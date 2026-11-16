Haluk Bilginer "Türkiye sineması" demişti: Emel Sayın tercihini açıkladı - Son Dakika
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Haluk Bilginer "Türkiye sineması" demişti: Emel Sayın tercihini açıkladı

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Haluk Bilginer "Türkiye sineması" demişti: Emel Sayın tercihini açıkladı
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5 yorum
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Haluk Bilginer "Türkiye sineması" demişti: Emel Sayın tercihini açıkladı
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Sinemanın nasıl adlandırılacağı tartışmasında Emel Sayın, Haluk Bilginer'in "Türkiye sineması" ifadesine karşı çıkmadığını ancak kendi tercihinin farklı olduğunu söyledi. Adlandırmanın artık oturduğunu belirten Sayın, "'Türk sineması' bana daha sıcak ve doğru geliyor" dedi.

Haluk Bilginer'in "Türkiye sineması" ifadesiyle başlayan tartışmaya Türk sinemasının usta isimlerinden Emel Sayın da katıldı. Sayın, Bilginer'in kullandığı ifadeye karşı çıkmadığını ancak kendisine "Türk sineması" tanımının daha sıcak ve doğru geldiğini söyledi.

"TÜRK SİNEMASI BANA DAHA SICAK VE DOĞRU GELİYOR"

Haluk Bilginer'in "Türkiye sineması" sözlerine ilişkin görüşü sorulan Emel Sayın, herkesin farklı bir ifade kullanabileceğini belirterek kendi tercihini açıkladı. Usta sanatçı, "Haluk Bilginer 'Türkiye sineması' diyor, olabilir. Ama bu değiştiremeyeceğimiz bir şey, artık oturmuş. 'Türk sineması' bana daha sıcak ve doğru geliyor" ifadelerini kullandı.

Sayın'ın açıklamasıyla birlikte sinemanın nasıl adlandırılması gerektiğine ilişkin tartışmaya bir usta isim daha dahil oldu.

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Haluk BilginerEmel SayınTürkiyeMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (5)

  • gunesay8472 gunesay8472:
    Türkiyeli kavramı bir projedir ve bop kadar tehlikelidir. kladyusgermantus 2 2 Yanıtla
  • Gökhan Simsek Gökhan Simsek:
    Haluk B.'nin yaptığı, yediği kaba etmektir.sen yıllardır bu kadim milletin sırtından sinema ve dizi sektöründe eşek yüküyle paralar kazan,hürmet gör, sonrada degudi cigudi de.. 0 0
  • tongerilhan tongerilhan:
    Emel Sayın Soyadına uygun bir yorum yapmış.Teşekkürler 0 0
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Şimdi buna Gül sürtse veya sürtse kim dürtmüş oluyor Türk mü Türkiye limi 0 0 Yanıtla
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Bu Haluk u kwsin gül dürttü 0 0 Yanıtla
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