AİHM kararı için yapılan itiraz: Kavala\'ya üst mahkemeden de ret

AİHM kararı için yapılan itiraz: Kavala'ya üst mahkemeden de retGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gezi Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala'nın avukatlarının itirazı üst mahkemede de reddedildi. Avukatlar, AİHM'in tahliye ve yeniden yargılama kararının uygulanması için önce İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurmuş, ret almıştı. Üst mahkeme, iç hukuk yollarının tüketilmemiş olmasını gerekçe gösterdi.
Gezi Davası'nda "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 9 yıldır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Osman Kavala ile ilgili yeni gelişme yaşandı.
KAVALA'NIN AVUKATLARINDAN YENİ BAŞVURU
Kavala'nın avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından verilen tahliye ve yeniden yargılama kararının uygulanması için, Gezi Davası'na bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı başvurunun reddedilmesinin ardından yeniden harekete geçti.
ÜST MAHKEME DE REDDETTİ
Üst mahkemeye başvuran avukatların yine beklediği kararı alamadı. Üst mahkeme de "iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması" gerekçesiyle kararı reddetti.
“Osman kavala ve solcu ateist tayfa ,gezi olaylarında hükümete kafa tutarken iyimiydi???avrupa ya güveniyorlardı ama istedikleri olmayınca,başladılar…”Tüm yorumlar (4)
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)