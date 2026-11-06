ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman isim Trump'a meydan okudu: Yalan makinesi teklifim hâlâ geçerli - Son Dakika
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ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman isim Trump'a meydan okudu: Yalan makinesi teklifim hâlâ geçerli

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ABD Senatosu\'na seçilen ilk Müslüman isim Trump\'a meydan okudu: Yalan makinesi teklifim hâlâ geçerli
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ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman isim Abdul El-Sayed, Donald Trump'a bir kere daha meydan okudu. Trump'ın kendisi hakkındaki sözlerine yanıt veren El-Sayed, metal dedektöründen geçmeye hazır olduğunu belirterek yalan makinesi testine girme teklifinin de hâlâ geçerli olduğunu söyledi.

ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman isim olan Abdul El-Sayed, Donald Trump'ın kendisi hakkındaki sözlerine bir kez daha yanıt verdi. Metal dedektöründen geçmeye hazır olduğunu söyleyen El-Sayed, ABD Başkanı'na yalan makinesi testine girme teklifini yineledi.

TRUMP'A ÇAĞRI 

Michigan'da yapılan seçimleri kazanarak ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman isim olan Demokrat Abdul El-Sayed, ABC kanalında yayınlanan The View programına konuk oldu. Programda seçim kampanyası sırasında Donald Trump'ın kendisine yönelik sözleri gündeme geldi.

Trump, daha önce El-Sayed'in Senato'ya girebilmek için metal dedektöründen geçirilmesi gerektiğini söylemişti. El-Sayed ise bu sözlere karşılık, kendisinin metal dedektöründen geçebileceğini ancak Trump'ın da yalan makinesi testine girmesi gerektiğini ifade etmişti.

“GÜN BOYU METAL DEDEKTÖRÜNDEN GEÇMEYE HAZIRIM”

Trump'a seslenen El-Sayed, teklifinden vazgeçmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Saklayacak hiçbir şeyim olmadığı için gün boyu metal dedektöründen geçmeye hazırım. Donald, eğer izliyorsan, yalan makinesi testine girme teklifim hâlâ geçerli.”

El-Sayed, kampanya boyunca dini kimliği üzerinden hedef alınmasına da değinerek, siyasi tartışmaların ekonomi, sağlık hizmetleri ve vatandaşların yaşam maliyetleri gibi konulardan uzaklaştırıldığını savundu.

ABD SENATOSU'NA SEÇİLEN İLK MÜSLÜMAN OLDU

Michigan'daki seçim yarışında Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'ı geride bırakan 42 yaşındaki El-Sayed, ABD tarihinde Senato'ya seçilen ilk Müslüman oldu. Eski halk sağlığı yöneticisi olan El-Sayed, 3 Ocak 2027'de yemin ederek görevine başlayacak

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