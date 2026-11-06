Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
2 yorum

SONAR Araştırma'nın son seçim anketinde AK Parti yüzde 29,7 ile ilk, Yeni Parti yüzde 28,2 ile ikinci sırada yer aldı. Kararsızlar ve oy kullanmayacağını belirtenlerin de aralarında bulunduğu dört grubun toplamı yüzde 33,1'e ulaşırken, SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, "38 yıldır siyasi araştırma yapıyorum, hayatımda böyle bir şey görmedim" dedi. Bayrakçı, bu tablo nedeniyle seçim sonuçlarını öngörmenin neredeyse imkansız hale geldiğini belirtti.

SONAR Araştırma'nın son siyasi eğilim anketinin sonuçları Sözcü TV Ana Haber bülteninde paylaşıldı. Araştırmada siyasi partilerin oy oranlarının yanı sıra seçmenlerin sandığa gitme eğilimleri ve siyasi tercihlerini açıklama konusundaki tutumları da değerlendirildi. Kararsızlar ve diğer yanıt gruplarının orantısal olarak dağıtılmasının ardından AKP yüzde 29,7 ile ilk sırada yer alırken, Yeni Parti yüzde 28,2 ile ikinci oldu. İki parti arasındaki fark 1,5 puan olarak hesaplandı.

KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCEKİ TABLO

Araştırmanın kararsızlar ve diğer yanıt grupları dağıtılmadan önceki sonuçlarında AKP'nin oy oranı yüzde 19,8, Yeni Parti'nin oy oranı ise yüzde 18,8 olarak ölçüldü. İYİ Parti yüzde 7,3, DEM Parti yüzde 6,0, MHP yüzde 3,3, CHP ve Anahtar Parti yüzde 2,1, Zafer Partisi yüzde 2,0, Yeniden Refah Partisi yüzde 1,5, Büyük Birlik Partisi ve Türkiye İşçi Partisi yüzde 0,9, diğer partiler ise yüzde 2,2 oranında destek aldı.

DÖRT YANIT GRUBUNUN TOPLAMI YÜZDE 33,1'E ULAŞTI

Anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri, siyasi tercihini açıklamayan veya oy kullanmayacağını belirten seçmenlerin oranı oldu. Araştırmada kararsız olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 11,9, sandığa gitmeyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 10,5 olarak ölçüldü. Fikri veya cevabı olmayanların oranı yüzde 6,9, geçersiz oy kullanacağını belirtenlerin oranı ise yüzde 3,8 oldu. Böylece dört yanıt grubunun toplamı yüzde 33,1'e ulaştı.

HAKAN BAYRAKÇI: 38 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, araştırmanın analiz bölümünde ortaya çıkan tabloya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bayrakçı, siyasi araştırmalarda ilk kez bu kadar yüksek oranda yanıtsızlık ve kararsızlıkla karşılaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"38 yıldır siyasi araştırma yapıyorum. Hayatımda hiç sahada insanların sorulara yanıt vermek istemediği, görüş belirtmediği, 'kararsızım', 'sandığa gitmem' ya da 'protesto ederim' dediği bu kadar yüksek bir yüzde görmemiştim. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bu verilerle, seçim olduğunda sandıkta nasıl bir sonuç çıkacağını öngörmek neredeyse imkansız hale dönüştü."

Yayında, söz konusu oranın yalnızca siyasi kararsızlıktan kaynaklanmadığı, bazı vatandaşların siyasi görüşlerini açıklamaları halinde karşılaşabilecekleri olası sonuçlardan endişe duymalarının da etkili olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

KARARSIZLAR DAĞITILDI, İKİ PARTİ ARASINDAKİ FARK 1,5 PUAN OLDU

Yüzde 33,1'lik yanıt grubunun orantısal olarak dağıtılmasının ardından AKP yüzde 29,7, Yeni Parti yüzde 28,2 ile ilk iki sırada yer aldı. İYİ Parti yüzde 10,9 ile üçüncü, DEM Parti yüzde 9,0 ile dördüncü sırada bulunurken, MHP'nin oy oranı yüzde 4,9 olarak hesaplandı.

