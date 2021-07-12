Son Dakika Pkk Haberleri

12:32 İzmir'de emniyette devir-teslim töreni İZMİR İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, görevi 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'ye devretti.

12:20 Terörden temizlenen Çarçel Yaylası'nda 40 yıl sonra Türk bayraklı halay Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terörden temizlenen Çarçel Yaylası'nda 40 yıl aradan sonra bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrağıyla halay çekerek eğlendi.

11:20 İçişleri Bakanı Soylu, Manisa'da uzman erbaş komando temel kursu mezuniyet törenine katıldı: (2) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucudan ölüm sayılarında düşüş yaşandığını belirterek, "Dedim ki 'Uyuşturucu satıcısını bulursanız ayaklarını kırın' Yanlış mı dedim, doğru mu ' Ne oldu, 941 kişi hayatını kaybediyordu şimdi 314'e indi.

11:14 Mahkemeden "PKK'nın propagandasına dönüşen faaliyetler siyasi parti çalışması değildir" vurgusu Van'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve örgüte üye olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski HDP'li Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar hakkında hazırlanan gerekçeli kararda, sanığın terör örgütüyle iltisaklı kişileri işe aldığı, teröristlerin ailelerine...

10:56 Turkish Defense Minister Akar met with his Italian counterpart Turkish Ministry of National Defense announced that Defense Minister Hulusi Akar met with Italian Defense Minister Lorenzo Guerini.

10:51 İçişleri Bakanı Soylu, Manisa'da uzman erbaş komando temel kursu mezuniyet törenine katıldı: (1) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 yılı içinde 97 PKK, 3 DEAŞ ve 1 de aşırı sol terör örgütü eylemini oluşmadan, kimsenin canı yanmadan engellediklerini belirterek, 15 Temmuz sonrasında FETÖ'ye dönük 135 bin 916 operasyon, 312 bin 121 gözaltı gerçekleştirdiklerini, 1523 DEAŞ'lıyı etkisiz...

10:50 Son dakika haber! Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı (2) Son dakika haberler: BİNA İÇİNDE ÇOK SAYIDA SAÇMA İZİMuğla Marmaris'te, sabah saatlerinde A.T.D.'nin (28) HDP ilçe binasında düzenlediği silahlı saldırıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

10:39 Son dakika! Ankara'da terör operasyonu: 11 gözaltı Edinilen son dakika gelişmesine göre ANKARA'da, terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

10:35 Bakan Soylu 15 Temmuz operasyonlarını böyle anlattı: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, inlerini başlarına yıktık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir etkinlikte 15 Temmuz sonrası yapılan operasyonlara ilişkin açıklamalar yaptı. Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi: 'Bunların inlerine gireceğiz' dedi. Bizim aslanlarımız inlerini başlarına yıktı." ifadeleri ile operasyonların başarısını anlatırken; geçen yıl örgüte sadece 24 kişinin katılabildiğini belirtti.

10:22 DEAŞ ve PKK'ya yönelik 2 ayrı operasyonda 11 şüpheli yakalandı Ankara kent merkezi ve Polatlı ilçesinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda terör örgütleri DEAŞ ve PKK ile irtibatlı oldukları tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

09:51 GÜNDEM / 14 Temmuz 2021 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali'yi kabul edecek, Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'ne canlı...

09:27 AB Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove, YPG'ye katılan Avrupalılarla ilgili uyarıda bulundu Açıklaması Avrupa Birliği (AB) Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove, Avrupa'daki aşırı sol terör grupları ile terör örgütü YPG/PKK arasındaki bağların güçlendiği, YPG'ye katılan aşırı solcuların Avrupa'daki terör faaliyetlerinde kullanabilecekleri kabiliyetler edindiği ve YPG terör...

22:53 Son dakika haberi... Bakan Akar, İtalyan mevkidaşı ile görüştü Son dakika haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüştüğünü açıkladı.

22:17 Bakan Akar, İtalyan mevkidaşı Guerini ile görüştü Bakan Akar, İtalyan mevkidaşı Guerini ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüştü.

21:11 İlimiz Şemdinli İlçesi'nde Toprağa Gömülü Vaziyette Mühimmat Ele Geçirildi İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;12. 07.

21:08 "Yabancı İrtibat Görevlileri 2'nci Çalıştay Programı" Gerçekleştirildi Ülkemizde görev yapan yabancı irtibat görevlilerine yönelik olarak ülkemiz kolluk kuvvetlerinin 2020 yılı ile 2021 yılının ilk 6 aylık faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla düzenlenen "Yabancı İrtibat Görevlileri 2'nci Çalıştay Programı" İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet...

