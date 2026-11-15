Almanya\'dan her hafta 500 kişinin Türkiye\'ye gönderileceği iddiasını DMM reddetti

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Almanya ile Türkiye anlaşmaya vardı. Her hafta Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan 500 kişi özel uçak seferleriyle Türkiye'ye gönderilecek' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Almanya ile Türkiye anlaşmaya vardı. Her hafta Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan 500 kişi özel uçak seferleriyle Türkiye'ye gönderilecek' şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddialar, geçmiş dönemlerde de çeşitli mecralarda dolaşıma sokulmuş ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından açıkça yalanlanmıştır. Kamuoyunu yanıltmaya ve toplumsal hassasiyetleri manipüle etmeye yönelik ortaya atılan bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.