Dağıtım sonrası sonuçlarda Zafer Partisi ve Anahtar Parti yüzde 3,1, CHP yüzde 3,0, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,2, Büyük Birlik Partisi ve Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,3, diğer partiler ise yüzde 3,3 olarak ölçüldü.

Hakan BayrakçıYeni PartiAK PartiGüncelSonarSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (2)

  • Ayhan Araçlı Ayhan Araçlı:
    Uydurma Bayrakçı. Senin şimdi Özgürcü olduğunu herkes biliyor. Bilerek ve isteyerek böyle sonuçlar yayınlıyor anket sonuçlarımı manipüle ediyorsun. Yeni Partinin bu kadar rezilliklerinden sonra halkın bu partiye oy vereceğini mi zannediyorsun? Oy seçim zamanı gelince daha bariz ortaya çıkacak. Tv'lerde yorum yaparken bile tarafını belli ediyorsun. Ve yine büyük bir yanılgıya düşeceksin..... 0 0
  • Tuncer Okan Tuncer Okan:
    Anladık,millet bıktı artık,kararsızım diyenlerde çekindiği için ... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek’ten emekliye zam müjdesi Bakan Şimşek'ten emekliye zam müjdesi
Hastanede akılalmaz olay 70 personel birden acile koştu Hastanede akılalmaz olay! 70 personel birden acile koştu
Allan Saint-Maximin’den 26 milyon Euro’luk çılgın teklife ret Allan Saint-Maximin'den 26 milyon Euro'luk çılgın teklife ret
Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Hakkında tutuklama talep edildiğini öğrenen Fatma Betül Sayan Kaya gözyaşlarını tutamadı Hakkında tutuklama talep edildiğini öğrenen Fatma Betül Sayan Kaya gözyaşlarını tutamadı
Modelin başını çorba tenceresinde, bacaklarını buzdolabında buldular Eski eşi ve ailesi cinayetle yargılanıyor Modelin başını çorba tenceresinde, bacaklarını buzdolabında buldular! Eski eşi ve ailesi cinayetle yargılanıyor
Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Eski Bakan’ın eşi ve eski SPK Başkanı için karar verildi Eski Bakan'ın eşi ve eski SPK Başkanı için karar verildi
Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter
07:58
İngiltere’de korkutan tablo Her gün 1021 kişiye kanser teşhisi
İngiltere'de korkutan tablo! Her gün 1021 kişiye kanser teşhisi
07:54
Akın Gürlek’ten Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken paylaşım
Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken paylaşım
07:48
Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı
07:34
Trump seçim hezimetinin faturasını Savunma Bakanı Hegseth’e kesti
Trump seçim hezimetinin faturasını Savunma Bakanı Hegseth'e kesti
07:22
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı Tasfiye kararını önceden biliyormuş
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş
07:05
8 kişiyi öldüren katliam zanlısına hastane önünde öfke: Salın şunu 2 dakika
8 kişiyi öldüren katliam zanlısına hastane önünde öfke: Salın şunu 2 dakika
06:41
8 kişiyi öldüren katliam zanlısı, “MİT görevlisiyim“ deyip otomobili gasp etmiş
8 kişiyi öldüren katliam zanlısı, "MİT görevlisiyim" deyip otomobili gasp etmiş
06:21
Benzinde 6 lira 8 kuruşluk indirim pompaya yansıdı
Benzinde 6 lira 8 kuruşluk indirim pompaya yansıdı
06:07
BDDK, Golden Global Yatırım Bankası AŞ’nin faaliyet iznini kaldırdı
BDDK, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet iznini kaldırdı
01:56
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 08:08:20. #.0.2#
SON DAKİKA: Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android