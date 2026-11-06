Dünyanın dört bir yanında banka hesaplarına siber saldırı! Milyonlarca dolar çalındı - Son Dakika
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Dünyanın dört bir yanında banka hesaplarına siber saldırı! Milyonlarca dolar çalındı

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Dünyanın dört bir yanında banka hesaplarına siber saldırı! Milyonlarca dolar çalındı
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Dünyanın farklı ülkelerinde bankaları hedef alan siber saldırılar milyonlarca dolarlık kayba yol açtı. Tayvan'da yüzlerce müşterinin hesabından izinsiz para çekilirken Güney Kore'de 37 finans kuruluşu saldırılardan etkilendi. Fransa'da ise yaklaşık 133 milyon dolarlık saldırı iddiası gündeme geldi. Peş peşe yaşanan olaylar bankacılık sistemlerinin güvenliğini tartışmaya açtı.

Dünya genelinde bankalar ve finans kuruluşları, farklı yöntemlerle gerçekleştirilen siber saldırılarla karşı karşıya kalıyor. Son dönemde ortaya çıkan vakalarda saldırganların yalnızca müşterilerin şifrelerini ele geçirmekle kalmadığı, bankaların hizmet aldığı şirketlerin sistemlerinden de yararlandığı belirlendi. Özellikle Tayvan, Güney Kore ve Fransa'da kasım ayının ilk günlerinde açıklanan gelişmeler, finans sektöründeki güvenlik risklerinin boyutunu gözler önüne serdi.

TAYVAN'DA 419 HESAPTAN İZİNSİZ PARA ÇEKİLDİ

Tayvan'da SinoPac Bank'ın mobil bankacılık altyapısına yönelik saldırıda 419 müşterinin hesabından toplam 427 izinsiz işlem gerçekleştirildi. Hesaplardan yaklaşık 41,76 milyon Tayvan doları, yani 1,3 milyon ABD doları başka bir banka hesabına aktarıldı.

Banka tarafından yapılan açıklamada, saldırganların yeni mobil bankacılık sistemine hizmet veren tedarikçilerin güvenlik ayarlarını aşarak işlemleri gerçekleştirdiği belirtildi. Şüpheli transferlerin yapıldığı hesap dondurulurken, etkilenen müşterilerin zararlarının karşılandığı açıklandı. Banka, müşteri verilerinin sızdırıldığına ilişkin kanıt bulunmadığını bildirdi.

GÜNEY KORE'DE 37 FİNANS KURULUŞU HEDEF ALINDI

Güney Kore'de 30 Eylül ile 3 Kasım arasında 37 finans kuruluşunda toplam 40 siber güvenlik olayı kaydedildi. Saldırılar sonucunda yaklaşık 473 bin veri kaydının sızdırıldığı, bazı finans kuruluşlarından yaklaşık 1 milyar won tutarında varlık çalındığı açıklandı.

Etkilenen kuruluşlar arasında bankalar, sigorta şirketleri, yatırım kuruluşları, elektronik ödeme hizmetleri ve kripto para işletmeleri bulunuyor. Yetkililer, müşteri hesaplarından doğrudan para çalındığının doğrulanmadığını belirtti. Gelişmelerin ardından yaklaşık 580 finans kuruluşunun güvenlik sistemlerinin denetlenmesine karar verildi.

FRANSA'DA 133 MİLYON DOLARLIK SALDIRI İDDİASI

Fransa'nın önemli bankacılık gruplarından Crédit Mutuel Arkéa, dışarıdan gerçekleştirilen kapsamlı bir siber saldırıya uğradığını doğruladı. Saldırganların bankanın hizmet aldığı bir şirketin platformu üzerinden sisteme erişerek bankaya ait hesaplardan başka finans kuruluşlarına para transferleri yaptığı açıklandı.

