Çevresi tereddüt etmişti: Besnik Hasi Diyarbakır'a hayran kaldı - Son Dakika
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Çevresi tereddüt etmişti: Besnik Hasi Diyarbakır'a hayran kaldı

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Çevresi tereddüt etmişti: Besnik Hasi Diyarbakır\'a hayran kaldı
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4 yorum

Amedspor'un tarihindeki ilk yabancı teknik direktörü Besnik Hasi, imza sürecinde çevresindekilerin kendisine "Suriye'ye yakın, ne yapacaksın orada?" diye sorduğunu anlattı. Yaklaşık 5 aydır kentte görev yapan Kosovalı çalıştırıcı, Diyarbakır'ı temiz ve bol yeşilli bulduğunu, dışarıdan sert görünen halkın ise çok sıcakkanlı olduğunu söyledi.

Süper Lig ekibi Amedspor’un tarihindeki ilk yabancı teknik direktörü olan Kosovalı çalıştırıcı Besnik Hasi, yaklaşık 5 aydır görev yaptığı Diyarbakır'a ve şehir halkına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kentin temizliğine, yeşilliğine ve insanlarının misafirperverliğine hayran kaldığını belirten Hasi, göreve başlamadan önce çevresinden aldığı önyargılı tepkileri de paylaştı.

''ÖNYARGILARLA KARŞILAŞTIM AMA...''

Farklı ülkelerde ve kültürlerde görev yapmış deneyimli teknik adam, Amedspor'a imza atma sürecinde çevresindekilerin coğrafi konum üzerinden kendisine tereddütle yaklaştığını ifade ederek, "Buraya geldiğim zaman birçok insan 'Suriye'ye yakın, ne yapacaksın orada?' diye sordu. Deneyimlerimden şunu öğrendim; insan olarak hepimiz aynıyız. İnançlarımız, renklerimiz farklı olabilir ama saygı görmek için önce saygı göstermek çok önemli. Diyarbakır'a geldiğimde şehir beni pozitif anlamda çok etkiledi. Çok güzel, temiz ve bol yeşilliği olan bir şehir. Belçika'da da caddeleri üç şeritli ve parkları olan yeşil şehirlerde yaşamıştım; burası da bu açıdan beni etkiledi." dedi.

''SERT GÖRÜNÜYORLAR AMA ÇOK SICAKKANLILAR''

Diyarbakır halkının kentine olan bağlılığına ve temizlik hassasiyetine vurgu yapan Besnik Hasi, bölge insanına dair izlenimlerini "Diyarbakırlılar şehirlerini çok seviyor, güzelleştirmek ve temiz tutmak için büyük çaba harcıyorlar. İnsanlarına gelecek olursak; dışarıdan bakıldığında belki sert bir mizaçları var gibi görünüyor ancak onlarla konuşup birbirinizi tanıdığınızda ne kadar sıcakkanlı olduklarını görüyorsunuz. Sizi benimsedikleri andan itibaren sizin için her şeyi yapmaya hazırlar. Farklı kültürleri tanıdığım için bu durum benim adıma büyük bir sürpriz olmadı ama ekibimdeki asistanlarım için oldukça şaşırtıcı bir deneyimdi.'' sözleriyle anlattı. 

Okurların en beğendiği yorum

“Besnik Böyle dedi diye hırt olur şimdi, ırkçılar sevmez Amedsporu.”

Tüm yorumlar (4)
Besnik HasiDiyarbakırFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (4)

  • Said Amedi Said Amedi:
    Besnik Böyle dedi diye hırt olur şimdi, ırkçılar sevmez Amedsporu. 8 1
  • Mustafa Turun Mustafa Turun:
    diyarbakır insanı gibi yeryüzünde yok denilecek kadar azdır çünkü bizde allah korkusu var saygı ve sevgilerimle 7 0 Yanıtla
  • metin adıgüzel metin adıgüzel:
    Diyarbakır'da 5 yıl okudum gerçekten çok sıcakkanlı ve misafirperver bir halk. Herkesin gidip gezip görmesi gerektiğine inanıyorum. Avrupa'da bir şehir olsaydı koşarak giderdik ama ülkemiz olunca önyargılı davranıyoruz... 6 0 Yanıtla
  • mehmet doğan mehmet doğan:
    önemli olan insan olmak hayatta başarızlıklarda olabilir sen diyarbakır halkının klbinde iyi bir yer edinden bravo sana 3 0
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