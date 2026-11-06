Ve UEFA ülke puanı güncellendi! İyi başlayan hafta çok kotü bitti - Son Dakika
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Ve UEFA ülke puanı güncellendi! İyi başlayan hafta çok kotü bitti

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Ve UEFA ülke puanı güncellendi! İyi başlayan hafta çok kotü bitti
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Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımları haftayı 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazandığı, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ise kaybettiği haftanın ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye, 53.075 puanla 9. sıradaki yerini korudu.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 4 Türk temsilcisinin sahne aldığı haftanın ardından gözler ülke puanı sıralamasına çevrildi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aldığı kritik galibiyetlere rağmen Beşiktaş ve Trabzonspor'un sahadan mağlubiyetle ayrılmasıyla Türkiye, Avrupa kupalarında haftayı 2 galibiyet ve 2 yenilgiyle kapattı.

GALATASARAY STUTTGART'I DEVİRDİ

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Alman temsilcisi Stuttgart'ı RAMS Park'ta konuk etti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla Galatasaray, Devler Ligi'ndeki puanını 6'ya yükseltti.

FENERBAHÇE 18 YILLIK HASRETE SON VERDİ

Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool'u sahasında 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde ederken puanını 5'e çıkardı.

TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ KAYBETTİ

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, sahasında Almanya temsilcisi Freiburg'a 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavililer, bu sonuçla Avrupa'daki ilk yenilgisini yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş, İskoçya deplasmanında Celtic ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, rakibine 3-2 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

TÜRKİYE'NİN UEFA ÜLKE PUANI BELLİ OLDU

Avrupa kupalarında oynanan karşılaşmaların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye, 53.075 puanla 9. sırada yer aldı. Türkiye'nin hemen üzerinde 56.395 puanla Hollanda, altında ise 47.812 puanla Yunanistan bulunuyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA İLK 10

1 İngiltere 107.685

2 İtalya 91.732

3 İspanya 86.493

4 Almanya 84.973

5 Fransa 72.296

6 Portekiz 69.150

7 Belçika 64.050

8 Hollanda 56.395

9 Türkiye 53.075

10 Yunanistan 47.812

UEFA ülke puanı sıralamasıTrabzonsporGalatasarayFenerbahçeBeşiktaşTürkiyeSporSon Dakika

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