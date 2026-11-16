Tekirdağ Çorlu'da test sürüşündeki trafik polisi aracı motor bölümünden alev alarak yandı - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu'da test sürüşündeki trafik polisi aracı motor bölümünden alev alarak yandı

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Tekirdağ Çorlu\'da test sürüşündeki trafik polisi aracı motor bölümünden alev alarak yandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde test sürüşü sırasında trafik polisi devriye otomobili motor bölümünden alev alarak yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü aracın yangınıyla ilgili inceleme başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bakımdan çıkan trafik polisi devriye otomobili, test sürüşü sırasında motor bölümünden alev alarak yandı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında İstanbul Caddesi Gölbaşı Işıklar mevkisinde meydana geldi. Kapalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait Mustafa T.'nin kullandığı trafik polisi devriye otomobili seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücünün yolun kenarına çekip indiği otomobil alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobilin yeni bakımdan çıktığı ve test sürüşü sırasında alev aldığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ Çorlu'da test sürüşündeki trafik polisi aracı motor bölümünden alev alarak yandı - Son Dakika
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