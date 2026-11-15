Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı! 1 kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı! 1 kadın ağır yaralandı

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Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı! 1 kadın ağır yaralandı
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Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı! 1 kadın ağır yaralandı
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Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bir eğlence mekanında 2 kadın arasında çıkan ve kapı önünde kavgaya dönüşen tartışmada E.A., karnından bıçaklanarak ağır yaralandı. Görgü tanıklarının iddiasına göre E.A.’yı, tartıştığı A.A. bıçakladı. Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.A.’nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir’de bir eğlence mekanında 2 kadın arasında başlayan tartışma, arkadaşlarının da karışmasıyla kanlı bitti. Kavgada karnından bıçaklanan genç kadın hastaneye kaldırıldı.

TARTIŞMA KAPI ÖNÜNDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında bulunan 2 kadın arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Mekan dışına taşan tartışma, tarafların arkadaşlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

KARNINDAN BIÇAKLANDI

Görgü tanıklarının iddiasına göre kavga sırasında A.A. isimli kadın, tartıştığı E.A.’yı karın bölgesinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı! 1 kadın ağır yaralandı

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından E.A., Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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