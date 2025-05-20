DEM Partili Hatimoğulları'ndan iktidara çağrı: Bu adımlar hızlıca atılmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

DEM Partili Hatimoğulları'ndan iktidara çağrı: Bu adımlar hızlıca atılmalı

Haberin Videosunu İzleyin
DEM Partili Hatimoğulları\'ndan iktidara çağrı: Bu adımlar hızlıca atılmalı

Partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK'nın fesih kararı için "Bir milattır" ifadesini kullanan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları "Barış Akademisyenleri işine iade edilebilir, kayyımlar geri çekilebilir, tutuklu siyasetçiler özgürlüklerine kavuşabilir, AİHM kararları uygulanabilir. Gelin bu düzenlemeleri hızlıca yapalım" dedi.

20.05.2025 14:15  Güncelleme: 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

5-7 Mayıs'ta kongresini topladığını açıklayan terör örgütü PKK, 12 Mayıs'ta da silah bırakma ve fesih kararı aldığını duyurmuştu. Partisinin grup toplantısında PKK'nın fesih kararı için "Bir milattır" yorumunda bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları iktidara dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

HATİMOĞULLARI'NDAN GÜNDEM YARATACAK SÖZLER

DEM Partili Hatimoğulları'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Barış, adalet, demokrasi bedeli ne olursa olsun uğruna mücadele edeceğimiz değerler. Asla vazgeçmeyeceğiz. 27 Şubat'ta Abdullah Öcalan'ın çağrısı asrın çağrısı, tarihin çok önemli bir sayfasıdır. Bu çağrı ülkemizde 50 yıllık çatışmayı bitirmek için eşsiz bir fırsat.

"PKK'NIN 12 MAYIS AÇIKLAMASI BİR MİLATTIR"

PKK, 12 Mayıs'ta kongre kararını duyurarak bir devri kapatıp yeni bir çağı açtığını açıkladı. PKK'nin 12 Mayıs açıklaması da bir milattır. Demokratikleşme ve barış ortamı için alınmış en önemli karardır. Ortadoğu halkları için de büyük bir şanstır. Şimdi herkes merakla şu soruları soruyor: Türkiye demokrasi nasıl gelişecek, Kürtlerin hakkı hukuku ne olacak? Tüm kimlikler ve inançlar nasıl eşit ve özgür yaşayacak? Çözüm, barışın kapısına ardına açarsak bu soruların yanıtını almış oluruz.

"PRATİK ADIMLAR ATILMASI TARİHİ BİR ANLAM TAŞIMAKTADIR"

Şiddet ve çatışma gerekçesiyle ertelenen adımlar için artık herhangi bir engel kalmamıştır. 86 milyon yurttaşımızın geleceği için hükümetin pratik adımlar atması artık tarihi bir anlam taşımaktadır. Hukuki, siyasi ve kültürel adımlar atılmalı. Türkiye güvenlikçi aklın kelepçesinde mutlaka kurtulmalıdır. Onurlu bir barışı, yarım asırdır şiddet ve kanla yazılan sayfaları kapatmanın tam vakti. Ortak vatanda eşit yaşamı inşa etme ve demokratik cumhuriyetle taçlandırmanın tam vaktidir.

"GELİN BU DÜZENLEMELERİ HIZLICA YAPALIM"

Süreci her düzeyde geliştirecek adımlar atılmalıdır. Bugün toplumda da bizde de en büyük beklentilerden biri yasama kadar yargıdan da. "Nereden başlanacak" sorusuna net cevaplar verebiliriz. Bunlardan birkaçını saymak gerekirse; Barış Akademisyenleri işine iade edilebilir, kayyımlar geri çekilebilir, tutuklu siyasetçiler özgürlüklerine kavuşabilir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları uygulanabilir. Gelin bu düzenlemeleri hızlıca yapalım."

DEM Partili Hatimoğulları\'ndan iktidara çağrı: Bu adımlar hızlıca atılmalı

DEM Parti, Politika, Terör, AİHM, AİHM, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Partili Hatimoğulları'ndan iktidara çağrı: Bu adımlar hızlıca atılmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Balaban:
    Söylenenler hepside insan hakları ve demokrasiyle ilgili hemen hayata geçmeli. 6 18 Yanıtla
  • hasan Yilmaz:
    Barış kelimesi çok güzel ve anlamlı barış kelimesinde huzur adalet eşitlik demokrasi insana saygı var bir an önce bunu oluşturmamız lazım 5 10 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    savaş yokki barış olsun:) sadece özerklik ve toprak koparma sorunu var :) 6 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    ne sozler verıldı arka planda 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz arasında kriz Özrünü kabul etmedi Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz arasında kriz! Özrünü kabul etmedi
Ölümü bile düşünmedi, çıplak elle yüzlerce arının arasına girdi Ölümü bile düşünmedi, çıplak elle yüzlerce arının arasına girdi
Türkiye’nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti
Yunanistan’da pasaport kontrolünde yeni dönem Kayıtlar 3 yıl saklanacak Yunanistan'da pasaport kontrolünde yeni dönem! Kayıtlar 3 yıl saklanacak
TFF, Galatasaray’ın kupa talebini kabul etti TFF, Galatasaray'ın kupa talebini kabul etti
Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’ın ’Pontus’ açıklamalarına çok sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın 'Pontus' açıklamalarına çok sert tepki
İngiliz devi Arsenal, Filistin’e destek olan 22 yıllık çalışanını düşünmeden kovdu İngiliz devi Arsenal, Filistin'e destek olan 22 yıllık çalışanını düşünmeden kovdu
Miras anlaşmazlığında yengesini öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Ukala ukala konuştu Miras anlaşmazlığında yengesini öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Ukala ukala konuştu
Abdullah Kavukcu, Galatasaray’da Muslera’dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı Abdullah Kavukcu, Galatasaray'da Muslera'dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
Aladağlar’da dağcılar ceset buldu Aladağlar'da dağcılar ceset buldu

15:24
Ahmet Minguzzi’nin öldürüldüğü bıçak “yasaklı“ sayılmadı
Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü bıçak "yasaklı" sayılmadı
15:03
Bu kadarına da pes Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti
Bu kadarına da pes! Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti
12:48
Listede en tepedeler İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
11:42
İBB’ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi
21:31
Volkan Demirel, Ali Koç’un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Volkan Demirel, Ali Koç'un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
21:21
Gaziantep’te yolcu, taksi şoförünü defalarca bıçakladı
Gaziantep'te yolcu, taksi şoförünü defalarca bıçakladı
21:12
Süper Lig’in 4 şanssız ismi Gittikleri takım küme düşüyor
Süper Lig'in 4 şanssız ismi! Gittikleri takım küme düşüyor
20:57
Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı’na aday olacak mı Canlı yayında açıkladı
Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı
20:43
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor
20:33
Nevzat Çiçek açıkladı Irak Cumhurbaşkanı’ndan terörsüz Türkiye sürecine destek
Nevzat Çiçek açıkladı! Irak Cumhurbaşkanı'ndan terörsüz Türkiye sürecine destek
19:47
Trump’la görüşen Putin’den “ateşkes“ mesajı
Trump'la görüşen Putin'den "ateşkes" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 15:44:53. #7.13#
SON DAKİKA: DEM Partili Hatimoğulları'ndan iktidara çağrı: Bu adımlar hızlıca atılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.