 Mutfak tüpü bomba gibi patladı: 2 yaralı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu müstakil evin duvarları yıkılırken, 2 kadın yaralandı.

23:31 Oyun oynarken pencereden düşen 9 yaşındaki kız ağır yaralandı Oyun oynarken pencereden düşen 9 yaşındaki kız ağır yaralandı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde oyun oynadığı odanın penceresinden düşen genç kız, ağır yaralandı.