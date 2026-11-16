Mansur Yavaş'ın kurultaya katılmamasının perde arkası ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mansur Yavaş'ın kurultaya katılmamasının perde arkası ortaya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mansur Yavaş\'ın kurultaya katılmamasının perde arkası ortaya çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
6 yorum

Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'na davet edilmesine rağmen katılmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kararı dikkat çekti. Gazeteci Deniz Zeyrek, Yavaş'ın kurultayda yer almamasının partiye mesafe koyduğu anlamına gelmediğini belirterek, kararın arkasında cumhurbaşkanı adaylığı sürecine ilişkin bir strateji bulunduğunu ifade etti

Yeni Parti'nin "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği 1. Olağan Kurultayı sona erdi. Genel Başkan Özgür Özel'in hazırladığı blok liste delegelerin onayını alırken, partinin yeni yönetim kadroları da belirlendi.

Kurultayda 160 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri seçildi. Bin 202 kayıtlı delegeden bin 116'sı oy kullandı. Açıklanan sonuçlara göre bin 98 oy geçerli, 21 oy ise geçersiz sayıldı.

MANSUR YAVAŞ KURULTAYA KATILMADI

İki gün süren kurultayda dikkat çeken ayrıntılardan biri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın salonda yer almaması oldu. Kurultaya davet edildiği belirtilen Yavaş'ın katılmama kararının nedeni merak konusu oldu.

Gazeteci Deniz Zeyrek, Yavaş'ın kararına ilişkin edindiği bilgileri paylaşarak bu tercihin siyasi bir uzaklaşma olarak yorumlanmaması gerektiğini söyledi.

"HERKESİN ADAYI" OLMAK İSTİYOR

Zeyrek, Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde farklı siyasi kesimlerin desteğini alabilecek konumunu korumak istediğini öne sürdü.

Gazeteci Deniz Zeyrek, şu ifadeleri kullandı:

"Davet edilmiş ama Mansur Yavaş bu süreci kazasız belasız atlatmak niyetinde.

Bu, Mansur Yavaş'ın YENİ Parti'ye mesafeli olduğu anlamına gelmiyor.

Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığını 'herkesin adayı' sıfatını koruyarak üstlenmek istiyor."

ÖZGÜR ÖZEL'İ TEBRİK ETTİ

Kurultaya katılmayan Mansur Yavaş, genel başkanlığa yeniden seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

Yavaş, kurultayın ardından yaptığı açıklamada, "Kurultayın, Türk siyasetine ve demokrasimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın kurultaya katılmamasının perde arkası ortaya çıktı
Özgür Özel'in A Takımı belli oldu! En yakınındaki isimleri listeye almadıÖzgür Özel'in A Takımı belli oldu! En yakınındaki isimleri listeye almadı Özgür Özel 15 vekili PM'ye almadı: İşte o isimlerÖzgür Özel 15 vekili PM'ye almadı: İşte o isimler Özgür Özel'in A takımı belli oldu! 160 kişilik PM listesi delegeden onay aldıÖzgür Özel'in A takımı belli oldu! 160 kişilik PM listesi delegeden onay aldı Özgür Özel'in yeni A takımı belli oluyor! İşte 160 kişilik listeÖzgür Özel'in yeni A takımı belli oluyor! İşte 160 kişilik liste
Ankara Büyükşehir BelediyesiDeniz ZeyrekMansur YavaşYeni PartiÖzgür ÖzelAnkaraGüncelGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (6)

  • Firat Tas Firat Tas:
    Hayatımda Erdoğan'a oy vermedim ama şu mansurdan ise ona oy veririm 0 14
    Alper Kocman Alper Kocman:
    Birak bu isleri ktroll 0 1
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Zaten istifa etmemiş miydi. Bu istifa yeni partiye geçeceği anlamına mı gelir? Kökü mhp zaten bırakın seçime kadar kalsın nasıl olsa bir halta yaradığı da yok 2 10 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Sayın Mansur yavaşìn ülkemizin başina gelmesi mecburi ve kesinlikle gereklidir 1 3 Yanıtla
  • Ahmed Yıldız Ahmed Yıldız:
    Abdullah Gül tarzı bir siyasetçi, korkak siyasetçiden bir şey beklemeyin, kendisine ağır pazarlıyor ama karşılığı yok 0 0
    Alper Kocman Alper Kocman:
    Ne yapsin adam? Cok cesur olanlar silivride. 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belçika, İtalya’ya gol oldu yağdı Belçika, İtalya'ya gol oldu yağdı
Fransa’ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın’dan büyük söz Fransa'ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın'dan büyük söz
Zidane’dan Türkiye itirafı Arda Güler’e ayrı parantez açtı Zidane'dan Türkiye itirafı! Arda Güler'e ayrı parantez açtı
Nebahat Çehre’den Haluk Bilginer’e yanıt Aynı ifadeyi üç kez tekrarladı Nebahat Çehre'den Haluk Bilginer'e yanıt! Aynı ifadeyi üç kez tekrarladı
TikTok’ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı
Kuryeye ahlaksız teklif Kurgu diyen de var, ateş püsküren de Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
Emeklinin beklediği zamda sürpriz 15 bin liralık plan rafa kalktı Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı
Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı Sağanak, kar ve fırtına kapıda Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı! Sağanak, kar ve fırtına kapıda
Özgür Özel’in A Takımı belli oldu En yakınındaki isimleri listeye almadı Özgür Özel'in A Takımı belli oldu! En yakınındaki isimleri listeye almadı
10:46
Fatih Terim’in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu Ünlü şef gerçeği açıkladı
Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı
10:21
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
10:17
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
10:12
Cem Uzan’ın kızı Paris Uzan, Instagram profiline “Bizans pilici“ yazdı
Cem Uzan'ın kızı Paris Uzan, Instagram profiline "Bizans pilici" yazdı
10:06
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı
Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
09:56
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
09:40
ABD’de kaos bitmiyor Havalimanlarının son hali korkunç
ABD'de kaos bitmiyor! Havalimanlarının son hali korkunç
09:17
Millilerimiz “0“ çekti ama umutlar bitmedi Kaderimiz bu akşam belli olacak
Millilerimiz "0" çekti ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak
08:41
Emeklinin beklediği zamda sürpriz 15 bin liralık plan rafa kalktı
Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı
08:05
Brent 95,37 dolara indi: IEA yıl sonu için arz fazlası bekliyor
Brent 95,37 dolara indi: IEA yıl sonu için arz fazlası bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 10:56:40. #7.12#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş'ın kurultaya katılmamasının perde arkası ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android