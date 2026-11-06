Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj - Son Dakika
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Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj

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Akın Gürlek\'ten Fatma Betül Sayan Kaya\'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj
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Akın Gürlek\'ten Fatma Betül Sayan Kaya\'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj
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Fon soruşturması kapsamında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklandığı saatlerde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaşımı dikkat çekti. Kaya'nın hakimliğe sevk edildiği saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Biz, yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz" sözlerinin yer aldığı bir video paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeniden ifadeleri alınan Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül, işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın "suç örgütüne üye olmak ve SPK Kanunu'na muhalefet"ten tutuklanmasına karar verirken diğer iki isim hakkında adli kontrol hükümleri uyguladı.

<a class='keyword-sd' href='/akin-gurlek/' title='Akın Gürlek'>Akın Gürlek</a>'ten Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj

BAKAN GÜRLEK'TEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, Fatma Betül Sayan Kaya'nın hakimliğe sevk edildiği saatlerde yaptığı paylaşım dikkat çekti. Gürlek, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından bir bölümün yer aldığı videoyu yayımladı.

Videoda Erdoğan'ın şu sözleri yer aldı:

"AK Parti'nin ilgili mekanizmaları tıkır tıkır işliyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Varsa bir sorun çözer, işimize bakarız... Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı."

Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj

"YANLIŞ YAPANLA VEDALAŞIR, YOLUMUZA DEVAM EDERİZ"

Bakan Gürlek, paylaşımında #DuruşumuzBelli etiketini kullanırken Erdoğan'ın videoda yer alan şu ifadelerine de yer verdi:

"Biz, tazelenerek ilerleriz! Biz, her dem yeniden doğarız. Biz, yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz."

Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Fatma Betül Sayan Kaya hakkında hazırlanan tutuklamaya sevk yazısı ortaya çıktı.

Yazıda, Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. isimli şirketin hissesindeki işlem verileri ve bulgular sonucunda, şüpheli Fatma Betül Sayan Kaya’nın kamuya açıklanmamış ve sermaye piyasası aracının fiyatını, değerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgilere sahip olduğu yönünde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından rapor düzenlendiği belirtildi.

İlgili hissede yapılan işlemler ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) sermaye ve ortaklık yapısı incelendiğinde, Tera Grubu’nun şirket ve fon bazında OZATD hissesinde yoğun miktarda alım işlemi gerçekleştirdiğinin tespit edildiği yazıldı.

Alınan ifadelerde, Fatma Betül Sayan Kaya’nın Tera Grubu yöneticilerinden Erdin Özel’le geçmişten gelen bir tanışıklığının bulunduğunu ve hisse yatırım sürecinde de bu görüşmelerin yoğun biçimde devam ettiğini belirttiği aktarıldı. Kaya’nın, Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’le de görüştüğünü söylediği, ayrıca Tera Grubu’nda yatırım hesabı açtığının işlem ve beyanlarla doğrulandığı ifade edildi.

İlgili hissenin değerindeki yükselişin 2026 yılının nisan ayında başladığı, düşüş eğiliminin ise fonlarla ilgili tasfiye kararının alındığı 17 Eylül 2026’dan bir gün önce, 16 Eylül 2026’ya kadar devam ettiği belirtildi. Kaya’nın OZATD hisselerini 2026 yılının nisan ayında aldığı, satış işlemini ise 16 Eylül 2026’da gerçekleştirdiği kaydedildi. Ayrıca hisselerin bu tarihte piyasada satılmadığı, virman yoluyla Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından alındığı ve hisse bedelinin aynı gün şüphelinin hesabına yatırıldığının anlaşıldığı aktarıldı.

Yazıda, OZATD hissesinin 'T+2' pozisyonunda olduğu, yani satış işleminin gerçekleşmesinden sonraki 2 iş günlük takas sürecinin ardından satıştan elde edilen tutarın hesaba geçtiği belirtildi. Fatma Betül Sayan Kaya’ya ait hisselerin satışının 'T+0' pozisyonunda, virman yoluyla yapıldığı ve bakiyenin aynı gün hesaba geçtiği ifade edildi. Virmanın Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye yapıldığı, aynı gün şirket tarafından şüphelinin hesabına hisse satış bedelinin yatırıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Satış işleminin, tasfiye kararından bir gün önce, 16 Eylül 2026’da gerçekleştiği belirtildi. Şüphelinin Tera Grubu yöneticileriyle diyalog hâlinde olması ve ilk kez borsa yatırımı yapmasına rağmen yatırım miktarının yüksek olması dikkate alındığında, hissenin fiyat hareket aralığını ve tasfiye kararının verileceğini bilerek işlem yaptığı değerlendirmesine yer verildi.

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