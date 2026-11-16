Özgür Özel'in A Takımı belli oldu! En yakınındaki isimleri listeye almadı - Son Dakika
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Özgür Özel'in A Takımı belli oldu! En yakınındaki isimleri listeye almadı

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Özgür Özel\'in A Takımı belli oldu! En yakınındaki isimleri listeye almadı
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Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Özgür Özel'in hazırladığı 160 kişilik Parti Meclisi listesi delegelerin onayını aldı. Kurucular Kurulu'nda yer alan 90 milletvekilinden 75'i yeni yönetime girerken, 15 milletvekili liste dışında kaldı. Veli Ağbaba, Bülent Tezcan, Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'in de aralarında bulunduğu isimlerin Parti Meclisi'nde yer almaması dikkat çekti.

Yeni Parti'nin "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla düzenlediği 1. Olağan Kurultayı, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinin tamamlanmasıyla sona erdi. Genel Başkan Özgür Özel tarafından hazırlanan blok liste delegelerden onay alırken, yeni yönetimde yer almayan milletvekilleri kurultayın öne çıkan başlıklarından biri oldu.

90 MİLLETVEKİLİNDEN 15'İ LİSTE DIŞINDA KALDI

Kurultayda Parti Meclisi'nin üye sayısı 160'a çıkarıldı. Kurucular Kurulu'nda bulunan 90 milletvekilinden 75'i PM listesine girerken, 15 milletvekili yeni yönetimde yer alamadı.

Parti Meclisi'ne giremeyen isimler arasında Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır, Meclis İdare Amiri Harun Özgür Yıldızlı ile TBMM Katip Üyesi Aliye Coşar da bulunuyor.

Veli Ağbaba, Asu Kaya, Bülent Tezcan, Mustafa Erdem, Tahsin Ocaklı, Cavit Arı ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da liste dışında kalan diğer milletvekilleri arasında yer aldı.

Özgür Özel'in A Takımı belli oldu! En yakınındaki isimleri listeye almadı

LİSTE DIŞINDA KALANLARA TBMM'DE YENİ GÖREV İHTİMALİ

Parti Meclisi listesinde yer almayan milletvekillerinin bir bölümünün TBMM Grup Yönetimi'nde görevlendirilebileceği belirtildi.

Yeni Parti Meclisi'nin Yasama, Örgüt ve Politika Geliştirme olmak üzere üç ana gruptan oluşacağı, ekonomi, tarım ve eğitim gibi farklı alanlardan isimlerin de yönetimde görev alacağı aktarıldı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN BLOK LİSTESİ ONAYLANDI

Kurultayda kayıtlı bin 202 delegeden bin 116'sı oy kullandı. Açıklanan sonuçlara göre bin 98 oy geçerli sayılırken, 21 oy geçersiz olarak kayıtlara geçti.

Özgür Özel'in hazırladığı 160 kişilik Parti Meclisi listesi delegelerin onayını aldı. Kurultayda ayrıca 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu da belirlendi.

