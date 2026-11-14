İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret - Son Dakika
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İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret

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İlham Aliyev\'in kızı Antalya\'da! COP31\'de dikkat çeken ziyaret
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İlham Aliyev\'in kızı Antalya\'da! COP31\'de dikkat çeken ziyaret
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızı Leyla Aliyeva, Antalya'da düzenlenen COP31 Zirvesi kapsamında Sıfır Atık Vakfı ile Haydar Aliyev Vakfı'nın ortak standını ziyaret etti. Aliyeva'ya ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Anar Alekberov da eşlik etti.

Antalya'da gerçekleştirilen COP31 Zirvesi kapsamında etkinlikler devam ederken, Azerbaycan heyetinden ortak standa ziyaret gerçekleştirildi. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Haydar Aliyev Vakfı İcra Direktörü Anar Alekberov ile Leyla Aliyeva, Yeşil Alan'da bulunan Sıfır Atık Vakfı-Haydar Aliyev Vakfı Ortak Standı'nı ziyaret etti.

<a class='keyword-sd' href='/ilham-aliyev/' title='İlham Aliyev'>İlham Aliyev</a>'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret

BAKAN YARDIMCISI DA ZİYARETTE YER ALDI

Ziyarette Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp de hazır bulundu. Heyet, Yeşil Alan'daki Sıfır Atık Hub içerisinde yer alan ortak stantta iki vakfın çalışmalarını inceleme fırsatı buldu.

İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret

İKİ VAKFIN PROJELERİ TANITILIYOR

Sıfır Atık Vakfı ile Haydar Aliyev Vakfı'nın ortak standında, kurumların tarihçeleri, faaliyetleri ve hayata geçirdikleri projeler ziyaretçilere tanıtılıyor.

İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret

Karşılama bankosu, dijital kiosklar, LED ekranlar, sergi alanları ve interaktif deneyim bölümlerinin bulunduğu stantta, iki vakfın sıfır atık ve sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veriliyor.

İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret
İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret
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Kaynak: DHA
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