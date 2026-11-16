Kayseri Develi'de kamyon kamyonetle çarpıştı, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kayseri Develi'de kamyon kamyonetle çarpıştı, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

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Kayseri Develi\'de kamyon kamyonetle çarpıştı, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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Kayseri Develi\'de kamyon kamyonetle çarpıştı, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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Kayseri-Develi Karayolu'nda kamyon ile kamyonet çarpıştı ve çarpışmanın etkisiyle kamyon yan yattı. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı; jandarma yolda güvenlik önlemi aldı ve soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de kamyonetle çarpışan kamyonun yan yattığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri- Develi Karayolu'nda plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen kamyon ile kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon yan yatarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından kamyon ve kamyonet yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayseri Develi'de kamyon kamyonetle çarpıştı, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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