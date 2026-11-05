Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı - Son Dakika
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Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı

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Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı
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Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı
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Cristiano Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı krizin ardından Portekiz Milli Takımı kampını terk ederek özel jetiyle Madrid'e gitmişti. Federasyon tarafından 30 gün hak mahrumiyeti ve para cezasına çarptırılan 41 yaşındaki yıldız, aradan geçen sürenin ardından milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu. Ronaldo'nun kararıyla 23 yıllık bir dönem sona erdi.

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'na vedası, 1 Ekim 2026'da teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı krizi yeniden akıllara getirdi. Danimarka karşılaşması öncesinde Jesus'un kendisini ilk 11'de oynatmayacağını söylemesi üzerine yaşanan gelişmeler, Ronaldo'nun kampı terk etmesiyle sonuçlanmıştı.

Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı

ÖZEL JETİNE BİNİP MADRİD'E GİTMİŞTİ

Jesus, o dönem yaptığı açıklamada, "Ben teknik direktörüm. Oyuncuya oynamayacağını söyledim. Seni kulübeye alacağım. Sana 30 dakika ihtiyacım olursa oynarsın, olmazsa oynamazsın. Hiçbir oyuncu benim fikrimi değiştiremez." ifadelerini kullanmıştı.

Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı

Basın toplantısının ardından Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile görüşen Ronaldo, federasyona ait araçla kamptan ayrılmış ve Kopenhag'dan özel jetiyle Madrid'e uçmuştu.

Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı

30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ALMIŞTI

Kampı izinsiz terk ettiği gerekçesiyle Ronaldo'ya federasyon tarafından 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 euro para cezası verilmişti. Portekizli yıldız, o dönem milli takımı tamamen bırakmadığını belirtmiş ve "Milli Takım'dan ayrılmama neden olan sebeplerle ilgili olarak, zamanı geldiğinde tüm Portekizlilere gerçeği anlatacağım." demişti.

Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı

23 YILLIK KARİYERİNE SON NOKTAYI KOYDU

Yaşananların ardından Ronaldo, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Portekiz formasıyla 234 maçta 146 gol kaydettiği belirtilen yıldız futbolcu, duygusal veda mesajında, "Bugün milli takımla sahadaki yolculuğum sona eriyor. Başım dik, kat ettiğim yoldan gurur duyarak ve Portekiz için elimden gelen her şeyi verdiğimin bilinciyle ayrılıyorum." ifadelerine yer verdi. Ronaldo'nun veda açıklamasında Jorge Jesus ile yaşadığı krize doğrudan değinmemesi dikkat çekti.

Cristiano RonaldoMilli TakımJorge JesusPortekizMadridSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • sağdan muhalif sağdan muhalif:
    Jübilesini beklerdik. 1 0
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