14 yıllık kayıp dosyasında 5 tutuklama! Cinayetin sırrı çene kemiğiyle çözüldü - Son Dakika
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14 yıllık kayıp dosyasında 5 tutuklama! Cinayetin sırrı çene kemiğiyle çözüldü

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14 yıllık kayıp dosyasında 5 tutuklama! Cinayetin sırrı çene kemiğiyle çözüldü
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Bursa’da 2012 yılında kaybolan Mehmet Şahinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı. Kestel’de bulunan üst çene kemiğinin Şahinoğlu’na ait olduğu belirlenirken, aynı yıl kaybolan eşi Saime Şahinoğlu’na ait olduğu değerlendirilen 5 kemik parçası da bulundu. 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken firari 1 şüpheli aranıyor.

Bursa’da 2012 yılında birkaç ay arayla kaybolan Mehmet ve Saime Şahinoğlu çiftinin dosyası, yıllar sonra yeniden açılan soruşturmayla aydınlatıldı. Tutuklananlar arasında bir baba, eşi ve 2 oğlu da bulunuyor.

ÖNCE EŞİ, SONRA KENDİSİ KAYBOLDU

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet ve Saime Şahinoğlu dosyasına ilişkin kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Soruşturma kapsamında, 26 Şubat 2012'de kendisinden haber alınamayan Saime Şahinoğlu için kızının kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi. Soruşturma dosyasına göre Mehmet Şahinoğlu ise aynı yılın ekim ayında şüpheli S.D. tarafından evlenme vaadiyle ikna edilerek İstanbul’a götürüldü. Şahinoğlu’ndan 18 Ekim 2012'den sonra bir daha haber alınamadı.

CİNAYET ÜST ÇENE KEMİĞİYLE AYDINLATILDI

Kestel ilçesi Ümitalan mevkisinde 2015 yılında çıkan yangının ardından insan kemikleri bulunmuş, jandarma ekipleri soruşturma başlatmıştı. Soruşturma, 2022 yılında yeniden derinleştirilerek incelemeye alındı.

Bölgede yapılan çalışmalarda bulunan üst çene kemiği (maksilla), İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan incelemede kemiğin Mehmet Şahinoğlu’na ait olduğu tespit edildi.

VİLLADA ÖLDÜRÜLÜP CESEDİNİN YAKILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Soruşturma bulgularına göre Mehmet Şahinoğlu, Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi’nde şüphelilere ait bir villada öldürüldü ve cesedi bölgedeki bir araziye gömüldü. Şüphelilerin daha sonra cesedi gömdükleri yerden çıkararak Kestel’deki Ümitalan mevkisine götürdükleri ve burada yakarak yok etmeye çalıştıkları ileri sürüldü.

Teknik takip yapan ve HTS kayıtlarını inceleyen ekipler, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 12 şüpheliden 11'ini gözaltına aldı.

TANIK BEYANIYLA YENİ KEMİKLER BULUNDU

Gözaltı işlemleri sürerken ortaya çıkan bir tanığın beyanı üzerine Ümitalan mevkisindeki mezarlıkta yer gösterme ve kazı çalışması yapıldı. Saime Şahinoğlu’nun cesedinin de aynı bölgede olabileceği değerlendirmesiyle yapılan kazıda 5 parça kemik bulundu. Saime Şahinoğlu’na ait olduğu düşünülen kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

BABA, ANNE VE 2 OĞUL TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden Mehmet Salih A., eşi Saadet A., oğulları Faruk A. ve Fatih A. ile akrabaları S.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüpheliler C.A., S.İ., R.A., M.A., F.A. ve E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
Tutuklama3. SayfaCinayetAdliyeGüncelKestelBursaSon Dakika

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