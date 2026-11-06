Netflix'in 10. yıl gecesinde Bahar Candan kapıda kaldı! Nedeni şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Netflix'in 10. yıl gecesinde Bahar Candan kapıda kaldı! Nedeni şaşırttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Netflix\'in 10. yıl gecesinde Bahar Candan kapıda kaldı! Nedeni şaşırttı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Netflix\'in 10. yıl gecesinde Bahar Candan kapıda kaldı! Nedeni şaşırttı
Haber Videosu

Netflix'in Türkiye'deki 10. yılı için düzenlenen ve ünlü isimlerin akın ettiği kutlama gecesinde beklenmedik bir olay yaşandı. Davete katılmak isteyen Bahar Candan'ın içeri alınmadığı öne sürüldü. Davetli listesinde adının bulunmadığı iddia edilen Candan ise kuaförde saçlarının yandığını, bu nedenle geciktiğini ve geceye giremediğini söyledi.

Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlaması, çok sayıda ünlü ismi bir araya getirdi. Oyuncuların kıyafetleri ve davette verdikleri pozlar dikkat çekerken gecenin en çok konuşulan gelişmelerinden biri Bahar Candan'ın etkinlik alanına girememesi oldu.

BAHAR CANDAN KAPIDA KALDI

Melis Sezen, Seda Bakan, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım gibi ünlü isimlerin katıldığı kutlamaya gelen Bahar Candan'ın girişte sorun yaşadığı ileri sürüldü. 2. Sayfa'nın aktardığı iddiaya göre Candan'ın adı davetli listesinde bulunmuyordu. Bu nedenle görevlilerin ünlü ismin içeri girmesine izin vermediği öne sürüldü.

"KUAFÖRDE SAÇLARIM YANDI"

Yaşananların ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bahar Candan ise geceye neden katılamadığına ilişkin farklı bir gerekçe sundu. Candan, hazırlık yaptığı kuaförde saçlarının yandığını, bu aksilik nedeniyle davete geç kaldığını ve içeri giremediğini anlattı.

İÇERİ ALINMAMA NEDENİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Bahar Candan'ın geç kaldığı için mi yoksa davetli listesinde adının bulunmaması nedeniyle mi etkinliğe alınmadığı netlik kazanmadı. Organizasyon yetkililerinden konuyla ilgili doğrulanmış bir açıklama bulunmazken ünlü ismin geceye katılamaması dikkat çekti.

Bahar CandanTürkiyeMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter
8 kişiyi katleden saldırgan, ikinci aracı gasbederken yakalandığı çobana “Ben bu köylüyüm“ demiş 8 kişiyi katleden saldırgan, ikinci aracı gasbederken yakalandığı çobana "Ben bu köylüyüm" demiş
İsrail’de muhalefet 67 vekile ulaştı, Herzog kararını pazar günü açıklayacak İsrail'de muhalefet 67 vekile ulaştı, Herzog kararını pazar günü açıklayacak
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
Seçimi kaybeden Trump’tan dünyayı titreten tehdit: Yakında öğreneceksiniz Seçimi kaybeden Trump'tan dünyayı titreten tehdit: Yakında öğreneceksiniz
8 kişiyi öldüren katliam zanlısına hastane önünde öfke: Salın şunu 2 dakika 8 kişiyi öldüren katliam zanlısına hastane önünde öfke: Salın şunu 2 dakika
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı Tasfiye kararını önceden biliyormuş Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş
09:41
Icardi’nin başı dertte Lüks villa yüzünden icralık oldu
Icardi'nin başı dertte! Lüks villa yüzünden icralık oldu
09:28
Ve UEFA ülke puanı güncellendi İyi başlayan hafta çok kotü bitti
Ve UEFA ülke puanı güncellendi! İyi başlayan hafta çok kotü bitti
09:17
Sarıgül soruşturmasında 11 yeni gözaltı Şişli Meslek Yüksek Okulu’na kayyum atandı
Sarıgül soruşturmasında 11 yeni gözaltı! Şişli Meslek Yüksek Okulu’na kayyum atandı
08:52
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı Fenerbahçe’de ayrılık depremi
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi
08:49
Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha
Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha
08:29
Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
07:54
Akın Gürlek’ten Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj
Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj
07:49
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim
07:45
Kartepe’nin milyonluk oteli harabeye döndü Son hali içler acısı
Kartepe'nin milyonluk oteli harabeye döndü! Son hali içler acısı
07:34
Trump seçim hezimetinin faturasını Savunma Bakanı Hegseth’e kesti
Trump seçim hezimetinin faturasını Savunma Bakanı Hegseth'e kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 09:46:05. #7.13#
SON DAKİKA: Netflix'in 10. yıl gecesinde Bahar Candan kapıda kaldı! Nedeni şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android