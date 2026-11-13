AİHM kararı için yapılan itiraz: Kavala'ya üst mahkemeden de ret - Son Dakika
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AİHM kararı için yapılan itiraz: Kavala'ya üst mahkemeden de ret

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AİHM kararı için yapılan itiraz: Kavala\'ya üst mahkemeden de ret
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4 yorum

Gezi Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala'nın avukatlarının itirazı üst mahkemede de reddedildi. Avukatlar, AİHM'in tahliye ve yeniden yargılama kararının uygulanması için önce İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurmuş, ret almıştı. Üst mahkeme, iç hukuk yollarının tüketilmemiş olmasını gerekçe gösterdi.

Gezi Davası'nda "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 9 yıldır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Osman Kavala ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

KAVALA'NIN AVUKATLARINDAN YENİ BAŞVURU

Kavala'nın avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından verilen tahliye ve yeniden yargılama kararının uygulanması için, Gezi Davası'na bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı başvurunun reddedilmesinin ardından yeniden harekete geçti.

ÜST MAHKEME DE REDDETTİ

Üst mahkemeye başvuran avukatların yine beklediği kararı alamadı. Üst mahkeme de  "iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması" gerekçesiyle kararı reddetti.

Okurların en beğendiği yorum

“Osman kavala ve solcu ateist tayfa ,gezi olaylarında hükümete kafa tutarken iyimiydi???avrupa ya güveniyorlardı ama istedikleri olmayınca,başladılar…”

Tüm yorumlar (4)
Silivri CezaeviOsman KavalaMahkemeGüncelHukukAİHMAihmSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • mücahid mücahid:
    Osman kavala ve solcu ateist tayfa ,gezi olaylarında hükümete kafa tutarken iyimiydi???avrupa ya güveniyorlardı ama istedikleri olmayınca,başladılar ağlamaya???biz ne suç işledik demeye?? 8 2 Yanıtla
  • Akın Tosunoğlu Akın Tosunoğlu:
    asın bu vatan hainini 4 2 Yanıtla
  • mekarak3.8 mekarak3.8:
    Yok öyle ajan olarak gelip ülkemi karıştırıp sonra da elini kolunu sallayarak gideceksin tam olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü anlayamadı bunlar. 3 2
  • hsncelik10711071 hsncelik10711071:
    İdam şart bu vatan hainlerini çıkarmak için her yolu deniyorlar. En son kaçıracaklar bu gidişle. 2 2
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SON DAKİKA: AİHM kararı için yapılan itiraz: Kavala'ya üst mahkemeden de ret - Son Dakika
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