Murat Kurum, Burak Yılmaz'ın kızlarına takımlarını sordu: Yanıt güldürdü - Son Dakika
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Murat Kurum, Burak Yılmaz'ın kızlarına takımlarını sordu: Yanıt güldürdü

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Murat Kurum, Burak Yılmaz\'ın kızlarına takımlarını sordu: Yanıt güldürdü
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Murat Kurum, Burak Yılmaz\'ın kızlarına takımlarını sordu: Yanıt güldürdü
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COP31 Başkanı ve Çevre Bakanı Murat Kurum, zirve alanında eski milli futbolcu Burak Yılmaz'ın kızlarıyla sohbet etti. "Hangi takımlısınız?" sorusuna kızlardan biri "Galatasaray" derken diğeri "Hepsini tutuyorum" yanıtını verdi. Kurum'un esprili karşılığı "Bırak şimdi siyaset yapma" oldu.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yoğun temaslarını sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum ile eski milli futbolcu Burak Yılmaz’ın kızları arasında samimi ve gülümseten anlar yaşandı.

''HANGİ TAKIMLISINIZ?'' SORUSUNA İKİ FARKLI CEVAP

Zirve alanındaki etkinlikler sırasında Burak Yılmaz’ın kızlarıyla bir araya gelen Bakan Kurum, çocuklarla yakından ilgilenerek kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbet sırasında Kurum’un yönelttiği "Hangi takımlısınız?" sorusu üzerine Yılmaz’ın kızlarından biri net bir şekilde "Galatasaray" yanıtını verdi.

ESPRİLİ ÇIKIŞ: ''BIRAK ŞİMDİ SİYASET YAPMA''

Diğer kızının ise tercihini belirtmek yerine "Hepsini tutuyorum" diyerek diplomatik bir cevap vermesi ortamdakileri güldürdü. Küçük kızın bu yanıtı üzerine gülümseyen Bakan Murat Kurum, "Bırak şimdi siyaset yapma" sözleriyle esprili bir karşılık verdi. Zirvenin yoğun gündemi arasında gerçekleşen bu neşeli diyalog, çevredekilere keyifli anlar yaşattı.

BURAK YILMAZ'IN TUTTUĞU TAKIM BEŞİKTAŞ

Dört büyüklerde de forma giyen Burak Yılmaz, daha öncelerde yaptığı açıklamalarda tuttuğu takımın Beşiktaş olduğunu ifade etmişti. 

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    Yorumlar (1)

  • 9j45db96t4 9j45db96t4:
    Siyasi görüşü olarak tamamen zit tarafta olsak da hakkını vermeliyim güzel espiri 0 0 Yanıtla
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