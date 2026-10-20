Bingöl'de 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 19 kişi anıldı - Son Dakika
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Bingöl'de 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 19 kişi anıldı

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Bingöl\'de 34 yıl önce PKK\'lı teröristlerce katledilen 19 kişi anıldı
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 19 kişi için anma programı düzenlendi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 19 kişi için anma programı düzenlendi.

Solhan Kaymakamlığı, Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) ve Anadolu Şehit Aileleri, Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) tarafından Hazarşah Köyü Camisi'nde 20 Ekim 1992'de köy otobüsü durdurularak teröristlerce katledilen 19 kişiyi anmak amacıyla program yapıldı.

Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutulan programda, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı, İlçe Müftüsü Fatih Baz tarafından dua edildi.

Programa, Solhan Kaymakam Vekili Muhammed Burak Akköz, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, Bingöl İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erdal Karsavuranoğlu, BİŞHAK Bingöl Şube Başkanı Vahap Baysal, AŞAV Bingöl Şube Başkanı Naim Tan, AK Parti İlçe Başkanı Ziya Ataş, MHP İlçe Başkanı Hayati Hocaoğlu, kurum amirleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıGüvenlikSolhanBingölGüncelTerörPKKSon Dakika

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