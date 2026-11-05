Liverpool'u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı! Transfer bombası - Son Dakika
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Liverpool'u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı! Transfer bombası

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Liverpool\'u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı! Transfer bombası
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada attığı gol ve yaptığı asistle yıldızlaşan Archie Brown, Premier Lig ekiplerinin radarına girdi. İngiliz basınında yer alan habere göre, 24 yaşındaki sol beki bir süredir takip eden Liverpool, sarı-lacivertli futbolcuya ilgisini artırmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool karşısında elde ettiği 3-2'lik tarihi galibiyetin yankıları sürüyor. Kadıköy'deki mücadelede ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Archie Brown hakkında İngiltere'den transfer iddiası geldi.

Liverpool'u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı! Transfer bombası

LIVERPOOL'U YIKTI, LIVERPOOL'UN RADARINA GİRDİ

İngiliz basınından TEAMtalk'ın haberine göre, Liverpool'un bir süredir takip ettiği Archie Brown'a ilgisini artırmaya hazırlandığı öne sürüldü. İngiliz ekibinin, 24 yaşındaki futbolcuyu sol bek transferi için değerlendirdiği belirtildi.

Liverpool'u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı! Transfer bombası

BİR GOL VE BİR ASİSTLE YILDIZLAŞTI

Tarihi karşılaşmada bir gol ve bir asist üreten Brown, Fenerbahçe'nin Liverpool karşısındaki galibiyetinde önemli rol oynadı. İngiliz futbolcunun performansı, Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekti.

Liverpool'u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı! Transfer bombası

TRANSFER İÇİN TAKİP SÜRÜYOR

Haberde, Liverpool'un bu sezon sol bek pozisyonu için Archie Brown'ı yakından izlediği ve transfer seçeneklerini değerlendirdiği aktarıldı. İngiliz futbolcunun Liverpool karşısında sergilediği performansın ardından transfer iddiaları yeniden gündeme geldi.

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Ege Serkan Ege:
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