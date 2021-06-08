Son Dakika Aihm Haberleri

17:57 Şehit diplomat Yergüz için anma töreni düzenlendi İsviçre'nin Cenevre kentinde, ASALA terör örgütü üyesinin 9 Haziran 1981'deki silahlı saldırısı sonucu şehit olan Başkonsolosluk Sekreteri Mehmet Savaş Yergüz anıldı.

16:28 BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'ye yönelik kapatma davasına ilişkin, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı eksiklikleri tamamladı.

13:28 Son dakika haber: 'Ceren Özdemir cinayetinde ihmal iddialarıyla ilgili takipsizlik kararları incelenmeli' Son dakika haberi... ADALET Bakanlığı,Türkiye'yi sarsan Ceren Özdemir cinayetinde, katil Özgür Arduç'un açık cezaevine geçişi, firarı ve yakalanma sürecinde ihmali olduğu iddia edilen kamu görevlileriyle ilgili ailenin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvuru kapsamında görüşünü bildirdi.

17:06 KONJEVİC POLJE - Boşnak nine Orloviç'in bahçesindeki kilisenin yıkılması Boşnak siyasetçilerce memnuniyetle karşılandı Bosna Hersek'in Srebrenitsa kenti yakınlarındaki Konyevic Polye köyünde yaşayan Boşnak nine Fata Orloviç'in bahçesine izinsiz inşa edilen Ortodoks kilisesinin yıkılması, Boşnak siyasetçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

10:28 Boşnak nine Orloviç'in bahçesindeki kilisenin yıkılması Boşnak siyasetçilerce memnuniyetle karşılandı KONJEVİC Bosna Hersek'in Srebrenitsa kenti yakınlarındaki Konyevic Polye köyünde yaşayan Boşnak nine Fata Orloviç'in bahçesine izinsiz inşa edilen Ortodoks kilisesinin yıkılması, Boşnak siyasetçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

16:07 Askeri ceza alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "Dünyada yaşanan örneklerden de anlaşılacağı üzere disiplinsiz ordular yok olmaya mahkum olduğu gibi güvenliğini ve bekasını sağlayamayan devletler de aynı kaderi yaşamaya mahkum olmuşlardır.

09:04 AK Parti'li Turan Genel kanaatimiz seçim barajının indirilmesi yönünde AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, 'Seçim Kanunu'nda yapılacak değişikliğe ilişkin, Dünya örneklerinde özellikle Avrupa Konseyi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin baraj değerlendirmesine baktık; '5 mi, 7 mi, 10 mu olsun' tartışması çok gerçekçi bir tartışma. Biz bunu tartışıyoruz.

16:09 Sedat Peker'in iddiaları sonrası Kutlu Adalı cinayetindeki hukuki süreç nasıl devam edecek? Sedat Peker'in 1996'da Lefkoşa'da öldürülen gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili bir takım iddialar ortaya atmasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'ndeki siyasi partiler harekete geçti. Meclis üyeleri Peker'in iddialarının "ihbar" olarak değerlendirilerek soruşturmanın derinleştirilmesini istedi.

10:20 KONYA 46 BIÇAK DARBESİNE 18 YILA TEPKİ KONYA'da, kardeşi Tuba Erkol'u (37) 46 yerinden bıçaklayıp öldüren eniştesi Bekir Erkol'un (42) 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis cezası almasına tepki gösteren Derviş Ceran, kararın üzücü olduğunu söyledi.

02:41 Sedat Peker'in açıklamalarında isimleri geçen kişiler kimler, haklarında neler biliniyor? Organize suç örgütü lideri olarak hüküm giyen Sedat Peker, yayınladığı videolarda pek çok kişi hakkında iddialarda bulundu.

16:15 TFF Başkanı Nihat Özdemir, sezonu değerlendirdi Açıklaması Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, zor bir sezonu başarılı bir şekilde tamamladıklarını söyledi.

11:04 Son dakika haberleri: Ahmet Özdoğan: "Tahkim Kurulu kararları artık sorgulanabilir oldu" Son dakika haberlerine göre - (Özel haber) Ahmet Özdoğan: "Tahkim Kurulu kararları artık sorgulanabilir oldu" Galatasaray eski yöneticisi Ahmet Özdoğan: "Galatasaray'da çözüm bitmez, yeter ki isteyelim" "Galatasaray veya hangi takım olursa olsun yönetime rağmen şampiyon olamazsınız" Galatasaray eski yöneticisi Ahmet...

12:46 Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ı Türk kimliğini inkara son vermeye davet ediyoruz Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ı Türk kimliğini inkara son vermeye davet ediyoruzDIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan'ı bir kez daha soydaşlarımızın Türk kimliğini inkara son vermeye ve bu yöndeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygulamaya davet...