20:13 MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bal gibi, buz gibi CHP-HDP-İP ortaktır" MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bal gibi, buz gibi CHP-HDP-İP ortaktır" "Yargı bağımsızlığımızı çiğneyen ikiyüzlü Avrupa zihniyetinin HDP-PKK-FETÖ sevdası tam bir kepazeliktir" Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bal gibi, buz gibi CHP-HDP-İP ortaktır" dedi.

20:09 İrtibat Görevlilerine Yönelik 2'nci Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi İrtibat Görevlilerine Yönelik 2'nci Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: "Geçici koruma altındaki Suriyelilerin yaklaşık 428 bini ülkesine geri dönüş yapmıştır" -"Yaptığımız kırmızı bülten taleplerinin birçoğu İnterpol Genel Sekreterliğince...

20:07 TBMM Genel Kurulu TBMM Genel Kurulunda AK Parti'nin Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

18:06 Son dakika haberleri... Hakkari'de toprağa gömülü el bombaları ele geçirildi Son dakika haberler: Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü el bombaları ele geçirildi.

17:37 PKK'ya silah sağlayan FETÖ üyesinden 'etkin pişmanlık' talebi MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla, Özbekistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve FETÖ adına PKK'ya silah sağlamakla suçlanan Gürbüz Sevilay'ın tutuklu yargılanmasına başlandı.

16:58 5. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'nda hain darbe girişimi bütün yönleriyle ele alındı 15 Temmuz Derneği ve Marmara Üniversitesinin, Üsküdar Belediyesinin destekleriyle düzenlediği 5. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu, "Küresel güçlerin müdahaleciliği, darbeler ve demokrasi" başlığıyla yapıldı.

16:46 PKK/KCK'ya finans sağladığı iddia edilen şahıs tutuklandı Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yardım ve finans desteği sağladığı iddia edilen 1 şahıs mahkeme tarafından tutuklandı.

15:16 Kaymakam Akbulut'tan Belbuka Üst Bölgesine ziyaret Van'ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alican Arslan ile birlikte PKK terör örgütünün geçiş güzergahını engellemek ve bölgenin emniyetini sağlamak amacıyla kurulan Belbuka Üs Bölgesini ziyaret ederek güvenlik güçlerine moral ve motivasyon desteğinde bulundu.

14:33 Zorla dağa kaçılan Süleyman'ın ablası, küçük bebeğiyle birlikte kardeşinin yolunu gözlüyor Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 680'ıncı gününde de ilk günkü kararlılıkla sürüyor.

13:38 Hatay'da patlayıcı yüklü otomobilin infilak etmesiyle ilgili davanın duruşması görüldü Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2019'da patlayıcı yüklü otomobilin kasisten geçtiği sırada meydana gelen patlama ve araçtaki 3 Suriyelinin ölmesiyle ilgili 2'si tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

12:58 PKK/KCK'dan 3 tutuklama Malatya'da, PKK/KCK terör örgütüyle ilgili 6 ay süren takip ve çalışma sonunda, aralarında örgüt içeresinde sözde takım komutanı olarak faaliyet gösteren örgüt mensubunun da bulunduğu 5 zanlı yakalanırken, bunlardan 3'ü tutuklandı.

12:48 Hizan Kaymakamı Yelek şehit ailesini ziyaret etti Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 1994 yılında ilçeye bağlı Yoğurtlu Köyü kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen güvenlik kurucusu Yasin Karabaş'ın ailesini ziyaret etti.

12:30 4 ildeki PKK/KCK/YPG operasyonunda 3 tutuklama MALATYA merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

10:45 Aydemir Termal Turizm'de Erzurum farkını paylaştı AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, dünyada yaşanan daralmaya rağmen eser siyasetine devam ettiklerini söyledi.

10:35 AKŞENER CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI ELBETTE KILIÇDAROĞLU'NUN HAKKIDIR İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin yapılan tartışmaya değinerek, Cumhurbaşkanlığı adaylığı elbette Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkıdır ve saygı duyulması gereken bir durumdur.

10:26 Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe Şimşek operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

10:15 Doç. Dr. Palabıyık: "Kürtler, 15 Temmuz gecesi dinine, vatanına ve liderine sahip çıkmıştır" Doç. Dr. Palabıyık: "Kürtler, 15 Temmuz gecesi dinine, vatanına ve liderine sahip çıkmıştır" BEÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık: "15 Temmuz hain girişimi başarılı olsaydı Güneydoğu'da PKK terör devleti kurulacaktı" Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.

00:57 Develili şehidin ismi sokakta yaşatılacak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

00:57 PKK ve FETÖ terör örgütü mensuplarına operasyon: 7 gözaltı Denizli'de terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda hakkında yakalama kararı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası alan 7 şüpheli yakalandı.

19:09 Denizli'de terör propagandası yaptığı iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan hükümlü yakalandı Denizli'de "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.