ABD ara seçimleri sonrası Trump'tan Beyaz Saray'da görev değişikliği - Son Dakika
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ABD ara seçimleri sonrası Trump'tan Beyaz Saray'da görev değişikliği

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ABD ara seçimleri sonrası Trump\'tan Beyaz Saray\'da görev değişikliği
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ABD'deki Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kaybetmesinin ardından Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'da kritik bir görev değişikliğine gitti. Trump, Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ı görevden alarak yerine yardımcısı Stephen Miller'ı getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Kongre ara seçimlerinde yaşadığı ağır yenilginin ardından Beyaz Saray'ın üst yönetimini değiştirdi. Trump, Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ın yerine Stephen Miller'ı getirdi. Trump'ın kararı, Demokratların Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu ele geçirmesinden yalnızca birkaç gün sonra geldi. 

TRUMP, SUSİE WİLES'I GÖREVDEN ALDI

ABD'de 3 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin ağır kayıplar yaşamasının ardından Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'ın üst yönetiminde değişikliğe gitti. Trump, Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ın yerine Stephen Miller'ı getirdi. Associated Press'in aktardığına göre Wiles, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılmasına rağmen Trump'ın siyasi organizasyonunda çalışmayı sürdürecek. 

ABD ara seçimleri sonrası Trump'tan Beyaz Saray'da görev değişikliği

BEYAZ SARAY'DA YENİ İSİM STEPHEN MİLLER

Susie Wiles'ın yerine getirilen Stephen Miller, Trump'ın uzun yıllardır yakın çalışma arkadaşları arasında yer alıyor. Daha önce Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Miller, özellikle göç politikalarının şekillendirilmesinde etkili isimlerden biri olarak biliniyor. Trump'ın 2016 yılındaki başkanlık kampanyasından bu yana yakın çevresinde bulunan Miller, yeni göreviyle Beyaz Saray'ın günlük işleyişinde daha merkezi bir konuma yükseldi.

ABD ara seçimleri sonrası Trump'tan Beyaz Saray'da görev değişikliği
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