ABD\'de işler çığırından çıktı! 875 uçuş daha iptal edildi, Beyaz Saray alarma geçti

ABD'de cuma günü başlayan havacılık krizinin etkileri bugün de sürüyor. Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından alınan uçuş durdurma kararı kaldırılmasına rağmen hava yolu şirketleri normal operasyonlarına dönmekte güçlük çekiyor.

Reuters'ın FlightAware verilerine dayandırdığı haberine göre, cuma günü yaklaşık 9 bin 200 uçuş iptal edilirken 7 bin 500 sefer gecikti. Cumartesi günü ise iptal edilen uçuş sayısı 6 bin 400'ü, geciken sefer sayısı da 8 bini aştı.

Böylece iki günde 15 bin 600'den fazla uçuş iptal edilirken yaklaşık 15 bin 500 sefer gecikmeli gerçekleştirildi.

Krizin üçüncü günü olan pazar için de 875 uçuşun önceden iptal edildiği bildirildi. Böylece cuma gününden bu yana açıklanan iptal sayısı 16 bin 400'ü geçti.

11 EYLÜL'DEN BU YANA EN UZUN UÇUŞ DURDURMA KARARI

ABD'de hava trafik kontrol merkezlerinde 13 Kasım Cuma günü yaşanan iletişim ve radar sorunları, ülke genelinde olağanüstü bir karar alınmasına neden oldu.

FAA, uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla neredeyse bütün kalkışları durdurdu. Yaklaşık 5 saat süren uygulama, 11 Eylül 2001 saldırılarından bu yana ABD genelinde alınan en uzun uçuş durdurma kararı olarak kayıtlara geçti.

Kararın ardından ülkenin farklı bölgelerindeki havalimanlarında uzun kuyruklar oluşurken on binlerce yolcu terminallerde mahsur kaldı. Uçakların ve uçuş ekiplerinin planlanan konumlarında bulunamaması, hava sahası yeniden açıldıktan sonra da aksaklıkların sürmesine neden oldu.

BEYAZ SARAY'DA ACİL TOPLANTI YAPILDI

Hava trafik sistemindeki büyük kesinti, ABD yönetimini de harekete geçirdi. Krizin başladığı cuma günü Beyaz Saray'ın Durum Odası'nda acil toplantı gerçekleştirildi.

Federal kurumlar, ülke genelindeki hava trafiğini etkileyen sorunun bir siber saldırıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırmaya başladı.

Ancak yürütülen ilk incelemelerde kötü niyetli bir saldırıya ilişkin kanıta ulaşılamadı. Yetkililer, sorunun teknik bir arızadan kaynaklandığını açıkladı.

ABD'Yİ FELÇ EDEN ARIZANIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, krizin hava trafik kontrol sistemindeki iletişim altyapısına yeni bir yönlendirici cihaz yerleştirilmesi sırasında ortaya çıktığını açıkladı.

FAA'nın yüklenici firması L3Harris tarafından gerçekleştirilen çalışma sırasında sistemde aşırı veri yüklenmesi yaşandı.

Duffy, yeni yönlendiricinin her 4 ila 5 saniyede 1000'den fazla bağlantı girişimine neden olduğunu belirtti. Bu durum, uçaklarla iletişim kurulmasında sorunlara ve radar verilerinde aksamalara yol açtı.

Arızanın, FAA'ya bağlı 22 hava trafik kontrol merkezinden 17'sini etkilediği bildirildi.

Yetkililer, sorunun hatalı ekipmandan mı yoksa kurulum sırasında yapılan bir yanlışlıktan mı kaynaklandığını belirlemek için incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

BÜYÜK HAVA YOLU ŞİRKETLERİ DE ETKİLENDİ

Krizin etkileri ABD'nin önde gelen hava yolu şirketlerinin operasyonlarına da yansıdı.

Delta Air Lines, United Airlines ve American Airlines, cumartesi günü planlanan uçuşlarının yaklaşık yüzde 25'ini iptal etmek zorunda kaldı. JetBlue'da ise iptal oranı yaklaşık yüzde 45'e ulaştı.

Hava yolu şirketleri, mağduriyet yaşayan yolcuların seyahatlerini ek ücret ödemeden ileri tarihlere alabilmeleri için düzenlemeler yaptı.

50 MİLYAR DOLARLIK ACİL KAYNAK TALEBİ

Yaşanan kriz, ABD'nin eskiyen hava trafik kontrol altyapısını da yeniden tartışmaya açtı.

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, mevcut sistemin ciddi biçimde yenilenmesi gerektiğini belirterek Kongre'den 50 milyar dolarlık kaynak talep etti.

Daha önce 30 milyar dolar olarak dile getirilen finansman ihtiyacının, yaşanan büyük arızanın ardından 50 milyar dolara çıkarılması dikkat çekti.

Duffy, hava trafik sisteminin modernize edilmemesi durumunda benzer kesintilerin yeniden yaşanabileceği uyarısında bulundu.

ABD Kongresindeki bazı Demokrat milletvekilleri de krizin nedenlerinin ayrıntılı biçimde araştırılması ve sorumluların belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

UÇUŞLAR NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

FAA Başkanı Bryan Bedford, hava trafik sisteminin yeniden istikrarlı biçimde çalıştığını ancak uçuş programlarının normale dönmesinin zaman alacağını açıkladı.

Bedford, hava yolu operasyonlarının 15 Kasım Pazar gününün geç saatlerine doğru büyük ölçüde normale dönmesini beklediklerini söyledi.

Bununla birlikte uçakların, pilotların ve kabin ekiplerinin yeniden planlanan uçuş noktalarına ulaştırılması gerektiğinden bazı gecikme ve iptallerin devam edebileceği belirtiliyor.

ABD'de cuma günü başlayan kriz, pazar günü de binlerce yolcunun seyahat planlarını etkilemeye devam ediyor.