7 eski hakem, İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan şikayetçi oldu! Suçlamalar çok ciddi - Son Dakika
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7 eski hakem, İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan şikayetçi oldu! Suçlamalar çok ciddi

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7 eski hakem, İbrahim Hacıosmanoğlu\'ndan şikayetçi oldu! Suçlamalar çok ciddi
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1 yorum

Süper Lig’de görev alan eski hakemlerden Bahattin Şimşek, Kutluhan Bilgiç, Süleyman Abay, Mustafa Sönmez, Emre Altun, Cevdet Kömürcüoğlu ve Taner Gizlenci, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu hakkında; iftira, hakaret, görevi kötüye kullanma ve yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs suçları gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Türk futbolunda hakemler ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki gerilim yargıya taşındı. 

7 ESKİ HAKEMDEN SUÇ DUYURUSU

Aralarında Süper Lig'de uzun yıllar düdük çalmış isimlerin de bulunduğu 7 eski hakem, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SUÇLAMANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre; Eski hakemler Bahattin Şimşek, Süleyman Abay, Kutluhan Bilgiç, Mustafa Sönmez, Emre Altun, Taner Gizlenci ve Cevdet Kömürcüoğlu hukuki süreç başlattı. Söz konusu 7 isim, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında; "iftira", "hakaret", "görevi kötüye kullanma" ve "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla şikayetçi oldu.

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    Yorumlar (1)

  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Suçu varsa doğru Eko nun yanına Silivri ye 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 7 eski hakem, İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan şikayetçi oldu! Suçlamalar çok ciddi - Son Dakika
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