Amedspor, Galatasaray maçı öncesi ateşi yaktı - Son Dakika
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Amedspor, Galatasaray maçı öncesi ateşi yaktı

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Amedspor, Galatasaray maçı öncesi ateşi yaktı
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5 yorum

Amed Sportif Faaliyetler Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Altın, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçına çok iyi motive olduklarını ve müsabakadan güzel bir sonuçla ayrılacaklarına inandığını söyledi.

Amed Sportif Faaliyetler Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Altın, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı hakkında konuştu. 

''KENDİMİZE GÜVENİYORUZ''

Maçın önemine değinen Altın, "Biz her maça aynı havayla çıkıyoruz. Galatasaray'ın lider olması ve Türkiye'nin köklü kulüplerinden olmasından kaynaklı daha fazla önemsediğimiz bir maç. İyi bir takımız, kendimize güveniyoruz.'' dedi.

''GÜZEL BİR SONUÇLA AYRILACAĞIZ''

Galibiyet hedeflediklerini belirten Altın, ""Çok iyi motive olduk. İnşallah güzel bir sonuçla ayrılacağız. Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı maçtan ziyade bizim kendi durumumuz ilgilendiriyor. Biz bütün maçlara aynı havayla hazırlanıyoruz. Bizim için Galatasaray'ın dün maç oynayıp oynamadığının çok bir önemi yok. Bizi, sadece bizim takımın mevcut durumu ilgilendiriyor. Çok iyi bir havamız var." şeklinde konuştu.

Okurların en beğendiği yorum

“İlk defa cincişlerin galip gelmesi için dua ediyorum...bana neler oluyor yaw;)))”

Tüm yorumlar (5)
Trendyol Süper LigMustafa AltınGalatasarayFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (5)

  • interestingproductsigp interestingproductsigp:
    PKK nın kurdurduğu desteklediği takım çözüm ayağına bu sene şampiyon yapacaklar 4 9
  • İzzettin Akbal İzzettin Akbal:
    Amedspor 2-1 alacak maçi jee biji Amedspor 4 8
    vedat cici vedat cici:
    alışı kuvetlidir amedin ama bu kalın gelir 2 7
  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    İlk defa cincişlerin galip gelmesi için dua ediyorum...bana neler oluyor yaw;))) 5 7
  • kerem2299 kerem2299:
    haw he he alacaksın güzel skor 0 0 Yanıtla
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