Saldırıda yaklaşık 133 milyon doların hedef alındığı öne sürülürken banka yönetimi bu rakamı kesin kayıp olarak doğrulamadı. Banka, müşterilerin hesaplarına erişilmediğini ve varlıklarının etkilenmediğini vurguladı. Çalınan paranın bir bölümünün dondurulduğu, kalan tutarın geri alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

BREZİLYA'DA SİBER SALDIRI SAYISI REKOR KIRDI

Brezilya Merkez Bankasının verilerine göre, 2026'nın ilk dokuz ayında finans sektöründe 99 siber güvenlik olayı kaydedildi. Bunların 68'i dolandırıcılık olarak sınıflandırıldı. Böylece yalnızca dokuz ayda, 2025 yılının tamamında kaydedilen 76 olaylık toplam aşıldı.

Yetkililer, saldırılarda üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının güvenlik açıklarının, yetkisiz erişimlerin ve ödeme sistemlerindeki zafiyetlerin öne çıktığını belirtti. Bununla birlikte olay sayısındaki yükselişte denetim ve tespit mekanizmalarının gelişmesinin de etkili olduğu ifade edildi.

ENDONEZYA'DA 6 BİNDEN FAZLA BANKA HESABI HEDEF ALINDI

Endonezya'da Bank Jambi'ye yönelik saldırıda 6 bin 609 müşterinin hesabı hedef alındı. Yaklaşık 144,82 milyar Endonezya rupisi tutarındaki para, saldırganların kontrolündeki hesaplara aktarıldı ve daha sonra kripto varlıklara dönüştürüldü.

Endonezya polisi, 22 Şubat 2026'da gerçekleştirilen saldırıyla bağlantılı üç şüphelinin temmuz ayında yakalandığını açıkladı. Soruşturmada yaklaşık 18,94 milyar rupilik varlığa el konulduğu bildirildi.

SİNGAPUR'DA 12,8 MİLYON DOLARLIK DOLANDIRICILIK

Singapur'da faaliyet gösteren bir petrokimya şirketi, iş ortağından gelmiş gibi gösterilen sahte ödeme talimatları nedeniyle 12,8 milyon doları Kamboçya'daki bir hesaba gönderdi. Dolandırıcıların, sahte imza ve kaşe içeren bir yetkilendirme belgesi kullandığı belirlendi.

Şirketin şikayeti üzerine Singapur ve Kamboçya polisi harekete geçti. Bankanın da katıldığı çalışmalar sonucunda paranın tamamı geri alındı.

JAPONYA'DA SAHTE BANKA TELEFONLARIYLA MİLYONLAR ÇALINDI

Japonya'nın Yamagata bölgesinde banka görevlisi gibi davranan dolandırıcıların, şirketleri sahte internet bankacılığı sayfalarına yönlendirerek yaklaşık 912 milyon yen çaldığı ortaya çıktı.

Temmuz 2026'da açıklanan soruşturmaya göre söz konusu dolandırıcılık 10 Mart 2025'te gerçekleşti. Şirket çalışanlarının hesap bilgilerini ele geçiren saldırganlar, izinsiz para transferleri yaptı.

BANKALARDA GENEL BİR KAPANMA KARARI YOK

Dünyanın farklı bölgelerinde ortaya çıkan olaylar, bankaların siber güvenlik sistemlerine yönelik tehditlerin arttığını gösterse de bunların tamamı aynı dönemde gerçekleşmiş veya aynı saldırı grubuyla ilişkilendirilmiş değil. Ayrıca her olay doğrudan banka sistemlerinin hacklenmesi anlamına gelmiyor; bazı vakalarda sahte telefon görüşmeleri, e-posta dolandırıcılığı ve kimlik bilgilerinin kötüye kullanılması söz konusu.

İncelenen haberlerde ülkeler genelinde bankaların kapatılmasına veya müşterilerin birikimlerine topluca el konulmasına yönelik bir karar bulunmuyor.

Güney KoreEkonomiFransaFinansTayvanBankaDünyaSon Dakika

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