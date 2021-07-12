Son Dakika Pkk Haberleri

- 12:32 İzmir'de emniyette devir-teslim töreni
İZMİR İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, görevi 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'ye devretti.
- 12:20 Terörden temizlenen Çarçel Yaylası'nda 40 yıl sonra Türk bayraklı halay
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terörden temizlenen Çarçel Yaylası'nda 40 yıl aradan sonra bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrağıyla halay çekerek eğlendi.
- 12:12 Muş'ta oğlu dağa kaçırılan anne, HDP binası önünde eylem yaptı
Muş'ta, oğlunun PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anne, partinin il başkanlığı binası önünde eylem yaptı.
- 11:20 İçişleri Bakanı Soylu, Manisa'da uzman erbaş komando temel kursu mezuniyet törenine katıldı: (2)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucudan ölüm sayılarında düşüş yaşandığını belirterek, "Dedim ki 'Uyuşturucu satıcısını bulursanız ayaklarını kırın' Yanlış mı dedim, doğru mu ' Ne oldu, 941 kişi hayatını kaybediyordu şimdi 314'e indi.
- 11:14 Mahkemeden "PKK'nın propagandasına dönüşen faaliyetler siyasi parti çalışması değildir" vurgusu
Van'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve örgüte üye olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski HDP'li Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar hakkında hazırlanan gerekçeli kararda, sanığın terör örgütüyle iltisaklı kişileri işe aldığı, teröristlerin ailelerine...
- 11:08 Son dakika haberleri: DİYARBAKIR - 454 yıllık Behrampaşa Hamamı'nın restorasyonunda terör saldırılarının izleri de siliniyor
Edinilen son dakika haberine göre Diyarbakır'daki 454 yıllık Behrampaşa Hamamı, restorasyon çalışmalarının ardından aynı işleviyle geleneksel kültürü yaşatmaya devam edecek.
- 10:56 Turkish Defense Minister Akar met with his Italian counterpart
Turkish Ministry of National Defense announced that Defense Minister Hulusi Akar met with Italian Defense Minister Lorenzo Guerini.
- 10:51 İçişleri Bakanı Soylu, Manisa'da uzman erbaş komando temel kursu mezuniyet törenine katıldı: (1)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 yılı içinde 97 PKK, 3 DEAŞ ve 1 de aşırı sol terör örgütü eylemini oluşmadan, kimsenin canı yanmadan engellediklerini belirterek, 15 Temmuz sonrasında FETÖ'ye dönük 135 bin 916 operasyon, 312 bin 121 gözaltı gerçekleştirdiklerini, 1523 DEAŞ'lıyı etkisiz...
- 10:50 Son dakika haber! Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı (2)
Son dakika haberler: BİNA İÇİNDE ÇOK SAYIDA SAÇMA İZİMuğla Marmaris'te, sabah saatlerinde A.T.D.'nin (28) HDP ilçe binasında düzenlediği silahlı saldırıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.
- 10:39 Son dakika! Ankara'da terör operasyonu: 11 gözaltı
Edinilen son dakika gelişmesine göre ANKARA'da, terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.
- 10:35 Bakan Soylu 15 Temmuz operasyonlarını böyle anlattı: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, inlerini başlarına yıktık
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir etkinlikte 15 Temmuz sonrası yapılan operasyonlara ilişkin açıklamalar yaptı. Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi: 'Bunların inlerine gireceğiz' dedi. Bizim aslanlarımız inlerini başlarına yıktı." ifadeleri ile operasyonların başarısını anlatırken; geçen yıl örgüte sadece 24 kişinin katılabildiğini belirtti.
- 10:22 DEAŞ ve PKK'ya yönelik 2 ayrı operasyonda 11 şüpheli yakalandı
Ankara kent merkezi ve Polatlı ilçesinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda terör örgütleri DEAŞ ve PKK ile irtibatlı oldukları tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.
- 09:56 Soylu: "(Jandarma komandolara) 15 Temmuz'daki yiğit, kahraman evlatlara sorumluluğunuz var"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Manisa Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezinde düzenlenen mezuniyet töreninde konuştu.
- 09:54 Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: "2021 yılı içinde 97 PKK eylemini, 3 DEAŞ eylemini, 1 tane de aşırı sol terör örgütü eylemini oluşmadan, kimsenin canı...
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Soylu: "2021 yılı içinde 97 PKK eylemini, 3 DEAŞ eylemini, 1 tane de aşırı sol terör örgütü eylemini oluşmadan, kimsenin canı yanmadan engelledik.
