Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Geçen haftayı yüzde 4,62 kayıpla tamamlayan ons altın, yeni haftanın ilk işlem gününde de düşüşünü sürdürdü. Artan enflasyon endişeleri ve önde gelen merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltebileceğine yönelik beklentiler, değerli metallerde satış baskısını artırdı.

Haftanın ilk işlem gününde ons altın yüzde 0,53 düşüşle 3 bin 854 dolardan işlem görürken gümüşün ons fiyatı da yüzde 2'yi aşan kayıpla 47 dolara geriledi.

NEREDEYSE ÜÇTE BİR DEĞER KAYBETTİ

Altının ons fiyatı, yılbaşında gördüğü yaklaşık 5 bin 600 dolarlık tarihi zirvesinden bu yana neredeyse üçte bir oranında değer kaybetti. Analistler, Orta Doğu'daki gelişmelerin ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un bugün yapacağı konuşmanın değerli metallerin yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.

GRAM, ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Küresel piyasalardaki düşüş, yurt içindeki altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın, cuma gününü 6 bin 280 TL'den tamamlamasının ardından haftanın ilk işlem gününde 6 bin 240 TL seviyesine geriledi.

Aynı dakikalarda diğer altın türlerinde satış fiyatları şöyle:

Gram altın: 6.240 TL

Çeyrek altın: 10.360 TL

Cumhuriyet altını: 42.335 TL

TÜRKİYE'NİN DÜNYA ALTIN İHRACATINDAKİ PAYI GERİLEDİ

Altın piyasasında dikkat çeken bir diğer gelişme ise Türkiye'nin dünya altın ihracatındaki payında yaşanan düşüş oldu. Altın ithalatına kota getirilmesinin ardından Türkiye'nin dünya altın ihracatından aldığı pay, 2023'ün son çeyreğindeki yüzde 2,44 seviyesinden 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 0,67'ye geriledi. Böylece Türkiye'nin küresel altın ihracatındaki payı yaklaşık yüzde 72 azaldı. Aynı dönemde dünya genelinde altın ihracatının dolar bazındaki değeri iki katını aşarken Türkiye'nin altın ihracatı yüzde 43,9 küçüldü.