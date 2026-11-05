Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'na vedası, 1 Ekim 2026'da teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı krizi yeniden akıllara getirdi. Danimarka karşılaşması öncesinde Jesus'un kendisini ilk 11'de oynatmayacağını söylemesi üzerine yaşanan gelişmeler, Ronaldo'nun kampı terk etmesiyle sonuçlanmıştı.

ÖZEL JETİNE BİNİP MADRİD'E GİTMİŞTİ

Jesus, o dönem yaptığı açıklamada, "Ben teknik direktörüm. Oyuncuya oynamayacağını söyledim. Seni kulübeye alacağım. Sana 30 dakika ihtiyacım olursa oynarsın, olmazsa oynamazsın. Hiçbir oyuncu benim fikrimi değiştiremez." ifadelerini kullanmıştı.

Basın toplantısının ardından Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile görüşen Ronaldo, federasyona ait araçla kamptan ayrılmış ve Kopenhag'dan özel jetiyle Madrid'e uçmuştu.

30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ALMIŞTI

Kampı izinsiz terk ettiği gerekçesiyle Ronaldo'ya federasyon tarafından 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 euro para cezası verilmişti. Portekizli yıldız, o dönem milli takımı tamamen bırakmadığını belirtmiş ve "Milli Takım'dan ayrılmama neden olan sebeplerle ilgili olarak, zamanı geldiğinde tüm Portekizlilere gerçeği anlatacağım." demişti.

23 YILLIK KARİYERİNE SON NOKTAYI KOYDU

Yaşananların ardından Ronaldo, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Portekiz formasıyla 234 maçta 146 gol kaydettiği belirtilen yıldız futbolcu, duygusal veda mesajında, "Bugün milli takımla sahadaki yolculuğum sona eriyor. Başım dik, kat ettiğim yoldan gurur duyarak ve Portekiz için elimden gelen her şeyi verdiğimin bilinciyle ayrılıyorum." ifadelerine yer verdi. Ronaldo'nun veda açıklamasında Jorge Jesus ile yaşadığı krize doğrudan değinmemesi dikkat çekti.