- 09:51 GÜNDEM / 14 Temmuz 2021
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali'yi kabul edecek, Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'ne canlı...
- 09:27 AB Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove, YPG'ye katılan Avrupalılarla ilgili uyarıda bulundu Açıklaması
Avrupa Birliği (AB) Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove, Avrupa'daki aşırı sol terör grupları ile terör örgütü YPG/PKK arasındaki bağların güçlendiği, YPG'ye katılan aşırı solcuların Avrupa'daki terör faaliyetlerinde kullanabilecekleri kabiliyetler edindiği ve YPG terör...
- Dün Dün 22:53 Son dakika haberi... Bakan Akar, İtalyan mevkidaşı ile görüştü
Son dakika haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüştüğünü açıkladı.
- Dün Dün 22:17 Bakan Akar, İtalyan mevkidaşı Guerini ile görüştü
Bakan Akar, İtalyan mevkidaşı Guerini ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüştü.
- Dün Dün 21:11 İlimiz Şemdinli İlçesi'nde Toprağa Gömülü Vaziyette Mühimmat Ele Geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;12. 07.
- Dün Dün 21:08 "Yabancı İrtibat Görevlileri 2'nci Çalıştay Programı" Gerçekleştirildi
Ülkemizde görev yapan yabancı irtibat görevlilerine yönelik olarak ülkemiz kolluk kuvvetlerinin 2020 yılı ile 2021 yılının ilk 6 aylık faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla düzenlenen "Yabancı İrtibat Görevlileri 2'nci Çalıştay Programı" İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet...
- Dün Dün 20:13 MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bal gibi, buz gibi CHP-HDP-İP ortaktır"
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bal gibi, buz gibi CHP-HDP-İP ortaktır" "Yargı bağımsızlığımızı çiğneyen ikiyüzlü Avrupa zihniyetinin HDP-PKK-FETÖ sevdası tam bir kepazeliktir" Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bal gibi, buz gibi CHP-HDP-İP ortaktır" dedi.
- Dün Dün 20:09 İrtibat Görevlilerine Yönelik 2'nci Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi
İrtibat Görevlilerine Yönelik 2'nci Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: "Geçici koruma altındaki Suriyelilerin yaklaşık 428 bini ülkesine geri dönüş yapmıştır" -"Yaptığımız kırmızı bülten taleplerinin birçoğu İnterpol Genel Sekreterliğince...
- Dün Dün 20:07 TBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulunda AK Parti'nin Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi.
- Dün Dün 18:07 3 YAŞINDAKİ ZÜMRE, ŞEHİT DAYISI İÇİN VALİ MAKAS'LA FİDAN DİKTİ
ERZİNCAN'da 15 Temmuz Şehitleri için oluşturulan hatıra ormanına fidan dikildi.
- Dün Dün 18:06 Son dakika haberleri... Hakkari'de toprağa gömülü el bombaları ele geçirildi
Son dakika haberler: Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü el bombaları ele geçirildi.
- Dün Dün 17:37 PKK'ya silah sağlayan FETÖ üyesinden 'etkin pişmanlık' talebi
MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla, Özbekistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve FETÖ adına PKK'ya silah sağlamakla suçlanan Gürbüz Sevilay'ın tutuklu yargılanmasına başlandı.
- Dün Dün 17:36 Son dakika haber: MİT operasyonuyla Özbekistan'dan getirilen FETÖ sanığı Gürbüz Sevilay'ın yargılanmasına devam edildi
Son dakika haberleri... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Özbekistan'dan Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı Gürbüz Sevilay'ın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
- Dün Dün 16:58 5. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'nda hain darbe girişimi bütün yönleriyle ele alındı
15 Temmuz Derneği ve Marmara Üniversitesinin, Üsküdar Belediyesinin destekleriyle düzenlediği 5. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu, "Küresel güçlerin müdahaleciliği, darbeler ve demokrasi" başlığıyla yapıldı.
- Dün Dün 16:48 Irak'taki Türk heyetinden Ezidilerin tapınağı Laleş'e ziyaret
Irak'ta bulunan Türk heyeti, Ezidilerin kutsal tapınağı Laleş'i ziyaret etti.
- Dün Dün 16:46 PKK/KCK'ya finans sağladığı iddia edilen şahıs tutuklandı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yardım ve finans desteği sağladığı iddia edilen 1 şahıs mahkeme tarafından tutuklandı.
