Bakan Bak duyurdu, 2026-27 burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı - Son Dakika
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Bakan Bak duyurdu, 2026-27 burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

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Bakan Bak duyurdu, 2026-27 burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-27 burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Bak'ın duyurusu, söz konusu dönemde burs ve öğrenim kredisi başvurusu yapan öğrencileri ilgilendiriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim öğrencilerine maddi destek sağlamak amacıyla verilen GSB burs ve öğrenim kredisi başvurularının sonuçları belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sonuçların açıklandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

SON GÜN 11 KASIM

Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, ödemelerden yararlanabilmek için taahhütname işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Öğrenciler, 11 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylayabilecek.

Belirtilen süre içerisinde işlemlerini tamamlamayan öğrencilerin burs ve kredi süreçlerinde sorun yaşamaması için son tarihi kaçırmamaları önem taşıyor.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER DİKKAT

Burs veya kredi hakkı kazanan 15-18 yaş arasındaki öğrencilerin taahhütname işlemlerinde veli onayı gerekiyor. Bu öğrencilerin anne veya babalarının öncelikle kendi e-Devlet hesapları üzerinden veli onayı vermesi, ardından öğrencinin kendi hesabından taahhütnameyi onaylaması gerekiyor.

15 yaşından küçük veya anne ve babası bulunmayan öğrenciler ise kanuni vasileriyle birlikte en yakın gençlik ve spor il müdürlüğüne ya da yurt müdürlüğüne başvurabilecek. Bu işlemler sırasında kimlik belgesi ve vasi kararı gibi gerekli evrakların ibraz edilmesi gerekiyor.

YURT DIŞINDA OKUYANLAR İÇİN SÜRE 5 ARALIK

Yurt dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için farklı bir takvim uygulanacak. Bu öğrencilerin taahhütname onayı ve kefaletname işlemlerini 5 Aralık Cumartesi günü saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor.

Yurt dışındaki öğrenciler de öncelikle e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylayacak. Ardından Türkiye'de ikamet eden bir kefil aracılığıyla noterlerden kefaletname düzenletilmesi gerekecek.

GSB BURS VE KREDİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarını e-Devlet sistemine giriş yaparak öğrenebilecek. Sonuç ekranında burs veya kredi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını görebilecek olan öğrenciler, gerekli taahhütname işlemlerini de sistem üzerinden gerçekleştirebilecek.

Kaynak: AA
Mehmet KasapoğluOsman Aşkın BakBursSporSon Dakika

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