PARTİ MECLİSİ'NDE YER ALAN İSİMLER

Yeni Parti'nin Parti Meclisi'nde Fethi Açıkel, Sinan Adıyaman, İzzet Akbulut, Umut Akdoğan, Pınar Akgül Doğusoy, Zeliha Aksaz Şahbaz, Ertan Aksoy, Su Akyıldız, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Abdul Ahat Andican, Özgür Ardıç, Saime Nilgün Arısan Eralp, Şeref Arpacı, Ednan Arslan, İbrahim Arslan, Murat Arslan, Mustafa Arslan, Güldem Atabay, Olgun Atilla, Murat Aydın, Ensar Aytekin, Yankı Bağcıoğlu, Murat Bakan, Ekrem Baki, Ayhan Barut, Saniye Barut, Bekir Başevirgen, Uğur Bayraktutan, Bilal Bilici, Ozan Bingöl, Cenk Boduç, Melis Asya Bozali, Elif Gamze Bozo, Burhanettin Bulut, Özgür Ceylan, İlhan Cihaner, Mehmet Burak Cop, Çağlar Çağlayan, Utku Çakırözer, Murat Çan, Mitat Çelikpala, Sercan Çığgın, Meryem Gül Çiftçi Binici, Nail Çiler, Cumhur Çilesiz, Doğan Demir, Emre Demir, Talat Dinçer, Bedirhan Berk Doğru, Türkan Elçi, Yunus Emre, Zeynel Emre, Cemal Enginyurt, Hikmet Erbilgin, Ali Rıza Erdek, Bahattin Bahadır Erdem, Bülent Erdinç, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Ali Abbas Ertürk, Aşkın Genç, Ali Gökçek, Gökçe Gökçen, Kübra Gökdemir, Burkay Güçyetmez, Aysemin Gülmez, Elif Leyla Gümüş, İbrahim Öner Günçavdı, İsmet Güneşhan, Egemen Gürcün, Şengül Hablemitoğlu, Hikmet Yalım Halıcı, Elvan Işık Gezmiş, Metin İlhan, Özgür Erdem İncesu, Uğurcan İrak, Mühip Kanko, Erdem Kara, Özgür Karabat, Barış Karadeniz, Reşat Karagöz, Cem Karakeçili, Evrim Karakoz, Ulaş Karasu, Yalçın Karatepe, Aykut Kaya, Seda Kaya Ösen, Veysel Onur Kaynar, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Okan Konuralp, Mustafa Murat Kubilay, Oğuz Kurdoğlu, Önder Kurnaz, Melih Meriç, Servet Mullaoğlu, Özgen Nama, Aylin Nazlıaka, Süreyya Öneş Derici, Ömer Önhon, Barış Övgün, Kadem Özbay, Gizem Özcan, Serkan Özcan, Talih Özcan, Turgay Özcan, Suat Özçağdaş, Turan Taşkın Özer, Ahmet Tuncay Özkan, Fahri Özkan, Tuğçe Hilal Özkan, Engin Özkoç, Ümit Özlale, Şule Özsoy Boyunsuz, Hasan Öztürk, Kayıhan Pala, Andaç Pamuk, Evrim Rızvanoğlu Emir, Kerim Rota, Tolga Sağ, Ahmet Celal Cem Say, Selin Sayek Böke, Baran Seyhan, Sencer Solakoğlu, Sibel Suiçmez, Orhan Sümer, Polat Şaroğlu, Bülent Şık, Mehmet Tahtasız, Namık Tan, Mahmut Tanal, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Canan Taşer, Ayça Taşkent, Yüksel Taşkın, Aliye Timisi Ersever, Hakan Tiryaki, İsmet Tokdemir, Seyit Torun, Ömer Kaya Türkmen, Yaşar Tüzün, Emine Uçak Erdoğan, Cumhur Uzun, Mehmet Salih Uzun, Pınar Uzun Okakın, Arman Üney, Özlem Ünsal, İsmail Atakan Ünver, Berna Vural, Aylin Yaman, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Hüseyin Yaşar, Deniz Yavuzyılmaz, Barış Yıldız, Battal Yıldız, Emre Yılmaz, Deniz Yücel, Bülent Yücetürk, Mahir Yüksel ve Gökan Zeybek yer aldı.

PARTİ MECLİSİ'NİN YEDEK ÜYELERİ

Yedek üyeler Fatma Köse, Erdal Kurutaş, Ekin İlgün, İlyas Şahin, Hasan Emre Akkuş, Güler Koçyiğit, Bilgi Taşkıran, Caner Arduç, Doğan Çakmak, Gökhan Aydın, Bünyamin Kıvrakdal, Duygu Çelik, Melis Türker, Levent Gürbüz, Mustafa Yıldırım, Öztürk Kaylan, Abdullah Çakır, Neşe Zengin, Gürbüz Erdağöz, Hikmet Saatçı, Deniz Çankaya, İpek Dirim Kara, Tuana Tuncan, Ahmet Dikici, Uğur Öner, Tevfik Kayhan Timurhan, Gizem Çetinkaya Ülker, Sinem Kaya, Mehmet Ali Özışık ve Aydoğan Arslanca oldu.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU DA BELİRLENDİ

Kurultayda 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu'na Erbil Aydınlık, Süleyman Bülbül, Oktay Tolga Büyükhilal, Deniz Çakır, Ertürk Çapın, Tuğçe Deveciler Koç, Çağdaş Karaküçük, Remzi Kazmaz, Erdoğan Kılıç, Nail Dursun Kırbaş, Gençosman Killik, Burcu Mazıcıoğlu, İsmet Özener, Özkan Tice ve Murat Yıldız seçildi.

Kurulun yedek üyeleri ise Ali Güvenbaş, Işıl Nağme Evgin, Rıza Koçak, Cihan Önder Mercan, Korkmaz Öngel, Hakan Özer, Dilara Gürel ve Furkan Kılıç olarak açıklandı.

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    Yorumlar (1)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    bunların bir numarası yok. 100 yıllık köhne kemalist söylem. ekonomiye dair, iç ve dış siyasete dair, güvenlik, eğitim vs konularında ne dediklerini emin olun destekçileri de bilmiyor. 3/5 ezberle 3/5 hamisi laf... hepsi bu..alacakları oy da sadece erdoğan karşıtlığı sebebiyle alacakları oydur. o da bunları iktidar yapmaz. sadece seçilecek vekillere kıyak emeklilik sağlar. 0 0
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