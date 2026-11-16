Mansur Yavaş\'ın kurultaya katılmamasının perde arkası ortaya çıktı

Yeni Parti'nin "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği 1. Olağan Kurultayı sona erdi. Genel Başkan Özgür Özel'in hazırladığı blok liste delegelerin onayını alırken, partinin yeni yönetim kadroları da belirlendi.

Kurultayda 160 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri seçildi. Bin 202 kayıtlı delegeden bin 116'sı oy kullandı. Açıklanan sonuçlara göre bin 98 oy geçerli, 21 oy ise geçersiz sayıldı.

MANSUR YAVAŞ KURULTAYA KATILMADI

İki gün süren kurultayda dikkat çeken ayrıntılardan biri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın salonda yer almaması oldu. Kurultaya davet edildiği belirtilen Yavaş'ın katılmama kararının nedeni merak konusu oldu.

Gazeteci Deniz Zeyrek, Yavaş'ın kararına ilişkin edindiği bilgileri paylaşarak bu tercihin siyasi bir uzaklaşma olarak yorumlanmaması gerektiğini söyledi.

"HERKESİN ADAYI" OLMAK İSTİYOR

Zeyrek, Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde farklı siyasi kesimlerin desteğini alabilecek konumunu korumak istediğini öne sürdü.

Gazeteci Deniz Zeyrek, şu ifadeleri kullandı:

"Davet edilmiş ama Mansur Yavaş bu süreci kazasız belasız atlatmak niyetinde.

Bu, Mansur Yavaş'ın YENİ Parti'ye mesafeli olduğu anlamına gelmiyor.

Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığını 'herkesin adayı' sıfatını koruyarak üstlenmek istiyor."

ÖZGÜR ÖZEL'İ TEBRİK ETTİ

Kurultaya katılmayan Mansur Yavaş, genel başkanlığa yeniden seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

Yavaş, kurultayın ardından yaptığı açıklamada, "Kurultayın, Türk siyasetine ve demokrasimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.