- Dün Dün 16:38 Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finans sağladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya mali destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
- Dün Dün 15:16 Kaymakam Akbulut'tan Belbuka Üst Bölgesine ziyaret
Van'ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alican Arslan ile birlikte PKK terör örgütünün geçiş güzergahını engellemek ve bölgenin emniyetini sağlamak amacıyla kurulan Belbuka Üs Bölgesini ziyaret ederek güvenlik güçlerine moral ve motivasyon desteğinde bulundu.
- Dün Dün 14:33 Zorla dağa kaçılan Süleyman'ın ablası, küçük bebeğiyle birlikte kardeşinin yolunu gözlüyor
Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 680'ıncı gününde de ilk günkü kararlılıkla sürüyor.
- Dün Dün 13:38 Hatay'da patlayıcı yüklü otomobilin infilak etmesiyle ilgili davanın duruşması görüldü
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2019'da patlayıcı yüklü otomobilin kasisten geçtiği sırada meydana gelen patlama ve araçtaki 3 Suriyelinin ölmesiyle ilgili 2'si tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.
- Dün Dün 12:58 PKK/KCK'dan 3 tutuklama
Malatya'da, PKK/KCK terör örgütüyle ilgili 6 ay süren takip ve çalışma sonunda, aralarında örgüt içeresinde sözde takım komutanı olarak faaliyet gösteren örgüt mensubunun da bulunduğu 5 zanlı yakalanırken, bunlardan 3'ü tutuklandı.
- Dün Dün 12:48 Hizan Kaymakamı Yelek şehit ailesini ziyaret etti
Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 1994 yılında ilçeye bağlı Yoğurtlu Köyü kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen güvenlik kurucusu Yasin Karabaş'ın ailesini ziyaret etti.
- Dün Dün 12:36 MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bal gibi, buz gibi CHP-HDP-İP ortaktır"
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bal gibi, buz gibi CHP-HDP-İP ortaktır" dedi.
- Dün Dün 12:30 4 ildeki PKK/KCK/YPG operasyonunda 3 tutuklama
MALATYA merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.
- Dün Dün 12:20 Son dakika haber! İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Geçici koruma altındaki Suriyelilerin yaklaşık 428 bini ülkesine geri dönüş yapmıştır"
Son dakika politika haberi: ANKARA (İHA) – İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Sağlanan istikrar sonucunda ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin yaklaşık 428 bini ülkesine geri dönüş yapmıştır" dedi.
- Dün Dün 12:02 Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısında konuştu: (2)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Eğer ABD, FETÖ'yü Türkiye aleyhine imal etmemişse, Fetullah Gülen'i derhal Türkiye'ye iade etmelidir.
- Dün Dün 10:51 Son dakika haber... Malatya merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK/YPG operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika gündem haberi: Malatya merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
- Dün Dün 10:45 Aydemir Termal Turizm'de Erzurum farkını paylaştı
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, dünyada yaşanan daralmaya rağmen eser siyasetine devam ettiklerini söyledi.
- Dün Dün 10:35 AKŞENER CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI ELBETTE KILIÇDAROĞLU'NUN HAKKIDIR
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin yapılan tartışmaya değinerek, Cumhurbaşkanlığı adaylığı elbette Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkıdır ve saygı duyulması gereken bir durumdur.
- Dün Dün 10:26 Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Şimşek operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- Dün Dün 10:15 Doç. Dr. Palabıyık: "Kürtler, 15 Temmuz gecesi dinine, vatanına ve liderine sahip çıkmıştır"
Doç. Dr. Palabıyık: "Kürtler, 15 Temmuz gecesi dinine, vatanına ve liderine sahip çıkmıştır" BEÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık: "15 Temmuz hain girişimi başarılı olsaydı Güneydoğu'da PKK terör devleti kurulacaktı" Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.
- Dün Dün 00:57 Develili şehidin ismi sokakta yaşatılacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi.
- Dün Dün 00:57 PKK ve FETÖ terör örgütü mensuplarına operasyon: 7 gözaltı
Denizli'de terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda hakkında yakalama kararı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası alan 7 şüpheli yakalandı.
- Dün Dün 00:57 PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık eden 7 şahıs operasyonla yakalandı
Erzurum'un Karayazı ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık eden 7 şahıs jandarma operasyonuyla yakalandı.
- 12.07.2021 12 Tem 19:09 Denizli'de terör propagandası yaptığı iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan hükümlü yakalandı
Denizli'de "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
- 12.07.2021 12 Tem 18:58 Yabancı uyruklu PKK'lı Ankara'da yakalandı
Ankara İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye üye olmak suçundan aranan yabancı uyruklu şahıs yakalandı.