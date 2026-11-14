Antalya\'dan getirdiği Anamur muzu Paşinyan\'ın kasasından çıktı

COP31 Zirvesi için geldiği Antalya'da Anamur muzunu ceketinin cebine koyarak dikkat çeken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, meyveyi yanından ayırmamaya devam ediyor. Türkiye'den ayrıldıktan sonra da yanında taşıdığı muzu bu kez odasındaki kasaya koyan Paşinyan, o anları takipçileriyle paylaştı.

ANAMUR MUZUNU KASAYA SAKLADI

" Doğu Asya'ya gidiyorum" notuyla yaptığı paylaşımda Paşinyan, odasındaki kasayı açarak Antalya'dan getirdiği muzu yerleştirdiği kasadan aldı.

Görüntülerde Paşinyan'ın muzu koyduğu kasadan aldığı, kasanın içinde ayrıca birkaç paketin daha bulunduğu görüldü.

ÖNCE CEBİNDE, SONRA İRLANDA'DA TAŞIDI

Paşinyan, Antalya'daki COP31 İklim Zirvesi sırasında eşyalarını toplarken Anamur muzunu ceketinin cebine koyduğu görüntüleri paylaşmıştı.

Türkiye'den ayrılmasının ardından da aynı muzla videolar yayımlayan Ermenistan Başbakanı, İrlanda'nın başkenti Dublin'e yaptığı ziyarette muzu yanında taşıdığını göstermişti.