Ünlü şarkıcı Kutsi üçüncü kez evlendi! Sevda Sönmez ile sürpriz nikâh - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ünlü şarkıcı Kutsi üçüncü kez evlendi! Sevda Sönmez ile sürpriz nikâh

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü şarkıcı Kutsi üçüncü kez evlendi! Sevda Sönmez ile sürpriz nikâh
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü şarkıcı Kutsi üçüncü kez evlendi! Sevda Sönmez ile sürpriz nikâh
Haber Videosu

Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, bir süredir birlikte olduğu Sevda Sönmez ile sade bir törenle dünyaevine girdi. Aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı gecede ünlü sanatçının nikâh şahitliğini AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram yaparken, Kutsi bu evlilikle üçüncü kez nikâh masasına oturmuş oldu.

Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, bir süredir birlikte olduğu Sevda Sönmez ile evlendi. Çiftin sürpriz nikâhı magazin dünyasında dikkat çekerken, Kutsi üçüncü kez dünyaevine girmiş oldu.

Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, özel hayatında yeni bir sayfa açtı. Bir süredir Sevda Sönmez ile birliktelik yaşayan sanatçı, bu akşam düzenlenen nikâh töreniyle hayatını birleştirdi. 

KUTSİ ÜÇÜNCÜ KEZ NİKÂH MASASINA OTURDU

Gerçek adı Ahmet Kutsi Karadoğan olan sanatçı, daha önce iki evlilik yapmıştı. Kutsi, 2008 yılında Sinem Bayraktutar ile evlenmiş, bu evlilik 2015 yılında sona ermişti. Sanatçı, 10 Mart 2021'de ise Sibel Ülker ile Gaziantep'te nikâh masasına oturmuştu.

Sevda Sönmez ile gerçekleştirdiği evlilikle Kutsi, üçüncü kez dünyaevine girdi. Çift aile üyeleri ve yakın arkadaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen sade törende hayatlarını birleştirirken, çiftin mutluluğu gözlerinden okundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, ünlü şarkıcının nikâh törenine katılarak çiftin nikâh şahitliğini yaptı. Bayram, paylaşımında çifte "Allah mesut etsin" dileklerini iletti.

Ünlü şarkıcı Kutsi üçüncü kez evlendi! Sevda Sönmez ile sürpriz nikâh

Bayram, "Kıymetli dostum, sanatçı Kutsi ile Sevda’nın bu mutlu günlerinde nikâh şahitliği yapmanın mutluluğunu yaşadık. Sevgi, saygı ve muhabbetle kurdukları yuvalarının bir ömür boyu huzur, mutluluk ve bereketle dolmasını diliyorum. Kutsi ve Sevda’ya bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Allah mesut etsin." ifadelerini kullandı.

SÜRPRİZ NİKÂH MAGAZİN GÜNDEMİNE TAŞINDI

Kutsi ve Sevda Sönmez'in nikâhına ilişkin görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. Bir süredir ilişkilerini sürdüren çiftin evlilik kararı, sanatçının hayranları tarafından da merak konusu oldu.

Serkan BayramMilletvekiliİstanbulAK PartiEvlilikMagazinKutsiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • İsmail Ceylan İsmail Ceylan:
    Murat övünç sandım gelini 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO’dan destek istedi Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO'dan destek istedi
Fenerbahçe’de golcü bombası Eski kral geri dönebilir Fenerbahçe'de golcü bombası! Eski kral geri dönebilir
İsrail’de bütün dengeler altüst oldu Netanyahu için formül arayışındalar İsrail'de bütün dengeler altüst oldu! Netanyahu için formül arayışındalar
Bir küp dolusu altın buldular Sonrasında başlarına gelmeyen kalmadı Bir küp dolusu altın buldular! Sonrasında başlarına gelmeyen kalmadı
Ömer Üründül’den Fenerbahçe için olay kehanet Ömer Üründül'den Fenerbahçe için olay kehanet
160 soruda sadece 1 yanlışı vardı Sınav birincisinin foyası ortaya çıktı 160 soruda sadece 1 yanlışı vardı! Sınav birincisinin foyası ortaya çıktı
Rusyalı içerik üreticisi 59 kilo verdi: Eski kotu artık çok bol Rusyalı içerik üreticisi 59 kilo verdi: Eski kotu artık çok bol
Ege Üniversitesi’nden Prof. Gürüz Mardin paylaşımı nedeniyle adli kontrole çıkarıldı Ege Üniversitesi'nden Prof. Gürüz Mardin paylaşımı nedeniyle adli kontrole çıkarıldı
Mardin’deki amatör maçta korkunç olay Mardin'deki amatör maçta korkunç olay
21:39
İlk 11’ler belli oldu Sergen Yalçın’dan Fransa’ya karşı sürpriz tercih
İlk 11'ler belli oldu! Sergen Yalçın'dan Fransa'ya karşı sürpriz tercih
21:34
Ravenna formasıyla sahaya çıkan Ronaldinho: “Beni isterse geri döneceğim“
Ravenna formasıyla sahaya çıkan Ronaldinho: "Beni isterse geri döneceğim"
21:13
Bakan Memişoğlu yeni anne eczacıyı aradı: “Sağlık Bakanı arayamaz mı sizi“
Bakan Memişoğlu yeni anne eczacıyı aradı: "Sağlık Bakanı arayamaz mı sizi?"
21:12
İran’dan ölüm tehdidi aldığını söyleyen Trump’ın Hazine Bakanı askeri üsse taşındı
İran’dan ölüm tehdidi aldığını söyleyen Trump’ın Hazine Bakanı askeri üsse taşındı
20:53
Fenerbahçe’den transfer dönemine damga vuracak hamle
Fenerbahçe'den transfer dönemine damga vuracak hamle
20:41
Irak Başbakanı Zeydi’den Kataib Hizbullah’a Curf el-Sahr’dan çekilmesi için 1 haftalık süre
Irak Başbakanı Zeydi'den Kataib Hizbullah'a Curf el-Sahr'dan çekilmesi için 1 haftalık süre
20:40
Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini sonrası emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini sonrası emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı
20:28
Çevresi tereddüt etmişti: Besnik Hasi Diyarbakır’a hayran kaldı
Çevresi tereddüt etmişti: Besnik Hasi Diyarbakır'a hayran kaldı
19:42
Maçta tekme tokat kavga çıktı Tam 5 futbolcuya kırmızı kart
Maçta tekme tokat kavga çıktı! Tam 5 futbolcuya kırmızı kart
17:04
Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO’dan destek istedi
Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO'dan destek istedi
15:40
Bakan Şimşek’ten milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: Herkese dokunulacak
Bakan Şimşek'ten milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: Herkese dokunulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 22:32:32. #.0.3#
SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Kutsi üçüncü kez evlendi! Sevda Sönmez ile sürpriz nikâh - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android