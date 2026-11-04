Trump'a 22 saat meydan okumuştu! Sandıktan zaferle çıktı - Son Dakika
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Trump'a 22 saat meydan okumuştu! Sandıktan zaferle çıktı

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Trump\'a 22 saat meydan okumuştu! Sandıktan zaferle çıktı
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ABD'deki ara seçimlerde Demokrat Senatör Jeff Merkley, Oregon eyaletinde Cumhuriyetçi rakibi David Brock Smith'i geride bırakarak yeniden seçildi. Decision Desk HQ'nun projeksiyonuna göre oyların yüzde 51'inin sayıldığı aşamada Merkley yüzde 59, rakibi ise yüzde 38 oy aldı. Trump'a yönelik sert eleştirileriyle tanınan ve 2025 yılında Senatoda 22 saati aşan bir protesto konuşması yapan Merkley, 21 puanlık farkla 2009'dan bu yana sürdürdüğü görevini korudu.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerde Demokrat Parti'nin Oregon eyaletindeki adayı Jeff Merkley, Cumhuriyetçi rakibi David Brock Smith karşısında seçim zaferine ulaştı. The Hill'in seçim verilerini sağlayan ortağı Decision Desk HQ'nun projeksiyonuna göre 70 yaşındaki Merkley, 2009 yılından bu yana temsil ettiği Oregon'da bir kez daha seçmenlerin desteğini kazandı.

RAKİBİNE 21 PUAN FARK ATTI

Decision Desk HQ'nun ABD Doğu Yakası saatiyle 23.00 itibarıyla paylaştığı verilere göre oyların yüzde 51'i sayılırken Demokrat aday Jeff Merkley yüzde 59, Cumhuriyetçi David Brock Smith ise yüzde 38 oy aldı.

İki aday arasındaki farkın 21 puana ulaşmasıyla Merkley'in yeniden seçileceği öngörüldü. Demokratların güçlü olduğu Oregon'da seçim yarışının başından itibaren Merkley'in kazanmasına yüksek ihtimal veriliyordu.

2009 YILINDAN BU YANA SENATODA

70 yaşındaki Jeff Merkley, ABD Senatosuna seçilmeden önce Oregon eyalet meclisinde görev yaptı. Bir dönem Oregon Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevini de üstlenen Merkley, 2008 yılında Senatoya seçildi ve 2009'da göreve başladı.

Uzun siyasi kariyeri boyunca Demokrat Parti'nin ilerici kanadına yakın politikalarıyla tanınan Merkley, Kongrede çeşitli reform önerilerini savundu.

Senatodaki tartışmaları uzatmak amacıyla kullanılan ve yasa tasarılarının oylanmasını geciktirebilen filibuster uygulamasının yeniden düzenlenmesini isteyen Merkley, Kongre üyelerinin hisse senedi alım satımı yapmasının yasaklanması için de girişimlerde bulundu.

TRUMP'A KARŞI 22 SAATİ AŞAN KONUŞMA YAPMIŞTI

Jeff Merkley, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik sert eleştirileriyle de tanınıyor. Demokrat Senatör, Ekim 2025'te Senato kürsüsünde 22 saati aşan bir konuşma yaparak Trump yönetimini hedef almıştı.

Konuşmasında Trump'ı "otoriterlik" ve "tiranlık" ile suçlayan Merkley, yönetimin politikalarına karşı uzun süreli protestosuyla dikkat çekmişti. Merkley'in bu konuşması, Senato tarihindeki en uzun konuşmalar arasında yer aldı.

İSRAİL VE SUUDİ ARABİSTAN'A SİLAH SATIŞLARINI ELEŞTİRDİ

Demokrat Parti'nin ilerici isimlerinden biri olan Merkley, 2016 başkanlık seçimlerinde Bernie Sanders'a destek veren tek senatör olmuştu. Dış politikada da Sanders ile benzer görüşler savunan Merkley, ABD'nin İsrail ve Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği silah satışlarını eleştiren isimler arasında yer aldı.

Merkley, mevcut Kongrede Senato Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesinin en üst düzey Demokrat üyesi olarak görev yapıyor. Bu görevi kapsamında konut piyasasının ve bankacılık sisteminin korunması amacıyla Wall Street üzerindeki denetimlerin sıkılaştırılmasını savunuyor.

SEÇİM KAMPANYALARINDA BÜYÜK PARA FARKI

Oregon'daki Senato yarışında adayların topladığı kampanya bağışları arasında da dikkat çekici bir fark oluştu. Cumhuriyetçi aday David Brock Smith yaklaşık 300 bin dolar bağış toplarken Demokrat Jeff Merkley'in kampanya bütçesi 8 milyon dolara ulaştı. İki adayın kampanya kaynakları arasındaki büyük farkın yanı sıra Oregon'un Demokratların güçlü olduğu bir eyalet olması nedeniyle ulusal parti yönetimleri seçim yarışına sınırlı düzeyde dahil oldu.

Decision Desk HQ'nun projeksiyonuyla Merkley'in yeniden seçilmesi, Demokratların Oregon'daki Senato koltuğunu korumasını sağladı.

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