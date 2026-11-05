Karaborsa bilet satışı yapan 9 kişi Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi gözaltına alındı - Son Dakika
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Karaborsa bilet satışı yapan 9 kişi Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi gözaltına alındı

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Fenerbahçe-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sosyal medyada karaborsa bilet satışına yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilenlerden 5'i serbest bırakıldı; 3 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı, 1'ine ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı verildi.

Fenerbahçe'nin Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde sosyal medya üzerinden karaborsa bilet satışı yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli serbest bırakılırken, 3 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı, 1 şüpheliye ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 4 Kasım tarihinde İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde sosyal medya üzerinden karaborsa bilet satışına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 2 Kasımda yapılan operasyonda şüpheli 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 41 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

4 şüpheliye adli kontrol tedbirleri uygulandı

Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken, 1 şüpheli hakkında ise ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İHA
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