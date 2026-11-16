Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu minibüsü denize uçtu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu minibüsü denize uçtu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu minibüsü denize uçtu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sahilden denize uçtu. İçinde çok sayıda yolcu bulunan araçtakiler, çevredeki vatandaşların kıyıdan uzattığı merdivenlerle kurtarılmaya çalışıldı. Bölgede can pazarı yaşanırken, o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Sürücünün kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Ayvalık’ta yolcu taşıyan minibüsün denize düşmesi, bölgede panik yaşanmasına neden oldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu minibüsü denize uçtu

KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS DENİZE UÇTU

Edinilen bilgilere göre, şehir hatlarında yolcu taşımacılığı yapan minibüs, seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan minibüs, sahil kenarından denize uçtu.

Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu minibüsü denize uçtu

VATANDAŞLAR MERDİVENLERLE KURTARMAYA ÇALIŞTI

Minibüsün denize düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Aracın suya gömülmeye başlamasıyla bölgede can pazarı yaşandı. Vatandaşlar, minibüste mahsur kalan yolcuları tahliye edebilmek için kıyıdan araca merdiven uzatarak kurtarma çalışması başlattı.

Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu minibüsü denize uçtu

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşların merdiven uzatarak yolcuları kurtarmaya çalıştığı anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu minibüsü denize uçtu
Kaynak: İHA
Sahil GüvenlikCep TelefonuAcil DurumBalıkesirOtomobil3. SayfaAyvalıkİtfaiyeGüncelPolisKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül ailesine soruşturmada yeni gelişme: Listede tanıdık bir yüz var Sarıgül ailesine soruşturmada yeni gelişme: Listede tanıdık bir yüz var
Cübbeli Ahmet Hoca’dan jet ski’de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia Cübbeli Ahmet Hoca'dan jet ski'de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia
Türkiye’nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti Türkiye'nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti
Fransa maçında Mbappe, Arda’ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti Fransa maçında Mbappe, Arda'ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti
Bahar Feyzan’ın Özgür Özel’in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Haluk Bilginer “Türkiye sineması“ demişti: Emel Sayın tercihini açıkladı Haluk Bilginer "Türkiye sineması" demişti: Emel Sayın tercihini açıkladı
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya’nın avukatı tahliye istedi Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya'nın avukatı tahliye istedi
Babacan’a “Ekonominin başına geçer misiniz” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı Babacan'a “Ekonominin başına geçer misiniz?” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
13:29
Sergen Yalçın’a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı
Sergen Yalçın'a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı?
12:59
Fenerbahçe’nin yıldızından şok veda
Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
12:01
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
11:58
Konya’da avukat, müvekkilini 2,1 milyon lira dolandırmakla suçlanıyor
Konya'da avukat, müvekkilini 2,1 milyon lira dolandırmakla suçlanıyor
11:43
Babacan’a “Ekonominin başına geçer misiniz” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
Babacan'a “Ekonominin başına geçer misiniz?” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
11:32
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya’nın avukatı tahliye istedi
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya'nın avukatı tahliye istedi
10:21
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 13:42:52. #.0.2#
SON DAKİKA: Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu minibüsü denize uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android