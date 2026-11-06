Amedspor taraftarlarından Galatasaray'ın stadı önünde pankartlı mesaj - Son Dakika
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Amedspor taraftarlarından Galatasaray'ın stadı önünde pankartlı mesaj

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Amedspor taraftarlarından Galatasaray\'ın stadı önünde pankartlı mesaj
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28 yorum

Amedspor taraftarları, yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın stadı yakınlarında pankart açtı. Taraftarların "Amedliler geliyor!" ve "Yıldızlar sizin olsun, güneş zaten bizimdir" yazılı pankartları dikkat çekti.

Yarın akşam saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak maç öncesinde Amedspor taraftarları İstanbul'da pankartlı bir buluşma gerçekleştirdi. Galatasaray'ın stadı yakınlarında çekilen fotoğrafta, taraftarların yan yana açtığı üç farklı pankart görüldü.

"AMEDLİLER GELİYOR!"

Taraftarların açtığı pankartlardan birinde büyük harflerle "Amedliler geliyor!" ifadesi yer aldı. Pankartın alt bölümünde ise üç kişinin resmedildiği bir çizim dikkat çekti.

Amedspor taraftarlarından Galatasaray'ın stadı önünde pankartlı mesaj

"YILDIZLAR SİZİN OLSUN, GÜNEŞ ZATEN BİZİMDİR"

Bir diğer pankartta "Yıldızlar sizin olsun, güneş zaten bizimdir" sözleri yer alırken altında "Barricade Defenders" imzası görüldü. Maç öncesinde RAMS Park çevresinde açılan pankartlar, Amedspor taraftarlarının karşılaşma öncesindeki hazırlıklarından biri olarak dikkat çekti.

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Okurların en beğendiği yorum

“Akılları sıra edebiyat yapmışlar birisi bu mallara güneşin de zaten bir yıldız olduğunu öğretsin:)))”

Tüm yorumlar (28)
GalatasarayGüneşSporSon Dakika

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    Yorumlar (28)

  • Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Akılları sıra edebiyat yapmışlar birisi bu mallara güneşin de zaten bir yıldız olduğunu öğretsin:))) 27 6
    128547Ab& 128547Ab&:
    bu hafta +18 var amwde yazık olcdk 2 1
    doğrucu davut doğrucu davut:
    mehmet, sen de her mevzuda teknik takılmasan diyorum... mesele güneşin yıldız olup olmaması mı:))olmaz ama, ilkokul fen dersi bilgisi düzeyinde olsa da her konuda bilmişlik yapıcan ya hiçbir fırsatı kaçırma... 0 0
  • delikanlı genc delikanlı genc:
    off fena laf koymuş Amed. 5 23
    128547Ab& 128547Ab&:
    off validenmi dedin anlamadım 0 0
  • Vedat Vermez Vedat Vermez:
    Futbolumuza renk getiren Amedspor'a ve rakibi Galatasaray'a başarılar dilerim. Dilerim futbolun ruhuna yakışan bir maç olur, hak eden kazanır. 14 9
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Mustafa Karaoglu: Önce kendileri bırakacak tahrik etmeyi 1 0
  • Murat denizli Murat denizli:
    hırsız pkklılar 11 10 Yanıtla
    Mustafa Karaoglu Mustafa Karaoglu:
    Tahrik yapmayın. ırkcılık yapmayın. Bu dili bırakmayı ne zaman öğreneceksiniz . 5 2
    Ümit Ezer Ümit Ezer:
    faşistliği ırkçılıgı ruhunuzdan dilinizden söküp atın çirkinleşmek karekteriniz olmuş artık _ bu ülkede yargı emniyet var sen gibi faşistler mi belirliyor hırsız olduklarını 0 0
  • Murat Vural Murat Vural:
    Evet anlaşılan pkk İstanbul da sahaya inmiş . Bu maçta çok olaylar olur benden söylemesi 6 11
    Yılmaz Kaya Yılmaz Kaya:
    Hiçde olay olmaz , sen Provakasyonluk yapmazsan tabiii. 5 0
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Yılmaz Kaya: O pankartları gördü mü bu provokasyonun kralıdır uyanın 1 0
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