12:16 Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker çıkışı: Şanlı yargımızın ne kadar bağımsız olduğunu göstermesi lazım Son dönemlerde gündemi fazlasıyla meşgul eden Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili bir değerlendirmede Bülent Arınç'tan geldi. Ortaya atılan iddiaların araştırılması gerektiğini ifade eden Arınç, "Şimdi bizim şanlı yargımızın ne kadar bağımsız ne kadar tarafsız olduğunu göstermesi lazım. Göstermelidir" dedi.

19:47 TFF Tahkim Kurulu, bazı kulüp ve yöneticilere verilen para cezalarını kaldırdı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli kulübün yöneticileri Alper Pirşen ve Selahattin Baki, Beşiktaş yöneticisi Kemal Erdoğan ile Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a verilen para cezalarını kaldırdı.

18:40 Tahkim; Beşiktaş ile Abdullah Avcı arasındaki uyuşmazlığı inceleyecek Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü ile eski teknik direktörü Abdullah Avcı arasındaki uyuşmazlığa ilişkin dosyanın incelenmesine karar verdi.

18:01 Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin 108 sanığın yargılanmasına devam edildi Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi.

21:41 TFF'ye Deniz Naki ve Sedat Doğan cezası AİHM, futbolcu Deniz Naki, eski kulüp yöneticisi Sedat Doğan ve eski hakem İbrahim Tokmak'ın ifade özgürlüğünü kısıtladığı ve adil yargılama haklarını gasp ettiği gerekçesiyle TFF'yi 31 bin euro para cezasına çarptırdı.

13:44 DEVA Partisi Batman İl Başkanı Melik Müjdeci: Gençlerin kaçmak yerine yaşamak istediği bir ülke inşa etmeliyiz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir açıklama yapan DEVA Partisi Batman İl Başkanı Melik Müjdeci, "19 Mayıs'tan ilham alacaksak eğer, gençlerin kaçmak yerine dünyanın her yerinden insanların yaşamak istediği bir ülke inşa etmek en büyük görevimiz olmalı." ifadelerini kullandı.

17:43 TBMM Başkanı Şentop, İzlanda Parlamento Başkanından 1915 olaylarıyla ilgili tasarıya destek vermemesini istedi Açıklaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzlanda Parlamentosu (Althingi) Başkanı Steingrimur Sigfusson'a mektup yazarak, İzlanda Parlamentosuna sunulan, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımayı hedefleyen karar tasarısına destek vermemesini istedi.

16:34 BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ'NİN RESTORASYONUNA BAŞLANMADI; HER AN ÇÖKEBİLİR BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ'NİN RESTORASYONUNA BAŞLANMADI; HER AN ÇÖKEBİLİR (Havadan görüntülerle)Esma MURAT- Buğra BENLİOĞLU-Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)- Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük ahşap yapısı olma özelliğini taşıyan ve 57 yıldır kurtarılmayı bekleyen Büyükada Rum...

11:37 BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ'NİN RESTORASYONUNA BAŞLANMADI; HER AN ÇÖKEBİLİR Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük ahşap yapısı olma özelliğini taşıyan ve 57 yıldır kurtarılmayı bekleyen Büyükada Rum Yetimhanesi'nin 7 ay önce ilk adımı atılan restorasyonu aradan geçen süreye rağmen başlamadı.

10:27 TBMM Başkanlığı: Letonya Parlamentosu'nun 'soykırım' iftirası kararını kınıyoruz TBMM Başkanlığı: Letonya Parlamentosu'nun 'soykırım' iftirası kararını kınıyoruzTBMM Başkanlığı'nca, "Letonya Parlamentosu'nda 6 Mayıs 2021 tarihinde asılsız soykırım iftirasını içeren bir kararın kabul edilmiş olmasını kınıyor ve bu hukuk dışı kararı reddediyoruz.

09:54 Yunanistan'ın mültecilere uyguladığı 'insanlık dışı' yöntemler, raporlara yansıdı Mülteci insan hakları ve yardım kuruluşlarının hazırladığı raporlar sonucunda, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, yaklaşık 40 bin mültecinin sınırları geçmesini durdurmak için 'acımasız' yöntemler kullandığı ve sınırdan geçmesi engellenen 2 bin mültecinin ise bu yöntemler nedeniyle yaşamını...

09:23 TBMM Başkanlığından Letonya'ya tepki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Letonya parlamentosunun 1915 olaylarıyla ilişkin aldığı karara tepki gösterdi.

11:18 Yitirdiği kardeşinin adıyla kurduğu dernekle trafik kazası mağdurlarına destek oluyor Trafik kazasında uzak yol kaptanı kardeşini kaybettikten sonra Suat Ayöz Trafik Mağdurları Derneğini kuran Yeşim Ayöz, trafik mağdurlarının haklarını savunmaya ve onların seslerini duyurmaya çalışıyor.

