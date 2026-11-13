AİHM kararı için yapılan itiraz: Kavala\'ya üst mahkemeden de ret

Gezi Davası'nda "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 9 yıldır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Osman Kavala ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

KAVALA'NIN AVUKATLARINDAN YENİ BAŞVURU

Kavala'nın avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından verilen tahliye ve yeniden yargılama kararının uygulanması için, Gezi Davası'na bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı başvurunun reddedilmesinin ardından yeniden harekete geçti.

ÜST MAHKEME DE REDDETTİ

Üst mahkemeye başvuran avukatların yine beklediği kararı alamadı. Üst mahkeme de "iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması" gerekçesiyle kararı reddetti.