Galatasaray\'ı yıkan sakatlık haberi! Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Samsunspor'u ağırlamaya hazırlanan lider Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber geldi. A Milli Takım kampında sakatlanan deneyimli kalecinin cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya yetişmesinin zor olduğu öne sürüldü. Sarı-kırmızılı ekipte teknik heyetin, Uğurcan'ın sağlık durumunu yakından takip ettiği belirtilirken milli kalecinin forma giyememesi halinde Jankat'ın görev yapması bekleniyor.

MİLLİ TAKIMDA SAKATLANDI

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynadığı karşılaşmanın ardından sağ omzunda ağrı hisseden Uğurcan Çakır'ın İzmir'de MR'ı çekildi. Yapılan kontrollerde omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edilen milli kaleci, tedbir amacıyla Fransa karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldı.

TFF'DEN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu, Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“A Milli futbolcumuz Uğurcan Çakır, Belçika ile oynanan müsabakanın ardından sağ omzunda ağrı hissetmiş, yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edilmiştir. Tedbir amaçlı olarak Fransa maçı kadrosundan çıkarılmıştır.”

KALEDE JANKAT'IN OLMASI BEKLENİYOR

Samsunspor karşılaşmasına yetişmesi zor görünen Uğurcan Çakır'ın yokluğunda Galatasaray kalesini Jankat'ın koruması bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekibin kritik mücadele öncesinde kaleci tercihini Uğurcan'ın sağlık durumuna göre netleştireceği ifade ediliyor.

BU SEZON 14 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray'ın bu sezon kalesini 14 karşılaşmada koruyan Uğurcan Çakır, söz konusu maçlarda 22 gol yedi. Milli kaleci, 5 mücadelede ise rakiplerine gol izni vermedi.