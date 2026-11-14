Antalya'dan getirdiği Anamur muzu Paşinyan'ın kasasından çıktı - Son Dakika
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Antalya'dan getirdiği Anamur muzu Paşinyan'ın kasasından çıktı

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Antalya\'dan getirdiği Anamur muzu Paşinyan\'ın kasasından çıktı
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Antalya\'dan getirdiği Anamur muzu Paşinyan\'ın kasasından çıktı
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, COP31 İklim Zirvesi sırasında Antalya'da ceketinin cebine koyduğu Anamur muzunu odasındaki kasada sakladığını gösterdi. "Doğu Asya'ya gidiyorum" notuyla paylaşılan görüntülerde kasada birkaç paket daha olduğu görüldü. Paşinyan, muzu daha önce Dublin ziyaretinde de yanında taşımıştı.

COP31 Zirvesi için geldiği Antalya'da Anamur muzunu ceketinin cebine koyarak dikkat çeken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, meyveyi yanından ayırmamaya devam ediyor. Türkiye'den ayrıldıktan sonra da yanında taşıdığı muzu bu kez odasındaki kasaya koyan Paşinyan, o anları takipçileriyle paylaştı.

ANAMUR MUZUNU KASAYA SAKLADI

" Doğu Asya'ya gidiyorum" notuyla yaptığı paylaşımda Paşinyan, odasındaki kasayı açarak Antalya'dan getirdiği muzu yerleştirdiği kasadan aldı.

Görüntülerde Paşinyan'ın muzu koyduğu kasadan aldığı, kasanın içinde ayrıca birkaç paketin daha bulunduğu görüldü.

ÖNCE CEBİNDE, SONRA İRLANDA'DA TAŞIDI

Paşinyan, Antalya'daki COP31 İklim Zirvesi sırasında eşyalarını toplarken Anamur muzunu ceketinin cebine koyduğu görüntüleri paylaşmıştı.

Türkiye'den ayrılmasının ardından da aynı muzla videolar yayımlayan Ermenistan Başbakanı, İrlanda'nın başkenti Dublin'e yaptığı ziyarette muzu yanında taşıdığını göstermişti.

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Nikol PaşinyanErmenistanDoğu AsyaTürkiyeAntalyaGündemGüncelCOP31DünyaSon Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Halis demir Halis demir:
    sempatik adam kendini sevdiriyor 0 2 Yanıtla
  • Shorlander Shorlander:
    Neyse bişey yazıcaktım kötü yazmayayım dedim 0 0
  • Halil aykır Halil aykır:
    Bunun muzu hiç çürümüyor mu? Ben marketten muz alıyorum,3 gün içinde tüketmek gerekiyor yoksa çürüyor.Paşinyanın muzu plastikten oyuncak muz zannedersem. 0 0 Yanıtla
  • Emrah Aydin Emrah Aydin:
    adam devlet yöneticisi mi yoksa şovmen mi belli değil ?? 0 0
    vedat cici vedat cici:
    adam türk bence 0 0
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