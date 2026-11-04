3 dakikada ortalığı ayağa kaldırdı! Golü attı, tribüne daldı, kırmızıyı yedi - Son Dakika
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3 dakikada ortalığı ayağa kaldırdı! Golü attı, tribüne daldı, kırmızıyı yedi

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3 dakikada ortalığı ayağa kaldırdı! Golü attı, tribüne daldı, kırmızıyı yedi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Manchester United, sahasında Roma karşısında 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazandı. Son dakikalarda attığı iki golle takımına galibiyeti getiren Matheus Cunha, formasını çıkararak taraftarların arasına atladı. Brezilyalı futbolcu, maçın 90. dakikasında ise kırmızı kart gördü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Manchester United ile Roma, Old Trafford'da karşı karşıya geldi. İlk yarıyı iki farklı geride tamamlayan İngiliz temsilcisi, ikinci yarıda ortaya koyduğu performansla unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. Karşılaşmanın son bölümünde sahneye çıkan Matheus Cunha, üç dakika içinde kaydettiği iki golle maçın kaderini değiştirdi.

ROMA İLK YARIDA İKİ FARKI YAKALADI

Karşılaşmaya etkili başlayan Roma, 11. dakikada Matias Soule'nin golüyle öne geçti. İtalyan ekibi, 17. dakikada Donyell Malen'in penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Manchester United'ın ilk yarıdaki çabaları sonuç vermeyince konuk ekip soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

CUNHA ÜÇ DAKİKADA MAÇI ÇEVİRDİ

İkinci yarıya daha istekli başlayan Manchester United, 58. dakikada Bruno Fernandes'in penaltı golüyle farkı bire indirdi. Beraberlik için baskısını artıran İngiliz ekibinde Matheus Cunha, 83. dakikada sahneye çıkarak skoru 2-2'ye getirdi. Brezilyalı yıldız, yalnızca üç dakika sonra bir kez daha ağları havalandırdı ve Manchester United'ı 3-2 öne geçirdi.

FORMASINI ÇIKARIP TARAFTARLARIN ARASINA ATLADI

Takımına galibiyeti getiren golün ardından büyük sevinç yaşayan Cunha, formasını çıkararak tribündeki taraftarların üzerine atladı. Brezilyalı futbolcunun coşkulu kutlaması Old Trafford'da dikkat çeken görüntüler oluşturdu. Ancak gecenin kahramanı olan Cunha, 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

9 MAÇLIK HASRET SONA ERDİ

Manchester United, Roma karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle 9 maçlık kazanamama serisini sona erdirdi. İngiliz temsilcisi puanını 6'ya yükseltirken Roma ise 4 puanda kaldı.

İşte o anlardan kareler;

3 dakikada ortalığı ayağa kaldırdı! Golü attı, tribüne daldı, kırmızıyı yedi
3 dakikada ortalığı ayağa kaldırdı! Golü attı, tribüne daldı, kırmızıyı yedi
3 dakikada ortalığı ayağa kaldırdı! Golü attı, tribüne daldı, kırmızıyı yedi
3 dakikada ortalığı ayağa kaldırdı! Golü attı, tribüne daldı, kırmızıyı yedi
Manchester United'ın kabusu bitti! 3 dakikada tarihi geri dönüşManchester United'ın kabusu bitti! 3 dakikada tarihi geri dönüş
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