13:06 Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygulamayan Avrupa ülkeleri olduğunu belirterek, "En son (Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos) Dendias'ın gelişinde de gördük, Batı Trakya Türkleri ile ilgili de üç mahkeme kararı yaklaşık 20 yıldır uygulanmıyor.

12:44 Türkiye, Letonya'nın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendiren kararını şiddetle kınadı Türkiye, Letonya parlamentosunda kabul edilen ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendiren kararın, tarihi, siyasi saiklerle yeniden yazma niteliğindeki hükümsüz bir teşebbüs olduğunu belirterek kararı şiddetle kınadı.

12:38 Dışişleri Bakanlığından Letonya'ya kınama Dışişleri Bakanlığı, Letonya Parlamentosu'nun 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma kararını kınadı.

14:17 Avrupa Konseyi, savunmasız göçmen ve sığınmacıların korunmasını artıracak Avrupa Konseyi, üye ülkelerde göç ve sığınma şartlarındaki savunmasız kişilerin korunmasını güçlendirme kararı aldı.

13:09 Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

19:55 AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3) AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Eşit-egemen bir devlet olarak uluslararası eşit vizyona, statüye sahip bir devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tabii ki tanınmalıdır.

19:14 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Anastasiadis'e tepki: Aynen iade ediyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRK) Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in Türkiye'ye yönelik sözlerinin müzakere zeminini tahrip ettiğini söyledi.

12:44 Son dakika haberleri | WASHINGTON - Eski ABD Adalet Bakanlığı Müşaviri Bruce Fein, Biden'ın 24 Nisan açıklamasını eleştirdi (1) Son dakika haber: Eski ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde Adalet Bakanlığı Müşavirliği yapan anayasa hukukçusu Bruce Fein, Başkan Joe Biden'ın 24 Nisan açıklamasını sert bir dille eleştirerek "Birinci Dünya Savaşı'ndaki tüm ilgili güçler arşivlerini açtı.

11:33 Biden'ın sözde soykırım açıklamasının bölgesel işbirliği ve barış çabalarına etkileri ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" açıklaması hukuki ve siyasi tartışmalara neden oldu.

15:07 Thodex soruşturmasında hakimlik savcılığın itirazını reddetti THODEX soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle sevk edilen 6 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz eden savcılığın talebini değerlendiren hakimlik, tutuklama talebini reddetti.

19:19 Türkiye Adalet Akademisi "gerekçelendirme" çalışmalarını sürdürüyor Türkiye Adalet Akademisi yargı kararlarında "gerekçelendirme" çalışmaları kapsamında, "Anayasa ve İdare Hukuku Alanında Gerekçeli Karar Unsurları ve Geliştirilmesi Gereken Alanlara Yönelik İhtiyaç Analizi" adlı yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

17:28 Vatan Partisi ve TGB'den Biden'a tepki ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için sözde 'soykırım' ifadesini kullanması, Vatan Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği üyeleri tarafından protesto edildi.

16:11 CHP Grup Başkanvekili Özkoç gündemi değerlendirdi Açıklaması CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "AK Parti'li Keskin Belediye Başkanı, yabancı kişiler ve misyonların bulunduğu toplantıdaki video kaydında, 'Dünyanın çeşitli şehirlerinde 1915 olayları, 'Ermeni katliamı' olarak bahsediliyor.

14:51 İzmir'deki göçmen derneklerinden Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki İzmir'de Balkan göçmenlerinin oluşturduğu bazı sivil toplum kuruluşları, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ankara ziyaretinde Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığın kimliğine ilişkin kullandığı ifadeler ile ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine...

14:09 Son dakika haber! İzmir'deki NATO karargahı önünde Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki açıklaması Gelen son dakika haberlerine göre Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı üyeleri, Buca ilçesindeki NATO Müttefik Kara Komutanlığı Karargahı önünde ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine yönelik tepki açıklaması yaptı.

10:15 Kozan'dan toprak isteyen Ermeniler'e Başkan Özgan'dan tepki Kozan'dan toprak isteyen Ermeniler'e Başkan Özgan'dan tepki Merkezi Lübnan'da bulunan Ermeniler Kilikya Ermeni Katolikosluğu, Adana'nın Kozan ilçesindeki manastır ve arazilerin iadesine ilişkin dava sürüyor Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan: "Onlara verecek bir karış toprağımız yok"...

16:39 Biden'ın açıklamasının Ermeni iddiaları açısından hukuki sonuçlar yaratması beklenmiyor (1) ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan'da yaptığı açıklamada 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendirmesinin hukuki yansımalarının olabileceği ifade edilirken, açıklamada kullanılan "Osmanlı" ifadesinin birçok Ermeni'yi hayal kırıklığına uğrattığı belirtiliyor.