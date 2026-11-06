Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim

SONAR Araştırma'nın son siyasi eğilim anketinin sonuçları Sözcü TV Ana Haber bülteninde paylaşıldı. Araştırmada siyasi partilerin oy oranlarının yanı sıra seçmenlerin sandığa gitme eğilimleri ve siyasi tercihlerini açıklama konusundaki tutumları da değerlendirildi. Kararsızlar ve diğer yanıt gruplarının orantısal olarak dağıtılmasının ardından AKP yüzde 29,7 ile ilk sırada yer alırken, Yeni Parti yüzde 28,2 ile ikinci oldu. İki parti arasındaki fark 1,5 puan olarak hesaplandı.

KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCEKİ TABLO

Araştırmanın kararsızlar ve diğer yanıt grupları dağıtılmadan önceki sonuçlarında AKP'nin oy oranı yüzde 19,8, Yeni Parti'nin oy oranı ise yüzde 18,8 olarak ölçüldü. İYİ Parti yüzde 7,3, DEM Parti yüzde 6,0, MHP yüzde 3,3, CHP ve Anahtar Parti yüzde 2,1, Zafer Partisi yüzde 2,0, Yeniden Refah Partisi yüzde 1,5, Büyük Birlik Partisi ve Türkiye İşçi Partisi yüzde 0,9, diğer partiler ise yüzde 2,2 oranında destek aldı.

DÖRT YANIT GRUBUNUN TOPLAMI YÜZDE 33,1'E ULAŞTI

Anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri, siyasi tercihini açıklamayan veya oy kullanmayacağını belirten seçmenlerin oranı oldu. Araştırmada kararsız olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 11,9, sandığa gitmeyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 10,5 olarak ölçüldü. Fikri veya cevabı olmayanların oranı yüzde 6,9, geçersiz oy kullanacağını belirtenlerin oranı ise yüzde 3,8 oldu. Böylece dört yanıt grubunun toplamı yüzde 33,1'e ulaştı.

HAKAN BAYRAKÇI: 38 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, araştırmanın analiz bölümünde ortaya çıkan tabloya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bayrakçı, siyasi araştırmalarda ilk kez bu kadar yüksek oranda yanıtsızlık ve kararsızlıkla karşılaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"38 yıldır siyasi araştırma yapıyorum. Hayatımda hiç sahada insanların sorulara yanıt vermek istemediği, görüş belirtmediği, 'kararsızım', 'sandığa gitmem' ya da 'protesto ederim' dediği bu kadar yüksek bir yüzde görmemiştim. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bu verilerle, seçim olduğunda sandıkta nasıl bir sonuç çıkacağını öngörmek neredeyse imkansız hale dönüştü."

Yayında, söz konusu oranın yalnızca siyasi kararsızlıktan kaynaklanmadığı, bazı vatandaşların siyasi görüşlerini açıklamaları halinde karşılaşabilecekleri olası sonuçlardan endişe duymalarının da etkili olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

KARARSIZLAR DAĞITILDI, İKİ PARTİ ARASINDAKİ FARK 1,5 PUAN OLDU

Yüzde 33,1'lik yanıt grubunun orantısal olarak dağıtılmasının ardından AKP yüzde 29,7, Yeni Parti yüzde 28,2 ile ilk iki sırada yer aldı. İYİ Parti yüzde 10,9 ile üçüncü, DEM Parti yüzde 9,0 ile dördüncü sırada bulunurken, MHP'nin oy oranı yüzde 4,9 olarak hesaplandı.

Dağıtım sonrası sonuçlarda Zafer Partisi ve Anahtar Parti yüzde 3,1, CHP yüzde 3,0, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,2, Büyük Birlik Partisi ve Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,3, diğer partiler ise yüzde 3,3 olarak ölçüldü.