İngilizler Fenerbahçe yenilgisini hazmedemedi: İstanbul fiyaskosu - Son Dakika
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İngilizler Fenerbahçe yenilgisini hazmedemedi: İstanbul fiyaskosu

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İngilizler Fenerbahçe yenilgisini hazmedemedi: İstanbul fiyaskosu
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup etmesi İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı. İngiliz gazeteleri, Liverpool'un İstanbul'da yaşadığı yenilgileri hatırlatırken The Times'ın "Bu şehirde Türk kulüplerine karşı yapılan ziyaretler adeta diş çektirme çilesine dönüştü" ifadeleri dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki kez geriye düştüğü maçta Liverpool'u 3-2 yenmesi İngiliz basınında geniş yer buldu.

THE TIMES: DİŞ ÇEKTİRME ÇİLESİNE DÖNÜŞTÜ

Haberi "Iraola dağınık golleri eleştirirken, tanıdık yüzler Liverpool'u cezalandırdı" başlığını atan The Times, " İstanbul, Liverpool taraftarları için her zaman özel bir yer olacak, ancak son dönemde bu şehirde Türk kulüplerine karşı yapılan ziyaretler adeta diş çektirme çilesine dönüştü." ifadelerini kullandı.

İngilizler Fenerbahçe yenilgisini hazmedemedi: İstanbul fiyaskosu

Gazete, "Eski Anfield gözdesi Dirk Kuyt'un yönettiği Fenerbahçe, coşkulu stadında iki kez geriden gelerek ünlü bir galibiyet aldı. Böylece Liverpool, İstanbul'daki Süper Lig ekiplerine yaptığı altı ziyarette galibiyetsiz kaldı. Türkiye'de ise Kuyt'ın Liverpool oyuncusu olduğu 16 yıl öncesinden bu yana hiç kazanamadı." değerlendirmesinde bulundu.

THE GUARDIAN: KULAK ZARLARINI TEST ETTİ

"Liverpool, çeşitli savunma hatalarıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki yüzde 100'lük performansını havaya uçurdu." ifadesini kullanan The Guardian, "Türk taraftarlar, Liverpool topa her sahip olduğunda aralıksız ıslıklarla kulak zarlarını test etti. Liverpool da topa sahip olarak atmosferi yumuşatmaya çalıştı." değerlendirmesini yaptı.

İngilizler Fenerbahçe yenilgisini hazmedemedi: İstanbul fiyaskosu

Gazete, İspanyol teknik adam Andoni Iraola'nın "Statta iletişim kurmak neredeyse imkansızdı. Benim için talimat vermek zordu, Cody ile Alisson arasındaki iletişim de zor olmuş olmalı." demecini okurlarıyla paylaştı.

DAILY MIRROR: İSTANBUL FİYASKOSU

Liverpool'un mağlubiyetini "İstanbul fiyaskosu" manşetiyle veren ve "Kop, ünlü geri dönüşünün şehrinde çöktü." yorumunu yapan Daily Mirror, "Geçen sezon Galatasaray'a iki kez yenilen ve 2010'dan bu yana Türkiye'de galibiyeti olmayan Kırmızılar, Fenerbahçe'nin İstanbul'da iki kez geriden gelmesiyle Şampiyonlar Ligi kampanyasındaki ilk yenilgisini aldı." ifadelerini kullandı. Gazete, elinde tuttuğu bir maçta soğukkanlılığını ve kontrolünü kaybetmesinin Liverpool'a zarar verdiğini yazdı.

İngilizler Fenerbahçe yenilgisini hazmedemedi: İstanbul fiyaskosu

DAILY TELEGRAPH: LIVERPOOL'UN KIRILGANLIĞI ORTAYA ÇIKTI

Daily Telegraph, "Greenwood'un isabeti Liverpool'un kırılganlığını gözler önüne serdi." başlığını attığı haberinde, "Liverpool İstanbul'da iki Avrupa kupası kazandı, ancak Türkiye ziyaretlerinden pek keyif almaz. Burada galibiyet yaşayan son Anfield menajeri Ağustos 2010'da Roy Hodgson'dı. Trabzon'daki o gecenin kahramanı Dirk Kuyt'un bu çöküşün mimarı olması da bir ironiydi." değerlendirmesinde bulundu.

İngilizler Fenerbahçe yenilgisini hazmedemedi: İstanbul fiyaskosu

BBC SPORT: İSTANBUL'DA BİR MUCİZE DAHA

BBC Sport'un "İstanbul'da bir mucize daha, ama bu kez Liverpool'u yaraladı." başlıklı haberinde, "Ancak Iraola'nın oyuncuları ateşli bir atmosferde teslim oldu. Geçmiş yılların Liverpool kahramanı olan geçici teknik direktör Dirk Kuyt'un yönettiği istekli ev sahibi, Şampiyonlar Ligi'nde şok bir geri dönüş galibiyeti aldı." denildi.

THE ATHLETIC: KURAL KURALDIR

The Athletic'in haberinde ise "Oyuncuların her zaman eski kulübünün başına bela olması futbolun yazılı olmayan kurallarından biridir. Kuyt, Anfield'da altı çok mutlu yıl geçirdi ve onunla Liverpool taraftarları arasında sevgiden başka bir şey yok, ama kural kuraldır." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA
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