''Oraya dönmek özel olurdu'' demişti! Dünya devi, kapıları Icardi'nin yüzüne kapattı - Son Dakika
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''Oraya dönmek özel olurdu'' demişti! Dünya devi, kapıları Icardi'nin yüzüne kapattı

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1 yorum

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yeni bir kulüple anlaşamayan Mauro Icardi'nin Inter'e dönme isteğine, Inter Başkanı Giuseppe Marotta'dan olumsuz yanıt geldi. Marotta, Arjantinli golcünün transfer gündemlerinde olmadığını ve planlarında yeni forvet transferi bulunmadığını açıkladı.

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşamayan Mauro Icardi'nin " Inter'e dönmek özel olurdu, bu hikâyeyi farklı bir şekilde tamamlamayı isterdim" şeklindeki açıklamalarına İtalyan devinden yanıt geldi.

INTER'DEN ICARDI'YE YANIT

Inter Kulübü Başkanı Giuseppe Marotta, Sky Sport'a yaptığı açıklamada Arjantinli golcünün gündemlerinde yer almadığını belirterek transfer kapılarını kapattı.

''Oraya dönmek özel olurdu'' demişti! <a class='keyword-sd' href='/dunya/' title='Dünya'>Dünya</a> devi, kapıları Icardi'nin yüzüne kapattı

''PLANIMIZDA YER ALMIYOR''

Takımdaki sakatlıklar ve forvet hattının durumu hakkında konuşan Marotta, Icardi'nin geri dönüş ihtimaliyle ilgili ''Inter'e önemli hizmetler vermiş bir oyuncunun kulübümüz hakkında güzel şeyler düşünmesi hoş ancak dürüst olmak gerekirse Icardi planlarımız arasında yer almıyor. Tıpkı şu an için yeni bir forvet transferi yapmanın planlarımızda olmadığı gibi." dedi. 

''Oraya dönmek özel olurdu'' demişti! Dünya devi, kapıları Icardi'nin yüzüne kapattı

İTALYA'YA DÖNME HAYALİ

Daha önce yaptığı açıklamalarda İtalya'yı özlediğini belirten 33 yaşındaki Icardi, kendisini heyecanlandıracak ve kazanmaya odaklı bir projeyle sahalara dönmek istediğini ifade etmişti. Ancak Inter cephesinden gelen bu net yanıtla birlikte yıldız golcünün eski takımına dönüş ihtimali rafa kalkmış oldu.

''Oraya dönmek özel olurdu'' demişti! Dünya devi, kapıları Icardi'nin yüzüne kapattı
Mauro IcardiGalatasarayFutbolDünyaInterSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Talip Konyali Talip Konyali:
    NE EKERSEN ONU BİÇERSİN...GS NİN KIYMETİNİ BİLEMEDİN...KRAL...OLDUN MU ŞİMDİ..VİRAL 0 0 Yanıtla
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