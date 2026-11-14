ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı - Son Dakika
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ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı

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ABD\'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
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ABD\'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
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ABD'de radar ve haberleşme sistemlerinde yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle ülke genelinde uçuşlar yaklaşık 4,5 saat durduruldu. 10 binden fazla uçuş ertelenirken, 1700'den fazla sefer iptal edildi. Havacılıkta büyük aksamalara yol açan kararın ardından İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, "Başka bir 11 Eylül değil" diyerek kötü niyetli bir saldırıya ilişkin bulgu bulunmadığını açıkladı. Uçuş yasağı kaldırılırken, krizin etkilerinin günlerce sürebileceği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde hava trafik kontrol sistemlerinde yaşanan teknik sorunlar, ülke genelinde büyük bir havacılık krizine yol açtı. Federal Havacılık İdaresi (FAA), olağanüstü koşullar ve uçuş güvenliğine ilişkin riskler nedeniyle ülke çapında uçuşların geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

Kararın ardından hava ulaşımında ciddi aksamalar yaşandı. Ülke genelinde 10 binden fazla uçuş ertelenirken, 1700'ü aşkın uçuş iptal edildi.

ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı

RADAR VE TELSİZ SİSTEMLERİNDE KESİNTİ YAŞANDI

Uçuşların durdurulmasına radar ve telsiz haberleşme sistemlerinde meydana gelen aksaklıkların neden olduğu açıklandı.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, sistemlerdeki sorunun FAA yetkilileri tarafından ayrıntılı biçimde araştırıldığını belirtti.

Duffy, radar ve haberleşme sistemlerinin tamamen devre dışı kalmadığını ancak yaşanan dengesizliklerin uçuş güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle tedbir kararı alındığını ifade etti.

ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı

4,5 SAAT SONRA UÇUŞ YASAĞI KALDIRILDI

Yaklaşık 4,5 saat süren uçuş durdurma kararının ardından hava sahasının yeniden açıldığı duyuruldu.

Ancak Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, yasağın kaldırılmasının tüm uçuşların hemen normale döneceği anlamına gelmediğini vurguladı.

Hava trafiğinin kademeli olarak normale döneceğini belirten Duffy, mümkün olduğunca fazla uçuşun gerçekleştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı

"BAŞKA BİR 11 EYLÜL DEĞİL"

ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada yaşanan sorunun FAA genelindeki telekomünikasyon kesintisinden kaynaklandığını belirtti.

Havada bulunan uçakların durumunun kontrol altında olduğunu ve inişlerin öncelik sırasına göre gerçekleştirileceğini söyleyen Mullin, olayın bir saldırı olduğuna ilişkin bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Mullin, "Şu an itibarıyla bunun bize yönelik kötü niyetli bir saldırı olduğuna dair hiçbir belirti yok, durum yalnızca bir telekomünikasyon kesintisinden ibaret" dedi.

İç Güvenlik Bakanı, yaşananların Amerikan halkı için bir güvenlik tehdidi oluşturmadığını ve başka bir "11 Eylül" olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı

FBI YAZILIM GÜNCELLEMESİ İHTİMALİNİ ARAŞTIRIYOR

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), hava ulaşımında yaşanan aksaklığın bir yazılım güncellemesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığının araştırıldığını duyurdu.

İç Güvenlik Bakanı Mullin ise olayın Microsoft ile bağlantılı olduğu yönündeki değerlendirmeleri reddetti.

Şu ana kadar herhangi bir siber saldırı bulgusuna rastlanmadığını belirten Mullin, teknik incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı

TÜRKİYE'NİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 42 ÜLKEYE UYARI

ABD'deki kriz uluslararası hava ulaşımını da etkiledi.

FAA'nın, Avrupa hava trafik yönetimi kuruluşu Eurocontrol'den Türkiye, İspanya, İsveç ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 42 Avrupa ülkesinden ABD'ye gerçekleştirilecek uçuşların askıya alınmasını istediği belirtildi.

Böylece ABD'de yaşanan teknik aksaklıkların etkisi ülke sınırlarını aşarak Avrupa'dan yapılan uçuşlara da yansıdı.

ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı

TRUMP: SORUN ESKİ ALTYAPIDAN KAYNAKLANDI

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada krizin siber saldırı veya yapay zekâ kaynaklı olmadığını savundu.

Sorunun eskiyen havacılık altyapısından kaynaklandığını belirten Trump'ın açıklamalarına Ulaştırma Bakanı Sean Duffy de destek verdi.

Duffy, yapay zekâ destekli yeni sistemlerde herhangi bir kesinti yaşanmadığını, sorunların eski donanımlarda ortaya çıktığını söyledi.

ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı

11 EYLÜL VE 2023'TEKİ KRİZİ HATIRLATTI

ABD'de uçuşların ülke genelinde durdurulması, geçmişte yaşanan büyük havacılık krizlerini yeniden hatırlattı.

Ocak 2023'te FAA sistemlerindeki teknik bir arıza nedeniyle ülke genelinde uçuşlar yaklaşık iki saat durdurulmuştu. Daha kapsamlı bir hava trafiği durdurma kararı ise 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının ardından alınmıştı.

Son krizin etkilerinin günlerce devam edebileceği değerlendirilirken, Demokratlar olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılmasını talep etti.

ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı

FAA'NIN MİLYARLARCA DOLARLIK BÜTÇESİ TARTIŞILIYOR

ABD'deki havacılık altyapısının yenilenmesine yönelik çalışmalar da yaşanan krizle birlikte yeniden tartışılmaya başlandı.

FAA'nın geçen yıl Kongre'den eskiyen havacılık sistemlerinin yenilenmesi, kabloların değiştirilmesi ve teknik altyapının modernize edilmesi amacıyla 12,5 milyar dolarlık bütçe aldığı belirtildi.

Beyaz Saray'ın da sistemlerin yenilenmesi için 30 milyar dolarlık ek bütçe talebinde bulunduğu aktarıldı.

Yaşanan son kesintinin ardından mevcut altyapının güvenilirliği ve modernizasyon çalışmalarının yeterliliği yeniden sorgulanmaya başlandı.

ABD'de tüm uçuşlar durduruldu! Bakan Mullin'den siber saldırı açıklamasıABD'de tüm uçuşlar durduruldu! Bakan Mullin'den siber saldırı açıklaması ABD'de tüm uçuşlar durdurulduABD'de tüm uçuşlar durduruldu
Okurların en beğendiği yorum

“trump'ın yönetici olmasından kaynaklı”

Tüm yorumlar (2)
Amerika Birleşik DevletleriHavacılıkDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (2)

  • Yaşar Kuş Yaşar Kuş:
    trump'ın yönetici olmasından kaynaklı 3 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    çok korkmuşlar ya yeni bir 11 eylülmü oluyor diye 1 0 Yanıtla
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