Asensio maç sonu paylaşımıyla adından söz ettirdi: Anında 100 bin beğeni

Asensio maç sonu paylaşımıyla adından söz ettirdi: Anında 100 bin beğeniGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Marco Asensio, Liverpool maç sonrası sosyal medyada paylaştığı sarı-lacivert kalp emojili gönderisiyle 100 binden fazla beğeni alarak adından söz ettirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde dev bir geri dönüşe imza atan Fenerbahçe, sahasında ağırladığı İngiliz devi Liverpool'u 3-2 mağlup ederek devler ligindeki ilk galibiyetini elde etti. İkinci yarıda sergilediği performansla unutulmaz bir zafere ulaşan sarı-lacivertlilerde coşku, saha dışına da taşındı.
ASENSIO'DAN MAÇ SONU PAYLAŞIMI
Sakatlığı nedeniyle dev karşılaşmada forma giyemeyen İspanyol yıldız Marco Asensio, son düdüğün ardından heyecanını sosyal medya hesabından paylaştı.
100 BİN BEĞENİYİ AŞAN PAYLAŞIM
Fenerbahçe’nin tarihi galibiyetini sarı-lacivert kalp emojileriyle kutlayan Asensio'nun bu paylaşımı, taraftarlardan büyük ilgi gördü. Kısa süre içerisinde 100 bin beğeniyi aşan ve binlerce kez paylaşılan gönderi, gecenin en çok konuşulan içeriklerinden biri oldu.
İşte o paylaşım:
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